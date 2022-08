Lassi Etelätalolta tunteikkaat sanat sydänkohtauksesta selvinneelle valmentajalleen: ”Mahtavaa, että Leksa sai vielä lisäaikaa”

Lassi Etelätalon ja Leo Pusan yhteistyö sai Münchenissä upean huipennuksen.

München

Lassi Etelätalolla oli yksi asia mielessä, kun häneltä kysyttiin terveisiä valmentajalleen Leo Pusalle Suomeen.

– Toivottavasti siellä on pumppu kestänyt, Etelätalo naureskeli.

Pitkän linjan keihäsmies Pusa, 75, sai viime vuoden huhtikuussa kotonaan sydänkohtauksen. Vaimo Ulla Pusan antama ensihoito ja pelastushenkilökunnan nopea toiminta pelastivat valmentajalegendan hengen, ja matka Etelätalon valmentajana jatkui sydämentahdistin rinnassa.

– Kuulemma Ulla on vielä enemmän jännittänyt, toivottavasti hänenkin pumppu kesti Veselyn ohituksen.

Niin, Etelätalon matka kauan kaivattuun arvokisamitaliin sai viime hetkellä vielä yhden mutkan. Viidennellä kierroksella Tshekin Vitezslav Vesely kiskaisi suomalaisen tiukkaan paikkaan nousemalla kolmanneksi, mutta Etelätalo latasi taskustaan valttikortin.

Hän paranteli kahdeksan vuotta vanhaa ennätystään lähes puolellatoista metrillä lukemiin 86,44 ja tarrasi takaisin pronssiin kiinni. Se riitti.

Pusa oli harkinnut valmennusuransa päättämistä jo viime kauden päätteeksi. Päätös jatkamisesta tuskin tällä hetkellä kaduttaa.

– Ei mun tarvinnut häntä houkutella. Leksa itse keksi, että siitä on 50 vuotta kun hän on ollut olympialaisissa Münchenissä. Se on hieno matka, joka päättyy tavallaan siihen, mistä se alkoikin. Se oli Leksalla varmasti tosi paljon mielessä, Etelätalo muisteli.

Kokeneen valmentajan ja kokeneen urheilijan yhteistyö sai Münchenin sunnuntai-illassa upean huipennuksen.

– Kyllähän se mahtavaa on, että Leksa sai vielä lisäaikaa ja sai kokea tällaisen huipennuksen valmentajaurallaan.