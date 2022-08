EM-tuomio: Seppo Rädyn sanat iskivät mieleen kesken keihäsfinaalin – tältä kuulosti saksalaisselostajan versio Lassi Etelätalon nimestä

Ilta-Sanomien raati käy läpi yleisurheilun EM-kisojen päätöspäivän tapahtumat.

Suomelle menestyksekkäät yleisurheilun EM-kisat Münchenissä ovat ohitse. Mutta vielä on aika jakaa tuomioita seitsemännen ja viimeisen kisapäivän tapahtumista.

IS:n raadissa ovat asiantuntija Lauri Hollo sekä paikan päällä kisoja seuraavat toimittajat Olli Kivioja ja Joonas Kuisma.

Lauri Hollo

Tähti

Ollaan puolueellisia tai sitten ei, mutta illan tähti oli Lassi Etelätalo. 34-vuotias konkari riipaisi ennätyksensä 86,44 ja otti viidennellä arvokisayrityksellään vihdoin mitalin. En voisi kuvitella, kenelle tämä mitali olisi ollut enemmän ansaittu. Lakki erittäin korkealle päästä myös valmentaja Leo Pusalle, joka jaksoi vielä jatkaa uraansa Etelätalon vuoksi päätettyään jo lopettaa koutsaamisen.

Puheenaihe

Muutama vuosi sitten näytti siltä, että suomen pika-aiturit ovat näissä kisoissa joukolla naisten finaalissa. Ei ollut ketään. Reetta Hurske oli ainoana kisoissa, mutta jäi välieriin omalla ylärekisterin tuloksellaan 12,95. Finaaliin olisi vaadittu 12,87. Onko lajibuumi ohi?

Moka

Mikähän mahtoi olla ranskalaisen Jimmy Gressierin taktinen idea 10 000 metrin juoksussa? Hän oli yksi ennakkosuosikeista. Mies tuuppasi ensimmäiset kaksi kilometriä hurjaa 26.45:n vauhtia. Vauhti kuoli matkan varrella, niin myös Gressierin juoksu; hän jäi neljänneksi tuloksella 27.49,84. Hienoa, että kovaa vauhtia lähdettiin, mutta rajansa kaikella.

Tyyli

Espanjan Mariano Garcia voitti miesten 800 metrin mestaruuden hienolla ajalla 1.44,85. Miehen tavaramerkki on ns. mopedin käynnistys. Hän tekee nuo eleet esittelyssä, starttiviivalla ja jopa maalin jälkeen. En tiedä millainen harrikka kaverilla oikeasti on, mutta yli menee. Se olisi tyylikästä tehdä pari kertaa kisojen aikana. Nyt se on nähty kymmenisen kertaa. Pistää puuskuttamaan.

Yllätys

Toni Kuuselan keihään viidettä sijaa voidaan pitää yllätyksenä, vaikka tulos olikin vain 80,20. Yli kasivitosen tällä kaudella heittänyt ”vammakone” joutui jättämään viimeisen kierroksen väliin kipujen vuoksi, mitä hän ei todellakaan usein tee. Pohjalaista jääräpäisyyttä ja erinomainen sijoitus. Resursseja parempaan, jos pysyy ehjänä. Iso painoarvo sanalla jos.

Olli Kivioja

Tähti

Lassi Etelätalo teki sen viimein, ja millä tavalla. Konkarin uskoa koeteltiin, kun Tshekin Viteszlav Vesely pudotti viidennellä kierroksella Etelätalon neljänneksi. Vastaus oli mitalin arvoinen: ikuinen nelonen karisti haamut laittamalla kahdeksan vuotta vanhan ennätyksensä uusiksi. Upea huipennus upeille kisoille.

Lassi ”Lihas” Etelätalo on arvokisamitalisti.

Puheenaihe

Münchenissä koettiin kisaviikon aikana rajuja sääilmiöitä korventavasta helteestä rajuihin ukkoskuuroihin, mutta kuin ihmeen kaupalla kisajärjestäjät selvisivät kuivin jaloin. Vain torstain iltajakson alkua jouduttiin viivästämään hieman ukkosen takia. Pahemminkin olisi voinut käydä.

Moka

Huippujuoksijoiden vapaaliput välieriin puhuttivat läpi kisojen, ja viimeisessä iltajaksossa nähtiin parjatun säännön kummallisuus kaikessa koreudessaan. Reetta Hurskeen ja muiden Euroopan pika-aitojen naishuippujen kisaurakka alkoi pari tuntia ennen koko kisojen päättymistä.

Tyyli

Saksassa osataan järjestää urheilukisat. Logistisesti kaikki toimi läpi viikon kuin rasvattu, ja kisojen keskus olympiapuisto pullisteli hyväntuulista väkeä päivästä toiseen. Olympiastadionilla saksalaisyleisö todisti, ettei huumaavaan tunnelmaan tarvita täpötäyttä katsomoa, kun asenne on kohdillaan.

Münchenin kisat olivat erinomaiset, vaikkei katsomo ollutkaan täynnä.

Yllätys

EM-kisojen pistesija irtosi harvinaisen halvalla miesten keihäässä. Kahdeksan joukkoon riitti vaivainen 76,16. Ero esimerkiksi neljän vuoden takaiseen edelliseen EM-otatukseen oli iso: tuolloin Puolan Cyprian Mrzyglod karsiutui kolmelta viimeiseltä heittokierrokselta tuloksella 80,20.

Joonas Kuisma

Tähti

Legendaarinen Seppo Räty sen taannoin IS:lle sanoi: Miesten keihäänheitto alkaa 85–90 metristä. Ja kun Tshekin sänkykamarisilmäinen Jakub Vadlejch paiskasi keihään toisella yrityksellään lukemiin 87,28, tiesi, että kisa oli vasta alkanut. Saksan Julian Weber kuumensi grillinsä ja vei EM-kultaa tuloksella 87,66.

Jakub Vadlejch on kovaa valuuttaa kentällä ja kammarissa.

Puheenaihe

Ennen kisoja ihmeteltiin, miksi Ison-Britannian Jake Wightman valitsi 800 metriä. Mies löi Eugenen MM-kisoissa 1 500 metrillä itsensä Jakob Ingebrigtsenin. Nyt toiveissa oli EM-kulta noin puolikkaalla matkalla, mutta luu jäi käteen. Kiri ei kantanut maaliin asti ja Espanjan Mariano Garcia otti ennätysjuoksullaan 1.44,85 kultaa. Wightmanille hopeaa.

Moka

Aitajuoksija Reetta Hurskeen kohtalona oli olla ensimmäinen finaalista karsiutunut juoksija tuloksella 12,95. Loppukilpailuun olisi vaadittu Hurskeen kauden parasta 12,87, joka taas on yhdeksän sadasosaa Hurskeen ennätystä hitaampi. Suoritus ei ole huono, mutta satasen aitojen lasku Suomen superlajista osastoon meh on ollut nopea.

Voihan meh!

Tyyli

Korkeushyppääjä Jaroslava Mahutshihin silmämeikit hehkuivat Ukrainan lipun väreissä. Maan urheilijat olivat Münchenissä isoja yleisön suosikkeja. Samalla he toivat todellisuuden karun muiston urheilujuhlaan. Näiden ihmisten sukulaiset kärsivät sotatantereella, kun me muut nautimme huippusuorituksista.

Ukrainan värit olivat pidettyjä Münchenissä läpi viikonlopun.

Yllätys

Kun keihäänheittäjä Lassi Etelätalo saapui Münchenin olympiastadionille, tapahtui monta yllättävää asiaa samanaikaisesti. Etelätalo näytti tunnetta ”värisyttämällä” käsiään kameralle ja hymyilemällä. Saksan tv-selostajien ääntämyspyrkimykset olivat kauniita: ”Lassie Ettee-Laattaalo”. Se kuulosti eteensä oksentavalta collielta.