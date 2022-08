Yksi hetki Topi Raitasen EM-kultajuoksussa hämmästytti asiantuntijaa: ”Eivätkö he tiedä, millainen mies suomalainen on?”

Näin EM-sensaatio syntyi. Lauri Hollo analysoi Topi Raitasen kultajuoksun kierros kierrokselta.

Topi Raitanen toi 3000 metrin esteistä Suomelle toisen kultamitalin Münchenin EM-kilpailuista. Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo purkaa mestaruusjuoksun atomeiksi kierros kierrokselta.

Ennalta Raitasen kovimmat vastustajat olivat Italian Ahmed Abdelwahed, Osama Zoghlami ja Espanjan Daniel Arce. Heidän kauden kärkiaikansa olivat 8.10,29, 8.11,00 ja 8.14,31. Raitasen kauden paras oli 8.19,34.

1. kierros:

Kun mukana on kolme italialaista ja kolme espanjalaista, voisi kuvitella, että he ovat juonineet jotakin kirihirmu Raitasen päänmenoksi. Eivät kuitenkaan ole. Ehkä Raitasta ei ole scoutattu kärkimiesten joukkoon. Topi meneekin heti yllättäen kärkipaikalle. Siitä on hyvä ja helppo lähestyä esteitä. Raitanen ei juokse kovaa mutta sopivan reippaasti. Niin, ettei kukaan muu kyllästy vauhtiin ja kiristä liikaa.

2. kierros:

Raitanen jatkaa kärkipaikalla täysin rauhassa, italialaiset ovat sijoilla 3, 6 ja 8. Arce on kymmenes. 800 metrin väliaika menee helponnäköisesti juoksevan Raitasen piikkiin, 2.17,20. Se on tasaisella vauhdilla 8.35 loppuaikaa enteilevää leppeää menoa. Tämähän sopii Raitaselle kuin nenä naamaan.

3. kierros

Kolmoskierroksellakaan ei synny mitään värinää. Raitanen johtaa ja vauhti pysyy ihan yhtä maltillisena. Italian kaksoisveljistä Ali Zoglami käväisee kurkkimassa kakkossijaa. Kovin pitkä matka ei ole kilpailun puoliväliin, mutta Italian pojilla ja etenkään espanjalaisilla ei ole minkään valtakunnan haluja kiristää vauhtia. Eivätkö he todellakaan tiedä, millainen mies tuo vaaleansinipaitainen suomalainen on viimeisellä kierroksella?

Ahmed Abdelwaheb (oik.) lukeutui ennakkosuosikkien joukkoon.

4. kierros.

Nyt Zoglamin veljekset menevät kaksin kärkeen. Ranskan kolme vuotta sitten huimat 8.05 juossut Djilali Bedrani nousee kolmanneksi, mutta kaikki tietävät, ettei hän ole nyt kunnossa. Raitanen on rauhallisesti nelospaikalla ja pääsee edelleen ottamaan esteet tarkasti ja rauhassa. Italialaisten näennäisestä keulaan menosta huolimatta vauhti ei kiihdy yhtään, ja kierroksen jälkeen ollaan yhä 8.36:n vauhdissa. Raitanen näyttää siltä kuin olisi kevyellä lenkillä, niin toki moni muukin.

5. kierros:

Kärjen järjestys pysyy täysin samana, Italian kova Abdelwahed on sijalla kahdeksan. Tullaan Osama Zoghlamin johdolla 2 000 metriin, ja väliaika ennustaa yhä vain 8.30:n loppuaikaa. Kilometri oli kuitenkin vain 2.48 eli 8.24:n tahtia. Tällä menolla ei Raitasta pudoteta. Tulee väkisin mieleen Göteborgin EM-kilpailut 2006, kun kolme espanjalaista olisi kenties voinut pelata Jukka Keskisalon kirin pois vauhdinpidolla, mutta se ei heitä kiinnostanut. Me kaikki tiedämme lopputuloksen. Abdelwahed nousee kolmanneksi. Raitanen jolkottaa yhä rennosti neljäntenä.

Topi Raitanen otti happea ennen loppurynnistystä.

6. kierros.

Espanjan Arce ohittaa Raitasen, mutta Topin meno on edelleen erittäin helpon näköistä. Kierros tullaan 1.08 eli vauhti ei ainakaan kiihdy. Espanjan Sebastian Martos ohittaa myös Raitasen, joka on nyt kuudentena. Matkaa on jäljellä kuitenkin enää vain 600 metriä. Suomalainen kerää selvästi energiaa viimeisen kierroksen rynnistykseen.

7. kierros.

Raitanen jää jo seitsemänneksi, kun Saksan Karl Bebendorf keulii hetken itselleen ylivauhtia. Viimeiselle kierrokselle lähdettäessä italialaiskolmikko on keulassa ja Raitanen nousee neljänneksi. Asetelma on täydellinen. Jäljellä on neljä kuivaestettä ja vesihauta. 250 metriä ennen maalia mukana kärkiporukassa ovat enää Italian Abdelwahed ja Osama Zoghlami sekä Raitanen.

Vesiesteet on otettava iisisti.

Viimeiset 200 metriä:

200 metriä ennen maalia suomalainen rynnistää keulaan. Loppusuoran alussa Raitanen hyvästelee lopullisesti Italian miehet ja saa nauttia viimeisen kuivaesteen jälkeen vain voitosta. Tämähän oli lopulta selvä peli.

Raitanen juoksee viimeisen kilometrin 2.40,36 eli noin 8.01:n vauhtia. Viimeisestä kilometristä tosin vain viimeinen 500 metriä tullaan oikeasti kovaa. Se sujahtaa ajassa 1.15,45, josta viimeinen 200 metriä 29,98. Se on mielipuolista kyytiä, kun mukana oli myös vesieste. Jaksaisipa Raitanen vielä lähteä loppukauden Timanttiliigan kilpailuun täysissä voimissa. Jukka Keskisalon SE on 8.10,67.