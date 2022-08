Kristiina Mäkelä itki vuolaasti mitali kaulassa – avautui nyt synkistä hetkistä: "Mietin, että nyt tässä ei ole mitään järkeä"

Kristiina Mäkelän on ottanut kaiken irti kokemastaan.

Kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä saapui vielä kerran median jututettavaksi sateenvarjo suojanaan ja hopeamitali kaulassa. Kyyneleet valuivat jälleen vuolaasti 29-vuotiaan urheilijan kasvoilla, kun hän yritti sanoittaa valtavaa tunnemyrskyään.

– Onhan tämä hieno kapistus, Mäkelä totesi mitaliaan hypistellen.

Mäkelä oli päättänyt jo ennakkoon, että haluaa ottaa kaiken irti palkintoseremoniasta Münchenin sateisessa illassa. Ilmeestä päätellen se onnistui.

– Olen ajatellut, että tuo on se hetki, mihin haluaisin joskus päästä. Haluan ottaa kaiken sen tunteen, mitä siitä hetkestä saa mukaan, ja arvostaa sitä myös myöhemmin. Sellaista se oli, huomaa että on tunteet hyvin pinnassa. Ihanaa että urheilu on täynnä tällaisia suuria tunteita myös silloin kun onnistuu, Mäkelä myhäili.

– Ainoa mikä harmittaa on, että naama on koko ajan mutrussa, kun on maailman onnellisin. Mutta ei se mitään!

Vaikka palkintokorokkeelle huipentunut kausi on ollut tuloksellisesti 29-vuotiaan hyppääjän uran komein, edelsi sitä todella vaikea kevät.

– On ollut myös tosi vaikeita hetkiä, varsinkin tänä vuonna. Kyllä on tämä vuosi itketty monista eri syistä, mutta tällaisia liikuttumisia ottaisi mieluusti enemmänkin elämäänsä, Mäkelä kertoi.

Kristiina Mäkelä, Maryna Beh’’-Romantshuk ja Hanna Minenko poseerasivat lauantain palkintojenjakoseremoniassa.

Kevään harjoitusleirit olivat loputtoman tuntuista taistelua sitkeää sairastelua vastaan.

– On tullut yllättävän kovia flunssia. Kummillakin leireillä oli epäonnea sairastelujen ja järjestelyjen kanssa. Kuukauden pätkän aikana pääsin vain siellä täällä tekemään yhden harjoituksen.

Henkisesti kunnon sahaaminen edestakaisin oli raskasta.

– Pahinta on se, kun tietää olevansa vähän kipeä, mutta ei kuitenkaan kannata olla koko aikaa sänkylevossa. Silloin välillä miettii, että nyt tässä ei ole enää mitään järkeä. Mulla on paha olo, treeni tuntuu huonolta ja kroppa on kipeä, Mäkelä kuvaili.

– Oli sellaisia jaksoja, että treenasin vähän, jouduin taas lepäämään koska olin niin kipeä. Sitä sykliä mentiin useampi kerta.

Kisakauden alkuun mennessä sairastelu loppui, ja Mäkelä teki valmentajansa Tuomas Sallisen kanssa rohkean päätöksen.

Kokenut hyppääjä ei ole tehnyt koko kesän aikana yhtäkään tekniikkatreeniä. Kaksikko luotti siihen, että tiivis kisakalenteri tarjoaa tarpeeksi toistoa täysvauhtisista hypyistä. Tuoreena SE-naisena ja EM-mitalistina strategia on helppo todeta onnistuneeksi.

– Se toimi, ja nyt ollaan tässä. Ja tuntuu niin hyvältä!