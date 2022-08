EM-tuomio: Saksalainen tv-ohjaaja teki jääkylmän valinnan – tämä urheilija on lahja suomalaisille

Yleisurheilun EM-kisoissa Münchenissä kisattiin toiseksi viimeinen päivä. IS:n raati käy läpi puhuttavimmat tapahtumat.

Enää yksi päivä jäljellä. Yleisurheilun EM-kisat Münchenissä ovat aivan loppusuoralla. Jäljellä on sunnuntai ja suomalaisittain kutkuttava miesten keihäsfinaali.

Vaan nyt käydään läpi lauantai, yleisurheilukisojen kuudes päivä. Tuomiopäivän orkesterissa soittavat asiantuntija Lauri Hollo ja Baijeria empiirisesti tutkivat toimittajat Olli Kivioja ja Joonas Kuisma.

Lauri Hollo

Tähti

Olihan se Armand Duplantis, vaikka nyt ylittyikin ”vain” EM-kisaennätys 606. Taatusti ruotsalainen halusi säästää vielä isommat paukut kauden viimeisiin Timanttiliigan kilpailuihin, sillä niissä bonukset ovat kovemmat. Kun kelikään ei ihan nappi ollut, ME-yritykset olikin syytä jättää tuonnemmaksi.

Armand Duplantis ”säästeli”.

Puheenaihe

Hollannin 22-vuotiaasta Femke Bolista on pakko puhua. Kaksi juoksua 400 metrin sileää, kaksi samaa matkaa aidoilla sekä 4x400 metrin ankkurointi viiden päivän aikana. Kolme kultaa ja aivan huikeita juoksuja. Ei painanut neljä alla olevaa starttia viestin finaalissa lainkaan. On se kova.

Moka

Tämä ei ole tietysti urheilijoiden syy, eikä moka. Mutta kävelyissä oli etenkin 20 kilometrin matkalla suomalaisia, joille tämä kilpailu oli omalle tasolle aivan liian kova. Venla Laiho oli kilpailun viimeinen ja jäi voittajalle liki 15 minuuttia. Hänkään ei ole mikään nuori kokemusta hakeva urheilija, vaan 27-vuotias. Enni Nurmi oli 15:s, mutta jäi kärjelle liki kahdeksan minuuttia.

Tyyli

Kaamea kankkunen. Perjantain huikean suomalaistykityksen jälkeen lauantain EM-ilta oli kuin alkoholiton siideri verrattuna samppanjaan. Olihan siellä Armand Duplantis ja vaikka ketä, mutta silti. Tunnelataus oli korkeintaan 10 prosenttia siitä, mitä eilen.

Yllätys

Albania ei ole koskaan ennen voittanut yleisurheilun EM-kultaa. 33-vuotias Luiza Gega teki sen naisten 3 000 metrin esteissä, vieläpä EM-kisaennätyksellä 9.11,31. Se ei sinänsä ollut superyllätys, hän oli kisan tilastokärki ja löi heti alusta kaikille jauhot suuhun. On se hienoa, että pienempienkin maiden urheilijat pystyvät tappelemaan valtavia urheilukoneistoja vastaan.

Luiza Gega teki historiaa.

Olli Kivioja

Tähti

14 vuotta sen jälkeen, kun Barbora Spotakova kiskaisi viimeisellä heitollaan olympiakultaa Pekingissä, sama nainen todisti Münchenissä, että vire voi vaihdella, mutta tyyli on ikuista. 41-vuotias suurlegenda pinnisti viimeisellä heitollaan tulokseen 60,68 ja pronssille. Villi tuuletus osoitti, että uran 11:s ulkoratojen arvokisamitali merkitsi paljon.

Barbora Spotakova on ikuinen.

Puheenaihe

Onko Suomen yleisurheilussa alkamassa uusi kukoistuskausi? Kaksi suomalaista on noussut korkeimmalle korokkeelle samoissa arvokisoissa viimeksi vuonna 1976. Ketsuppipullo aukesi komeasti Münchenissä, ja Suomessa on tällä hetkellä iso joukko nuoria suurlupauksia, joiden parhaat vuodet ovat vasta edessäpäin.

– Ollaan tultu aika pitkälle siitä missä oltiin vaikka Berliinissä neljä vuotta sitten, tiivisti kultamitalisteista toinen, Wilma Murto.

Moka

Ensin tuntui ilmavirta, sitten näkyi toimittajan lähietäisyydeltä ohittanut ja hurjaa vauhtia kohti risteystä viilettävä oranssitakki. Kuului huolestuttava karjaisu: ”Miten tällä jarrutetaan?” Hollannin joukkueen jäsen oli kaikesta päätellen ensimmäistä kertaa sähköpotkulaudan ohjaimissa. Onneksi kaverit olivat apuna, ja henkilövahingoilta vältyttiin.

Tyyli

Mitalisankarit Topi Raitanen ja Kristiina Mäkelä ottivat ilon irti öisestä pulahduksestaan Suomen hotellin läheltä löytyvään vesialtaaseen. Lapsenmielisellä innolla vesisotaa käynyt kaksikko päätti vesileikit lämpimään halaukseen. Altaasta poistuttaessa totuus iski.

– Nyt alkaa vähän vilu iskemään, tiivisti Raitanen tunnelmat.

Yllätys

Unkarin Reka Szilagyi oli vielä neljä heittoa ennen naisten keihäsfinaalin loppua kiinni hopeamitalissa. Ensin Barbora Spotakova ja sitten Serbian Adriana Vilagos kiskaisivat viimeisillään ohi unkarilaisesta, jonka karu kohtalo oli pudota neljänneksi 11 sentin erolla Spotakovaan.

Reka Szilagyin kohtalo oli karu.

Joonas Kuisma

Tähti

Euroopan mestari Topi Raitanen saapui Münchenissä mitalikahveille aina yhtä tyylikkäänä kello 8.15, vaikka mitalijuhlat olivat päässeet kunnolla alkamaan vain joitakin tunteja aiemmin. Oli nukuttu riittävästi ja nautittu ”kuohuviinit”. Raitanen on upea esikuva suomalaiselle kestävyysjuoksulle.

Topi Raitasen teki lauantaiaamuna mieli tuoretta pullaa.

Puheenaihe

On ilo olla elossa samaan aikaan kuin Armand ”Mondo” Duplantis. Maallikolle on välillä vaikeaa hahmottaa, miten fantastisia atleetteja yleisurheilijat ovat. Duplantiksen tapauksessa jokainen ymmärtää, että hän on erikoislaatuinen kaveri. 565 on Urho Kujanpään ulkorataennätys. Duplantis sinkoutui sen yli kuin komeetta.

Moka

Aijaijai. Saksan tv:n ykköskanavan ohjaaja teki samanaikaisesti nolon ja huvittavan mokan. Espanjan pitkän viestin joukkue aloitti juuri aavistuksen kiusallisen, etukäteen koreografioidun tanssin, kun ohjaaja leikkasi kylmästi ja tylysti seiväshyppysuoritukseen. Espanja oli viestissä finaalin viimeinen.

Tyyli

Kolmiloikkaaja Senni Salminen on lahja suomalaisille. Urheilu kaipaa jatkuvasti uusia persoonallisuuksia ja sellainen Salminen on aina ollut. – Olisit nyt helvetti hypännyt vähän pidemmälle, ettei ärsyttäisi niin paljoa, kuuluivat hänen terveisensä, kun Kristiina Mäkelä vei Salmisen Suomen ennätyksen sentillä.

Senni Salminen nappasi EM-kisoista pistesijan.

Yllätys

Arvatkaa mitä Topi Raitasen teki mieli hänen uransa suurimmalla hetkellä, 3 000 metrin estejuoksun Euroopan mestarina? Kaviaaria? Samppanjaa? Nopeita autoja? Ei. Suomalaista kanelipullaa. IS toimitti nisua Helsinki-Vantaan lentokentälle, jonne Raitanen saapui juhlittuna sankarina. Kuulemma pullat sulivat suussa.