Kommentti: Münchenin kultaiset hetket eivät unohdu – tästä ajatuksesta moni suomalainen voi saada voimaa

Suomen mitalikolmikon olemus paljasti, miltä oman elämän haasteiden voittaminen tuntuu, kirjoittaa Joonas Kuisma.

München

Münchenin olympiastadion on tyhjentynyt. 70 00 paikkaa näyttävät jylhiltä eteläsaksalaisen yön tihkusateessa. Lopulta on aikaa hetkiä ajatella, mitä tällä näyttämöllä on viime päivien aikana nähty.

Vaikka stadion on tyhjä, voi ikään kuin kuulla vielä yleisön pauhun. Mieleen tulee stadionin toisessa päässä sinivalkoisessa asussa seipään kanssa juossut 24-vuotias nainen, joka ylsi yhtenä iltana elämänsä suurimpaan saavutukseen.

Katsoin tällä samalla paikalla, miten Wilma Murto nosti rimaa vain yhä korkeammalle. Ja meni jokaisen kerran yli, kunnes hänen oma Suomen ennätyksensä oli parantunut 13 sentillä. En koskaan ole nähnyt sellaista flow-tilaa ihmisellä. Enkä unohda niitä hetkiä koskaan.

Muutamaa päivää myöhemmin näin, miten Topi Raitanen juoksi 3 000 metrin esteiden voittoon stadionin noustessa osoittamaan suosiotaan seisoen. Vain joitakin hetkiä myöhemmin Kristiina Mäkelä ponnisti kolmiloikan Suomen ennätyksen ja EM-hopeaa.

Mikä näitä ihmisiä yhdistää? Vastoinkäymiset ja niiden ylittäminen. Murto oli junioritähti, joka on kärsinyt esimerkiksi syömisen ongelmista ja kipuili vuosia sen kanssa, ettei pystynyt parantamaan nuorten ME-tulostaan vuosiin.

Raitasen MM-kisat menivät täysin pieleen oudon vatsaongelman takia heinäkuussa. Hänen ja valmentaja Janne Ukonmaanahon työtä on katsottu kritisoiden ja karsaasti: Ei taida tosta mitään tulla.

Mäkelällä on ollut erikoinen arvokisapeikko. Hän on aina ollut hyvä karsinnoissa, muttei ole yltänyt parhaaseensa finaalissa.

Miltä näyttää ihminen, joka saa palkinnon vuosien työlleen? Seesteiseltä. Autuaalta. Täyttymyksen kokeneelta.

Puhuin Murron, Raitasen ja Mäkelän kanssa heti heidän elämiensä suurten hetkien jälkeen. Yksikään ei ollut yllättynyt. Shokissa. Sekaisin onnesta.

– Olo on tyhjä ja täysi, sanoi Mäkelä.

Se näytti ja kuulosti kivalta.

Murron, Raitasen ja Mäkelän esimerkistä moni suomalainen voi löytää voimaa ja inspiraatiota. Jokaisella on elämässään vaikeuksia, vaikkeivät ne olisikaan 471:n ylittäminen seiväshypyssä. Jokaisella on unelmia ja vaikeita kausia.

Suomalaiseen urheiluhistoriaan painuva kolmikko osoitti, että tuella, työllä, kärsivällisyydellä ja tahdolla, haasteet voi voittaa ja tavoitteet saavuttaa.

Heidän olemuksensa Münchenin olympiastadionilla näytti, että ainakin kannattaa yrittää.