Topi Raitasen valmentaja kertoo nyt enteellisestä näystä Münchenin harjoituskentällä: "Sanoin Topille..."

Janne Ukonmaanaho oli ylpeä suojatistaan Topi Raitasesta.

Mestarivalmentaja Janne Ukonmaanaho odotti Münchenin olympiastadionin ulkopuolella suojattiaan Topi Raitasta, joka oli tuntia aiemmin voittanut estejuoksun EM-kultaa. Ukonmaanahon katse kiilsi ja pala oli kurkussa.

– Olen valtavan ylpeä Topista. Hän on joka päivä siitä asti kun aloitettiin laittanut kaikkensa peliin ja tehnyt pyyteettömästi työtä. Välillä on menty ylä- ja välillä alamäkeen. Topilla on ollut valtava halu menestyä ja nauttia samalla siitä, mitä tekee.

Taidat olla vähän liikuttunut?

– Totta kai. Olemme olleet kesän aikana kymmenen viikkoa reissussa. Viimeisen 12 viikon aikana olen nähnyt lapsiani kaksi viikkoa. Se on tiukkaa.

Näyttikö valmentajan silmään koko ajan siltä, että tulee mestaruus?

– Mitalin pystyi sanomaan jo harjoituskentällä. Sanoin Topille viimeisen aukaisuvedon jälkeen, että se oli parhaimman näköinen koskaan. Nyt oli hyvä päivä. Eihän siinä vielä tiedä, missä kunnossa muut ovat. Mestaruuden tiesin siinä kohtaa, kun viimeinen este oli ylitetty. Estejuoksussa voi tapahtua vaikka ja mitä, mutta siinä vaiheessa uskalsi tuulettaa. Tiesin, ettei Topia enää voiteta.

Asiantuntijat ja vanhan liiton miehet ovat antaneet teille paljon kritiikkiä vuosien varrella.

– Onko?

Millainen itseluottamusbuusti tämä on, että teidän systeeminne toimii?

– Minulla ei ole koskaan ollut mitään epäilystä. On normaalia, että välillä tulee heittelyä. On tiedetty, että koko ajan edetään sitä kohti, mihin tähdätään. Ongelmaa ei ole ollut.