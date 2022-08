Kultasankari Topi Raitanen lähetti jääkylmät terveiset Suomen juoksulegendoille: ”Vittuilemalla nuoriso ei innostu”

Topi Raitasella oli sanottavaa.

Münchenin olympiastadionilla EM-kultaa kirinyt Topi Raitanen lähetti heti mestaruusjuoksunsa jälkeen terävät terveiset suomalaisille vanhemman kaartin juoksulegendoille.

Suomen kestävyysjuoksun kultaisten vuosikymmenten jälkimainingeissa moni entisvuosien mestari on arvioinut kitkerään sävyyn nuoren polven juoksijoita, kun mitalien virta ehtyi.

Nyt 16 vuoden tauon jälkeen suomalaisen kestävyysjuoksun mitalikantaan palauttanut Raitanen ei ole arvostanut kaikkia kuulemiaan kommentteja.

– Kritiikkiä on tullut kyllä paljon. Osa on ollut ansaittua ja osa ei niin ansaittua. Hienoa on nyt olla jatkamassa näitä perinteitä, Raitanen sanoi.

– Sen tiedän, että vittuilemalla nuoriso ei innostu tästä lajista. Pidetään positiivinen ilmapiiri ja kannustetaan nuoria.

Tuore kultasankari toivoo, että perjantai-illan tapahtumat innostavat lajin pariin uusia harrastajia.

– Tämä on semmoinen laji, jota voi harrastaa monella tasolla. Nautitaan näistä hetkistä, ja toivottavasti tämä myös innostaa nuoria tulemaan tämän lajin pariin yli lajinrajojen, niin kuin itsekin olen tullut, suunnistuksen sijasta päälajikseen 3 000 metrin esteet valinnut Raitanen sanoi.