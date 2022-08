Suomalaispomo raivoissaan: EM-sensaatio Wilma Murron edellä komeilee kisoista suljettu venäläinen

Wilma Murto ei noussut jaetulle maailmantilaston ykkössijalle, koska edelle kiilasi venäläisurheilija, joka ei edes pääse kansainvälisiin kilpailuihin.

Anzhlika Sidorova (vas.) on seiväshypyn maailmantilaston kärkinainen. Wilma Murto on jaetulla toisella sijalla.

Suomen urheiluliiton puheenjohtaja Sami Itani ihmettelee Kansainvälisen yleisurheiluliiton (WA) toimintaa.

WA:n ylläpitämässä maailmantilastossa naisten seipään kärkitulosta pitää hallussaan venäläinen Anzhelika Sidorova. Hän hyppäsi 2. elokuuta Venäjän Tsheboksarissa 491.

Wilma Murto hyppäsi Münchenissä 485. Jenkkihyppääjät Katie Nageotte ja Sandy Morris ovat myös ylittäneet saman korkeuden, jonka pitäisi olla maailman kärkituloksen.

– Sidorova on varmaan hypännyt Venäjällä 491, mutta on erikoista, että kansainvälinen liitto on noteerannut sen maailman kärkitulokseksi, Itani kummastelee.

– Venäjähän on suljettu ulos kaikesta urheilutoiminnasta heidän aloittamansa sodan vuoksi. Nyt päätös on näköjään jäänyt puolitiehen.

Sidoravoa sai vuoden alussa ns. Ana-koodin, eli kansainvälinen liitto hyväksyi hänet mukaan kansainväliseen kilpailutoimintaan niin, ettei hän saa edustaa Venäjää vaan kilpailee yksilönä.

– Ana-statuksen sai vuoden alussa kaikkiaan noin 60 venäläisurheilijaa, kertoo kansainvälisen yleisurheiluliiton hallituksen jäsen Antti Pihlakoski.

Venäjän aloitettua helmikuussa sodan Ukrainaa vastaan, suljettiin maa ja myös kaikki Ana-urheilijat kansainvälisestä toiminnasta. Kaikki olettivat, että päätös koskee myös Venäjällä tehtyjä tuloksia.

Suomen EM-mitalisade tietää sitä, että Sami Itani jatkaa Urheiluliiton puheenjohtajana.

– Onko tämä moraalisesti oikein, että venäläisurheilijoiden tulokset noteerataan kansainvälisen liiton vuositilastossa? Tässä on moraalinen ristiriita, periaatteellinen ongelma ja myös ilmeinen uskottavuusongelma, Itani pauhaa.

– Minulle on henkilökohtaisesti on kuitenkin tärkeintä se, että Wilma Murto voitti EM-kultaa upealla SE-tuloksella 485. Olen myös varma, että Wilma tulee ylittämään 490, mutta periaatteessa kysymys siitä, voiko Sidorova pitää hallussaan kauden kärkitulosta on aiheellinen.

Pihlakoski puolustaa kansainvälisen liiton päätöstä.

--Toivoimme päätöstä tehtäessä, että rauha koittaisi pian ja että Ana-urheilijoita nähtäisiin jo Eugenen MM-kisoissa. Sen vuoksi meillä täytyi olla tarkka seuranta Venäjällä ja Valko-Venäjällä tehdyistä tuloksista, koska niiden perusteella valittiin urheilijat MM-kisoihin ja EM-kisoihin.

Sota on kuitenkin jatkunut tähän päivään saakka, mutta kansainvälinen liitto ei aio muuttaa tilastointimenetelmiään.

– Emme aio poistaa venäläisten tai valkovenäläisten tuloksia tilastoista. Toivomme rauhan palaavan ja kun se palaa, on meillä oltava systeemi valmiina, jotta pääsemme vertailemaan tuloksia.

Sidorova täytti juuri 31-vuotta. Hän on hypännyt kesän aikana Venäjällä neljä kilpailua, parhaan tuloksensa 491 hän teki elokuun alussa. Sidorova sai osallistua Ana-tunnuksella Tokion olympialaisiin, joissa hän otti hopeaa. Hänellä on kultamitali Dohan MM-kisoista ja Zurichin EM-kisoista.

Tästä huolimatta esimerkiksi miesten moukarissa maailmantilaston kolmas heittäjä on venäläinen, Ana-tunnusksella kilpaileva Valeri Pronkin. Samalla listalla ovat sijoilla 13 ja 14 valkovenäläiset heittäjät. Venäläisten lisäksi myös valkovenäläiset suljettiin kansainvälisestä toiminnasta Ukrainan sodan alettua.