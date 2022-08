Suomen ykköstykki puuttuu keihään tulikuumasta EM-finaalista – kilpakumppanilta tyhjentävä parahdus

Julian Weber ja Andreas Hofmann kertoivat mielipiteensä suomalaistykistä.

München

Saksalaiset keihäskarjut kertoivat ajatuksensa suomalaislinko Oliver Helanderin poisjäännistä EM-kisoista. Vaikka EM-kulta on nyt muille lähempänä, Julian Weberistä oli surullista, ettei Helander ole haastamassa häntä.

Tällä kaudella 89 metrin rajan Turussa puhkaissut suomalainen jäi pois EM-kisoista loukkaantumisen vuoksi.

– Oli todella epäonnista, ettei Helander päässyt mukaan. Hän oli tosi hyvässä kunnossa ja olisi voinut olla kärjessä. Meillä on hyvät välit, joten olen todella surullinen, ettei hän päässyt mukaan, tyylikäs Weber sanoi.

Oliver Helander on kärsinyt urallaan paljon loukkaantumisista.

Weber ylsi Münchenin karsintakisassa finaaliin perjantainaamuna. Niin pääsi niukasti myös Andreas Hofmann, joka oli maanmiehensä kanssa samoilla linjoilla Helanderista.

– En ole iloinen Helanderin poisjäännistä. Minulla itselläni oli selkäongelmia MM-kisoissa. Se on ikävää, kun on kunnossa eikä voi kilpailla, kuten Oliver on nyt ongelmiensa vuoksi. Se on huono homma hänelle, Hofmann sanoi.

– Olisi parempi, mitä enemmän hyviä kilpailijoita Münchenissä olisi.

Helanderin potentiaali ei ole mennyt Hofmannilta ohi.

– Oliver on suomalainen heittäjä! Hahaha. Hän juoksee nopeasti ja hänellä on pitkä käsi, jolla saa voimaa keihääseen. Uskon, että Helanderista kuullaan lähitulevaisuudessa lisää ja hän rikkoo 90 metrin rajan, Hofmann sanoi.

Saksalainen uskoi, että Helanderin poissaolosta huolimatta keihäsfinaalissa voidaan sunnuntaina nähdä suomalais-saksalainen palkintokoroke. Suomalaisista finaalissa ovat mukana Lassi Etelätalo ja Toni Kuusela.

Keihään finaali alkaa sunnuntaina kello 21.50.