Suomen keihäskarju puhui polleita julkisesti – lataa nyt tiukan vastauksen mielensä pahoittaneille

Toni Kuusela luottaa itseensä ja uskaltaa sanoa sen ääneen.

Keihäänheittäjä Toni Kuusela saa tänä viikonloppuna mahdollisuuden lunastaa heinäkuun kovat puheensa.

– Antaa kaverien rehkiä siellä, minä sitten putsaan pöydän EM-kisoissa Münchenissä, ilman MM-paikkaa jäänyt Kuusela tokaisi Ilta-Sanomille tuolloin.

Päivää ennen perjantaina koittavaa kisojen ensimmäistä h-hetkeä eli karsintakilpailua suunnitelma oli pysynyt samana.

– Kyllä seison sanojen takana vieläkin. Ei kai tässä voi enää alkaa perumaan puheitaan! Kuusela hekottaa.

– Sinne lähdetään täysillä tappelemaan, ja kaikki mitä värkeissä on varaa jätetään kentälle. Jos menee yhtään sinne päin, niin varmasti käy hyvin. Kaikki on mahdollista, hän jatkaa.

Kuuselan kuntokäyrä näyttääkin osoittavan oikeaan suuntaan. Kalevan kisojen finaalissa, joka oli samalla käytännössä Kuuselan ja Toni Keräsen välinen karsinta paikasta EM-kisoihin Vimpelin heittohirmu kiskaisi kauden parhaansa 84,01.

Sellainen heitto olisi EM-tasolla jo kohtuullisen kovaa valuuttaa, vaikka kultataistoon tarvittaisiinkin luultavasti useita metrejä lisää.

Kuusela kuitenkin uskoo, että lisämetrejä saattaa on vielä varastossa. Ennätyksensä 85,03 viime kesänä kiskaisseen heittäjän kausi lähti kunnolla käyntiin vasta, kun hän oli toipunut täysin viime vuoden olkapää- ja polvileikkauksista.

Alkukesästä heittotreeneissä sattui Kuuselan mukaan ”joka paikkaan”. Nyt kivut ovat ”vähentyneet puolella”.

– Lajisuorittaminen on muutenkin aika raakaa touhua. Puolikuntoisena se kolotti vähän sinne ja tänne, mikä vaikutti myös tekniseen suoritukseen, Kuusela muistelee.

– Se vaikeutti tekemistä talveen ja vielä alkukesäänkin. Ne paikat on saatu kuntoon, niin nyt on ihan eri peli lähteä rakentamaan kuntoa.

Potentiaalia pitäisi olla, mutta ”pöydän putsaaminen” vaatisi luultavasti uran parasta heittoa. Mistä rohkeus ladata tavoite ilmoille kumpaa?

– Olen aina puhunut suoraan. Meillä on kotona aina puhuttu suoraan, ja laji kuin laji mitä olen treenannut, niin olen ollut semmoisessa porukassa, jossa on sanottu mitä meinataan, Kuusela selittää.

– Jos sanon tavoitteeni ääneen, niin onko se väärin? Jotkut voi ottaa sen vähän väärällä tavalla, mutta ei voi mitään. Minä kyllä sanon sen mitä mietin ja seison sanojeni takana. Välillä se menee syteen ja välillä saveen.

Kuusela kertoo, että silloin tällöin asian väärällä tavalla ottaneita tosiaan ilmaantuu.

– Kyllä siinä saattaa joku mielensä pahoittaa, mutta ei ole minun ongelma. Teen tätä hommaa itselleni, koska nautin tästä. Teen tätä juuri niin kuin haluan, Kuusela sanoo terävästi.

Omat juonenkäänteensä perjantain karsintakisaan voivat tuoda myös sääolot. Jo torstain iltasessiota jouduttiin viivästyttämään toviksi ukkosvaroituksen takia, mutta perjantain sääennuste on vielä huomattavasti synkempi.

Kuusela ei silti turhia murehdi.

– Kyllä sinne melkein kumisaappaat saa laittaa jalkaan, jos tuohon säätiedotteeseen on uskominen. Mutta silläkään ei ole väliä, jos se on kaikille sama, ja näyttäisikin, että molemmille ryhmille on samanlaista keliä tarjolla. Samanlaista suorittamista vaan, kyllä se sitten onnistuupi.