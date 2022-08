Kuvat: Wilma Murto sai kultamitalinsa – Suomen naisten 26 vuoden odotus päättyi

Wilma Murron kaulaan ripustettiin EM-kultamitali.

Seiväshypyn Euroopan mestaruuden sensaatiomaisesti keskiviikkoiltana voittanut Wilma Murto, 24, sai kultamitalin kaulaansa torstai-iltana Münchenin olympiapuistossa.

Ensi kertaa sitten Atlantan vuoden 1996 olympialaisten ja Heli Rantasen keihäskullan ilmoille kajahti Maamme-laulu suomalaisnaisen yleisurheilun arvokisavoiton kunniaksi.

Jokaisen urheilijan päiväuni oli Murron mukaan juuri niin satumainen kuin olettaa saattaa.

– Oli se aika pitkälti sellainen hetki kuin oletin. Mutta vaikea tuota fiilistä on kuvitella etukäteen ennen kuin sinne palkintopallille pääsee. Se on ollut unelma ja nyt se on koettu. Oli kyllä hieno kokemus, Murto sanoi heti palkintoseremonian jälkeen.

Eturivissä palkintoseremoniaa seurasi muun muassa Murron veli sekä hänen valmentajansa Jarno Koivunen. Suomalaisia oli paikalla runsaasti.

Itse h-hetkestä Murto muisti tuoreeltaan vain vähän – aivan kuin eilisillan hypyistään.

– Yritin varmaankin vain vähän välttää itkua. Koetin olla siinä hetkessä ja nauttia, Murto sanoi.

Loppuillalle kultamitalistilla oli vain yksi toive.

– Toivoisin, että pääsisin vähän aikaisin nukkumaan kuin eilen. Tankki alkaa olla aika tyhjä.

Aiemmin torstaina Murron kunniaksi kahviteltiin Suomen joukkueen hotellilla.