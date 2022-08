Viivi Lehikoinen juoksi SE:n valmentajansa kohupäätöksen jälkeen – sanoo nyt suorat sanat: ”Harvassa ovat tuollaiset ihmiset”

Viivi Lehikoisen takki kääntyi EM-kisojen superonnistumisen jälkeen. Perjantai-iltana hän jahtaa mitalia EM-finaalissa.

Aitajuoksija Viivi Lehikoinen otti torstain SE-näytöksensä jälkeen uudelleen kantaa valmentajansa Laurent Meuwlyn päätökseen, josta Ilta-Sanomat kirjoitti Kalevan kisojen aikaan viikkoa ennen Münchenin EM-kisoja.

Sveitsiläinen Meuwly juoksutti Lehikoista 400 metrin sileässä SM-kisassa, vaikka suomalainen ei olisi halunnut juosta.

Lue lisää: Tähtivalmentaja jyräsi Viivi Lehikoisen toiveen – EM-lupaus joutui urakoimaan Joensuussa: ”Ei ollut minun päätettävissä”

Torstaina Münchenin olympiastadionilla hymyilevänä esiintyneen Lehikoisen takki oli kääntynyt. Hän voitti upealla tavalla oman välieränsä SE-ajalla 54,50 ja pääsi kolmanneksi nopeimpana naisena EM-finaaliin.

– Laurent oli oikeassa. Kalevan kisojen jälkeinen viikko oli kevyt. Aiemmin MM-kisojen jälkeen olin tehnyt huonoja treenejä ja kiroillut Mikael Ylöstalolle (toinen valmentaja) ja Laurentille, että tästä ei tule mitään, Eugenen MM-kisoissa heinäkuussa SE:n ensi kertaa rikkonut Lehikoinen sanoi.

Ratakierroksen pinkominen Kalevan kisoissa toimi. Nyt Lehikoinen hehkuttaa Meuwlya.

– Jälleen kerran se mies oli oikeassa. Ei voi muuta kuin sanoa, että harvassa ovat tuollaiset ihmiset, jotka vain sanovat, että nyt tehdään näin, vaikka kaikki on ihan päin prinkkalaa, Lehikoinen kommentoi.

Meuwly alkoi valmentaa Lehikoista vuonna 2020, kun juoksija oli uransa pohjalla. Sieltä hän on noussut Euroopan kärkeen. Hollannin maajoukkuevalmentajana työskentelevä velho arvioi Saksassa Ilta-Sanomille, että Lehikoinen voi jopa taistella mitalista perjantaina, sillä finaalipäivälle ennustettu huono sää sopii ”suomalaisille ja hollantilaisille”.

Hollantilaisella Meuwly viittasi toiseen valmennettavaansa, aitakisan suursuosikkiin Femke Boliin.

– Se sopii hyvin varsinkin meille suomalaisille, kun meillä on paljon sadetta. Laurent ei hirveästi tykkää suomalaisesta säästä, mutta kyllä se nyt varmaan on ihan hyvä, että on valmistautunut, Lehikoinen sanoi.

Lehikoinen kertoi myös, että seiväshyppääjä Wilma Murron keskiviikkoinen EM-kulta inspiroi juoksijaa.

– Wilma häiritsi minun ja Sara Kuiviston yöunia, kun finaali oli niin myöhään. Hän vaan jatkoi hyppäämistä. Minä ja Sara oltiin jossain vaiheessa, että meidän pitää Wilma oikeasti nyt päästä nukkumaan. Mutta olihan se hienoa, Lehikoinen sanoi Murron finaalista, jossa seivästähti ylitti peräti SE-tuloksen ja kisaennätyksen 485.

Lehikoinen pääsi välieräänsä edeltävänä yönä nukkumaan ennen yhtätoista.

Perjantai-iltana hän taistelee EM-mitalista. Aitafinaali juostaan Münchenin olympiastadionilla klo 22.45 Suomen aikaa.