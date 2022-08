Asiantuntijalta kova linjaus Wilma Murrosta: ”Tuhannesta 999 olisi nauranut paskaisesti”

Wilma Murto taivutti itsensä suomalaisten sydämeen.

EM-sensaatio Wilma Murron 13 sentin ennätysparannus Münchenin olympiastadionin iltavalaistuksessa keskiviikkona sai suomalaiset haukkomaan henkeään. Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo äimistyi Murron kyvystä lähteä tavoittelemaan EM-kullan varmistuttua 485:n ylittämistä, ja vielä siinä onnistumista.

– Eikä 485 näyttänyt siltä, että se olisi ollut hänen viimeinen sanansa. Se oli todella poikkeuksellista, eikä vain suomalaisurheilijalle, vaan urheilijalle ylipäänsä. Varmaan 95 prosenttia olisi jättänyt kisan siihen ja lähtenyt kunniakierrokselle, Hollo sanoo.

Murto pääsi EM-finaalissa poikkeukselliseen, jopa selittämättömään, flow-tilaan. Alkukorkeuksien takkuilun jälkeen juoksu, askelmerkki ja lähestymiset sujuivat saumattomasti.

Murto voitti EM-kultaa ja paransi SE-tulosta kolme kertaa.

– Harvoin urheilija pääsee tuollaiseen flow-tilaan, ja vain taivas tuntui olevan rajana. Se, että hän lähti hyppäämään seuraavaa korkeutta, joka oli hänen ennätystään kolme senttiä kovempi kertoo siitä, että itseluottamus oli niin tapissa kuin voi olla. Olihan tuo aivan järjetön ilta, Hollo ihastelee.

Murron suorituksen asettaminen oikeisiin raameihin vaatii katsausta muiden lajien kärkituloksiin. Murto taivutti EM-finaalissa 485 ja kohosi kaikkien aikojen tilastossa sijalle 12.

Miesten satasella 12:nneksi paras aika on häkellyttävä 9,80. Miesten seiväshypyssä sama sijoitus vaatii 601:n ylittämistä, Suomen ennätys on Jani Lehtosen 582.

Keihäässä miesten maailmantilaston 12. on Tero Pitkämäki (91,53).

– Pitkämäen 91,53 on aika hyvä verrokki ja asettaa hyvän kontekstin. Täältä on helppo kysyä ymmärtävätkö kaikki, miten kova juttu tuo oli? Kyllä sen nyt varmaan alkaa aika moni ymmärtää, Hollo sanoo.

Murtoa korkeammalla yleisurheilun kaikkien aikojen tilastossa on lajissaan vain Aki Parviainen. Keihäänheiton SE 93,09 on kaikkien aikojen neljänneksi kovin tulos.

Wilma Murto taivutti raajansa ennätyskorkeuksiin.

Hollo ylistää Murron onnistumista juuri arvokisa-areenalla. Keskiviikkoiltaan menneessä suomalaisista ennätykseensä oli pystynyt vain Camilla Richardsson. Torstaina SE-lukemia kohensi Viivi Lehikoinen.

– Se kertoo, miten vaikea on arvokisoissa tehdä ennätys tai päästä edes kauden parhaaseensa. Ei se ole mikään suomalaisilmiö, ettei arvokisoissa tehdä kauheasti ennätyksiä. Heitä, jotka siihen pystyvät, kutsutaan usein mitalisteiksi, Hollo muistuttaa.

Kaikkien aikojen maailmantilasto paljastaa myös yllättävän seikan suomalaishyppääjästä. Murto on lajinsa huipuksi poikkeuksellisen pitkä. Tilastopajan mukaan Murto on 182-senttinen.

23:n 480 ylittäneen naisen keskipituus on 171,2. ME-nainen Jelena Isinbajeva on 174-senttinen. Murron edellisen ennätyskorkeuden 472 yli oli kurkistanut vain yksi Murtoa pidempi urheilija. Näiden 41:n naisen keskipituus on 171,8.

Yksi kuva sen osoittaa: Wilma Murto erottuu pituudellaan kilpasiskoista.

Hyötyjen ja haittojen haitari lienee lajissa vähintään yhtä pitkä kuin Murron kultahypyissä käyttämä seiväs.

Hollo arvelee Murron saavan pitkästä ja voimakkaasta varrestaan apua hypyn lähtöön. Siten kaiken osuessa kohdalleen onnistunut hyppy voi olla nähdyn kaltainen jättipaukku.

– Samalla se lisää riskiä. Laji vaatii niin äärimmäistä kehonhallintaa. Pienempää kroppaa on helpompi hallita yläilmoissa, kun riman päällä tehdään ratkaisevia juttuja.

Miehissäkään seiväshyppy ei ole pitkien laji. SE-mies Jani Lehtosen pituus on 179. Kaikissa muissa yleisurheilulajeissa SE-mies on naisvastinpariaan pidempi.

Ruotsin supertähti, olympiavoittaja ja maailmanennätysmies Armand Duplantis on hänkin Murtoa lyhyempi. Duplantis on 181-senttinen.

Lue lisää: Supertähti Armand Duplantis osoitti tuntevansa Wilma Murron EM-ihmeen taustan – ”Jos on nähnyt, kuten minä olen, niin tietää...”

Murto paransi EM-finaalissa kauden parastaan neljännesmetrin. Tätä ennen arvokisoissa Murto oli ylittänyt 460 heinäkuussa Eugenen MM-kisoissa.

– Jos olisi ennen kisoja kysynyt tuhannelta ihmiseltä, voittaako Murto kultaa tuloksella 485, niin 999 olisi nauranut paskaisesti. Jopa yleisurheiluasiantuntijoista. Näin se vain on, Hollo lataa.

– Moni olisi voinut haihatella, että 470 ylittyy ja sillä voi pronssista tapella.