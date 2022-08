Tiedätkö tarinan Wilma Murron etunimen taustalla? Määräytyi kauan ennen syntymää

Tuoreen Euroopan mestarin Sari-äiti paljastaa, miten Wilmasta tuli Wilma.

Tuoreen Euroopan mestarin, seiväshyppääjä Wilma Murron, 24, nimi on nyt kaikkien huulilla.

Toki Wilma-nimi on tullut tutuksi kaikkien kouluikäisten lasten vanhemmille muutenkin, sillä nykyään kaikki viestinvaihto koulun ja kodin välillä käydään Wilma-tietojärjestelmässä.

Mutta nämä kaksi Suomen tunnetuinta Wilmaa eivät liity toisiinsa oikeastaan mitenkään. Nimittäin EM-kultamitalistin nimi määräytyi jo kauan ennen tietojärjestelmää tai edes hänen itsensä syntymää – ja aivan toisella puolella maapalloa.

Harvinaisesta nimestä on kiittäminen Wilman Sari-äitiä.

– Olen ollut Australiassa vaihto-oppilaana. Minulla oli yhdessä perheessäni äiti, jonka nimi on Wilma ja joka oli minulle hyvin läheinen. Ajattelin, että jos minulla on joskus tytär, haluaisin antaa hänelle nimeksi Wilma. Näin siinä sitten kävi.

Vilmoja yksöisveellä kirjoitettuna on Suomessa paljon. Digi-ja väestötietovirasto tietää kertoa, että noin 10 500, joissa mukana muutama mieskin. Sen sijaan Wilmoja kaksoisweellä on huomattavasti vähemmän, yhteensä 2 210, joista kaikki naisia. Wilmojen huippuvuodet ajoittuvat 2000-luvulle. Silloin Wilmoja (ensimmäinen tai toinen etunimi) syntyi Suomeen yli 1 000.

Tämä kaikkien tunnetuin eli Wilma Murto, syntyi kuitenkin jo ennen buumia vuonna 1998.

Sari-äiti ja muu perhe on edelleen yhteydessä Australiaan. Hän kertoo Ilta-Sanomille, että Wilma on jopa tavannut etunimikaimansa.

– Ajattelin, että olisi mukavaa, että Wilma muistaisi tapaamisen ja että tämä rouva ei olisi hirvittävän vanha. He tapasivat silloin, kun Wilma oli kahdeksan. Kävin lasten kanssa silloin Australiassa.

Sitä, onko maapallon toisella puolella noteerattu tutun Wilman huippusaavutus, Sari Murto ei osaa täysin varmaksi sanoa. Hän kuitenkin uskoo, että onnittelut ovat löytäneet tiensä tuoreelle Euroopan mestarille niinkin kaukaa.

– Varmasti he ovat viestitelleet ainakin Wilmalle. Tämä viestitulva itsellekin on niin mahdoton, etten tiedä, mitä kaikkea on tullut, Murto sanoo.