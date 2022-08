Supertähti Armand Duplantis osoitti tuntevansa Wilma Murron EM-ihmeen taustan – ”Jos on nähnyt, kuten minä olen, niin tietää...”

Armand Duplantis kertoi seuranneensa Wilma Murron uraa tarkasti.

München

Seiväshypyn ihmemies Armand Duplantis katsoi Wilma Murron SE-murskajaisiin ja EM-kultaan päättyneen finaalin. Aiheesta kysyttäessä ”Mondon” kasvoille levisi hymy ja hänen silmänsä kirkastuivat.

– Se oli inspiroivaa! Lievästi sanottuna. Superdouppia, Duplantis sanoi IS:lle.

Ruotsalainen supertähti paljasti, että hän on seurannut suomalaisen uraa tarkasti. Hän ei puhunut mitään löysiä yleispuheita, vaan osoitti arvostuksensa aidosti.

– Tiedän Wilman polun ja ne esteet, jotka hänen on pitänyt ylittää. Hän on fantastinen lahjakkuus seiväshypyssä. Hänellä on ollut tämä tulos taskussaan, mutta hänen piti vain saada palapelin palat kasaan, Duplantis kertoi.

– Jos on nähnyt Wilman hyppäävän ennen, kuten minä olen, niin tietää, että hänellä oli tämä sisällään. Wilma tarvitsi hetkensä. Oli siistiä, että hän onnistui Münchenissä.

Duplantis sanoi, että Murron lisäksi hän ei tunne Suomea kovin hyvin.

– Suomen-tietoni ovat alle keskitason, ruotsalainen sanoi nauraen.

– Aina, kun käyn Suomessa, minulla on kivaa.

Seiväshypyn hirmuisen ME:n 621 heinäkuun MM-kisoissa hypännyt supertähti selvitti EM-karsinnan torstaina. Duplantikselle riitti 565:n ylittäminen.