Näin EM-sankari sai pusun – hellyyttävät kuvat Wilma Murron ja Jaakko-miesystävän kohtaamisesta

Miesystävä Jaakko kannusti Wilma Murtoa Münchenissä.

Wilma Murron läheiset saivat todistaa Münchenin olympiastadionilla keskiviikkoiltana sensaatiomaisia hetkiä.

Ensin Murto varmisti EM-mitalin ylittämällä 465, sitten nappasi kultaa ylittämällä 480 ja lopulta laittoi Suomen ennätyksen uusiksi – kolmatta kertaa illan aikana – korkeudessa 485.

Paikalla oli koko Murron perhe, serkut, isoäiti ja vielä miesystävä Jaakkokin, joka kommentoi rakkaansa suoritusta IS:lle heti kilpailun jälkeen.

– Aika uskomaton tunne.

– 475:n jälkeen olin jo, että tämä on ihan jees, mutta siihen vielä kymmenen lisää... huhhuh. Sen jälkeen kaikki oli samaa juhlaa, Jaakko päivitteli keskiviikkoiltana.

Murto riensi pian huippusuorituksensa jälkeen kentän laidalle rakkaansa luokse ja antoi tälle mojovan suukon.

Jaakko odotti EM-kultaa voittanutta rakastaan katsomossa.

EM-sankari sai mojovan suukon.

Lopuksi pari syleili toisiaan.

Murto kertoi hiljattain IS:n haastattelussa, että pariskunta on pitänyt jo muutaman vuoden.

– Hän on liikuntaihmisiä: liikuntatieteiden maisteri ja liikunnanopettaja. Hänellä on joukkuelajitaustaa, ja hän on crossfitissä mukana, seivästähti kuvaili puolisoaan.