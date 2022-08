Video: Tällä hypyllä Wilma Murto sinetöi EM-sensaation – koko stadionin katseet olivat suomalaisen uroteossa

Koko Münchenin olympiastadion kannusti Wilma Murtoa seiväshypyn EM-finaalin ratkaisuhetkillä.

Wilma Murto nappasi myöhään keskiviikkoiltana EM-seiväskultaa sensaatiomaisella suorituksella. Mitali varmistui jo korkeudessa 465, kun vain Kreikan Aikaterini Stefanidi ja Slovenian Tina Šutej onnistuivat ylittämään riman suomalaisen lisäksi.

Lopullinen taistelu kullasta käytiin Murron ja Stefanidin välillä, sillä 475 jäi Šutej’n parhaaksi noteeraukseksi. Kun Murto selvitti 480 ensimmäisellään ja rima putosi Rion olympialaisten voittajan Stefanidin mukana samaisesta korkeudesta, kultamitali Suomeen varmistui.

Se ei kuitenkaan riittänyt Murrolle, joka halusi laittaa historian kirjat kerralla uusiksi. Vaikka kuusjokelainen oli laittanut Suomen ennätyksen jo kahdesti illan aikana uusiksi, hän halusi vielä yrittää korkeutta 485, jonka lopulta ylitti toisella yrityksellään.

Alla näkyvällä videolla näkyy, miten koko Münchenin olympiastadionin on keskittynyt kannustamaan kisaennätyskorkeutta yrittävää Murtoa:

Huikea kilpailun jälkeen Murto kertoi lehdistön edessä, että valmentaja Jarno Koivunen oli kehottanut lopettamaan kilpailemisen kullan varmistumisen jälkeen. 24-vuotias tähtiurheilija ei kuitenkaan ottanut valmentajan neuvoa kuuleviin korviinsa.

– Jarnollekin tuli joku raja vastaan, kun Kreikan Aikaterini Stefanidi pudotti 480:stä ja mestaruus varmistui. Jarno näytti, että nyt ei enempää. Minä sanoin, että eijei. Nyt mennään vielä.

Huomiota herättävää oli, miten hyvin Murron keskittyminen pysyi mitalin varmistumisen jälkeen. Lehdistön edessä urheilija kertoi, miten se oli mahdollista.

– Se on aina ollut minun ja Jarnon tapa, että kisa on kesken niin kauan kuin kisa on kesken. Pilaan oman kisani, jos rupean tuulettamaan 465:n jälkeen, että minulla on nyt mitali. Siinä olisi jäänyt 470:t ja 485:t hyppäämättä.