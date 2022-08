Jakob Ingebrigtsenin, 21, ylimielinen käytös nostatti myrskyn Norjassa: ”Keksii omia sääntöjä”

Jakob Ingebrigtsen piti radiohiljaisuutta 5 000 metrin kisan jälkeen.

Jakob Ingebrigtsen ei ollut juttutuulella tiistaina.

21-vuotias norjalainen voitti 5 000 metrin Euroopan mestaruuden. Hän antoi heti kisan jälkeen pikaiset kommentit NRK:n tv-ryhmälle mutta tämän jälkeen paineli vähin äänin Münchenin olympiastadionin uumeniin.

Kirjoittava norjalaismedia kärtti kommentteja supertähdeltään turhaan. Ingebrigtsen marssi toimittajien editse Norjan lippu hartioillaan. Suu pysyi supussa.

Kommentoinnin hoiti tähtijuoksijan isoveli-valmentaja Henrik Ingebrigtsen.

– Medialle puhuminen on osa hänen työtään. On hieman ylimielistä, että hän keksii omia sääntöjä, jotka istuvat hänen pirtaansa. Hän on uniikki urheilija mutta ei missään erityisasemassa, NRK:n asiantuntija Jan Petter Salvedt pauhasi.

Henrik Ingebrigtsenin mukaan hänen pikkuveljensä ei hoitanut mediavelvollisuuksiaan, koska halusi keskittyä 1 500 metrin finaaliin, joka juostaan torstai-iltana.

– Nämä ovat kiivastahtiset kisat. On tärkeää, että hän keskittyy palautumiseen eikä tuhlaa energiaansa kaikkeen oheishälinään. Se verottaa sekä fyysisesti että psyykkisesti. Hänen täytyy säästää voimiaan, Henrik Ingebrigtsen selitteli NRK:n mukaan.

Tuoreen Euroopan mestarin ratkaisu yllätti myös Norjan yleisurheiluliiton viestintäpäällikön Morten Olsenin.

– Luulin, että hän on median käytettävissä. Meidän pitää käydä läpi tiettyjä asioita kisojen jälkeen, Olsen sanoi.

Jakob Ingebrigtsen hakee revanssia Münchenin tonnivitoselta. Britannian Jake Wightman nimittäin jätti norjalaissensaation hopealle Eugenen MM-kisojen 1 500 metrillä.

Ingebrigtsen kohahdutti pöyhkeällä käytöksellään jo Eugenessa. Hän tuuletteli 5 000 metrin MM-alkuerissä, minkä jotkut yleisurheilun ystävistä kokivat provosoivaksi käytökseksi.

Tiistain Euroopan mestaruus oli 21-vuotiaalle Ingebrigtsenille jo uran viides aikuisten arvokisakulta. EM-kisoista niitä on kolme, MM-kisoista ja olympialaisista yhdet.