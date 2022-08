Oletko miettinyt? Tästä syystä Israel saa kahmia mitaleja EM-kisoissa

München on erityisen tunteikas kisapaikka israelilaisurheilijoille vuoden 1972 verilöylyn takia.

Israel aloitti yleisurheilun EM-kilpailun jättimenestyksellä, kun maan juoksijat voittivat miesten maratonin joukkuekilpailun ja henkilökohtaisessa kilpailussa Marhu Teferi ja Gashau Ayala ottivat hopeaa ja pronssia. Israelin hohdokkaan maanantaipäivän täydensi Lonah Chemtai Salpeter, joka juoksi pronssille naisten 10 000 metrillä.

Juoksijoiden israelilaisuus on toki hieman hatara, koska Teferi on muuttanut maahan Etiopiasta ja Salpeter Keniasta. Muillakin mailla on joukkueissaan afrikkalaistaustaisia urheilijoita, mutta Israelin kohdalla monia on mietityttänyt maan osallistuminen Euroopan mestaruuskilpailuihin, koska se sijaitsee maantieteellisesti Lähi-idässä.

Syy Israelin mukanaoloon liittyy maailmanpolitiikkaan. Israel oli pitkään mukana Aasian maanosakilpailuissa, mutta vuonna 1976 Aasian kisojen organisaatio päätti sulkea maan kisojen ulkopuolelle.

Vuonna 1989 Israelin yleisurheiluliitto anoi Euroopan yleisurheiluliiton jäsenyyttä ja pääsyä seuraavana vuonna järjestettäviin EM-kilpailuihin. Euroopan maanosaliitto hyväksyikin Israelin väliaikaiseksi jäseneksi samana vuonna ja elokuussa 1990 Splitin EM-kisoissa nähtiin kolme israelilaisurheilijaa.

Ensimmäisen mitalin Israel sai Münchenissä 2002, kun Aleksandr Averbukh voitti seiväshypyn. Hän oli entinen venäläinen 10-ottelija, joka vaihtoi vuonna 1999 Israelin paitaan.

München on Israelille erityinen kaupunki, koska vuoden 1972 olympiakisojen aikana palestiinalaisterroristit hyökkäsivät kisakylässä Israelin joukkueen majoitustiloihin. Kaappausdraamassa ja sitä seuranneessa verilöylyssä kuoli 17 henkilöä, joista 11 oli Israelin joukkueen jäseniä.

Myös jalkapallon puolella Israel äänestettiin ulos Aasian kisoista 1970-luvun puolivälissä. Vuoden 1982 MM-karsinnoissa Israel pääsi mukaan Euroopan karsintalohkoihin. Sen jälkeen Israel siirtyi Oseanian maanosaliiton karsintalohkoihin vuosikymmeneksi.

Vuonna 1992 Israel palasi Euroopan karsintoihin, kun jaossa olivat paikat kesän 1994 MM-kisoihin. Israel oli tuolloin Suomen kanssa samassa karsintalohkossa.