Ruotsalaistähti saa jatkuvasti törkyviestejä naisilta – lataa nyt vastauksen somekuvista suuttuville: ”Kuka ei haluaisi saada rahaa?”

Ruotsin pituushyppyhuippu Khaddi Sagnia tekee asiat omalla tavallaan, vaikka se joitakin ärsyttäisikin.

Khaddi Sagnia on valjastanut sosiaalisen median urheilu-uransa avuksi.

München

Ruotsalainen pituushyppytähti Khaddi Sagnia hymyilee kysymykselle kuin se olisi maailman helpoin vastattava.

Ja onhan vastaus tavallaan itsestään selvä, mutta käytännössä kuitenkin kovin vaikea toteuttaa. Kyse on törkykommenteista, joita Sagnia lukemattomien muiden sosiaalisessa mediassa aktiivisten naisurheilijoiden tapaan saa jatkuvalla syötöllä.

Sagnian resepti solvaajien vastustamiseksi on selvä.

– Minä en oikeastaan kiinnitä niihin mitään huomiota nykyään. Koen, että kun jotain sellaista tapahtuu, voi siihen joko käyttää energiaansa ja reagoida, tai sitten vain olla ajattelematta sitä. Voi blokata sen henkilön, poistaa kommentit ja jatkaa päiväänsä. Niin minä toimin, Sagnia luettelee.

28-vuotias ruotsalainen tietää keskimääräistä paremmin, mistä puhuu.

Vaikka Sagnia onkin Euroopan tämän kauden toiseksi kovimman pituushyppytuloksen leiskauttanut huippu-urheilija, hänen sosiaalisen median seuraajamääränsä ovat silti suhteessa melkoisia.

Sagnialla on taajaan päivittämällään Instagram-tilillä yleisurheilijalle hulppeat 295 000 seuraajaa. Se on esimerkiksi saman verran kuin pitkän aitamatkan ME-mies Karsten Warholmilla.

– Nautin vain tästä luksuselämästä! No, vitsi vitsi, Sagnia lohkaisee reveten välittömään naurunhekotukseen, joka kajahtaa monesti lyhyen haastattelutuokion aikana.

Sagnian somesuosion taustalla on paljon määrätietoista työtä. Hän julkaisee tilillään useita kuvia viikoittain. Osa julkaisuista liittyy kilpailuihin, osa treeneihin ja osa siviilielämään. Osassa julkaisemistaan kuvista Sagnia saattaa poseerata bikineissä, ja etenkin ne saavat aikaan ikäviä lieveilmiöitä.

Mielenkiintoinen yksityiskohta Sagnian usein kokemassa vihaviestien vyöryssä on, että hänen kertomansa mukaan suurin osa häntä solvaavista on naisia. Syy sille on hyppääjälle itselle mysteeri, mutta yleisesti ottaen hän kyllä osaa ounastella, mistä ihmisten närkästys johtuu.

– Kyse on siitä, että ihmiset eivät halua kenenkään erottuvan joukosta. Ihmiset yritetään mahduttaa tiettyihin raameihin. Kaikkien täytyisi olla samanlaisia. Pitää käyttäytyä samoin kuin muiden ja pukeutua samoin kuin muut. Kyse on vain pelosta. Se täytyy vain ymmärtää, hyväksyä ja jatkaa matkaa, Sagnia lataa.

– Loppujen lopuksi minä olen minä, ja he ovat he. Minä toimin juuri niin kuin haluan, ja aion jatkaa samaan malliin.

Ja on sosiaaliseen mediaan panostamiselle myös mainioita houkuttimia. Niistä Sagnia puhuu suorasukaisen pragmaattisesti, uransa eteen kovasti töitä tekevän urheilijan tapaan.

– Olen saanut somen kautta hyviä yhteistyösopimuksia. Urheilijoilla ei ollut tällaista alustaa vielä joitakin vuosia sitten. Tämä on mahdollisuus, jota voi käyttää omaksi edukseen. Sosiaalisessa mediassa voi mainostaa itseään ja omaa uraansa. Sitä kautta voi löytää sponsoreita, jotka haluavat osaksi sitä. Ja sen avulla saa rahaa, mikä on aina hyvä.

Sagnian suhtautuminen sosiaalisen median markkinoihin on mutkaton ja kenties siksi niin toimiva.

– Se on markkinointia. Ja kuka ei haluaisi saada rahaa? Samaa nekin ihmiset haluavat, jotka istuvat kotonaan, Sagnia ruotii.

Münchenissä Sagnialla on torstai-iltana edessään kauden tärkein kilpailu. Ennätyksensä tällä kaudella lukemiin 695 parantanut ruotsalainen jahtaa Münchenin olympiastadionilla jatkoa viime kaudelle, jolloin hän voitti EM-hallikisoissa ensimmäisen aikuisten arvokisamitalinsa.

Se huipentaisi jo muutenkin onnistuneen kauden ja lieventäisi Eugenen MM-kisoista hampaankoloon jäänyttä harmitusta. Siellä Sagnia oli kuudes, mutta jäi pronssimitalista vain vaivaiset kaksi senttiä.

– Kausi on ollut hyvä, todella todella hektinen. Tässä on ollut paljon hommaa, mutta kaikki on sujunut hyvin. Olen todella tyytyväinen suurimpaan osaan hypyistäni, etenkin MM-kisoissa, Sagnia arvioi.

– Potentiaalia mitaliin minulla on, mutta saa nähdä kuinka käy.