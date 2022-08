Elekieli EM-kulisseissa kertoi kaiken – näin Alica Schmidt, 23, ajattelee nyt ”maailman seksikkäimmän urheilijan” tittelistä

Alica Schmidt ylsi maanantaina urheilu-uransa kovimpaan suoritukseen.

Saksalaisjuoksija Alica Schmidtin ilme muuttui heti maanantai-iltana, kun IS kysyi häneltä viiden vuoden takaisista tapahtumista. Schmidtin elämä muuttui vuonna 2017 yhdessä yössä.

Australialaislehti Busted Coverage antoi hänelle äärimmäisen kyseenalaisen tittelin ja nimitti saksalaista maailman seksikkäimmäksi naisurheilijaksi. Schmidtin seuraajamäärä Instagramissa räjähti. Nykyisin hänellä on 3,2 miljoonaa seuraajaa, vaikka hän ei kuuluu lajissaan 400 metrillä kansainväliseen tähtikaartiin.

Kun juoksijaa pyytää kertomaan, miltä titteli nykyisin tuntuu, hän menee ikään kuin automaattiohjaukselle. Koko aihe, täysin ymmärrettävästi, kyllästyttää ja sen näkee elekielestä.

– Sain tittelin viisi vuotta sitten. En tiedä, miksi asia on yhä tapetilla. Olen urheilija. Totta kai rakastan tehdä ohella sosiaalisen median sisältöä, mutta keskityn urheiluun, Schmidt sanoi.

Australialaisten ummehtuneella huomiolla on ollut myös hopeareunus. Sosiaalinen media antaa Schmidtille uusia taloudellisia mahdollisuuksia urheilu-urallaan.

– Some auttaa minua, koska sen avulla on helpompaa pystyä elämään yleisurheilijan elämää. Sponsoreita on vaikeaa löytää. Some auttaa keskittymään urheiluun ja keräämään tarvittavat sponsorit, saksalainen kertoi.

Maanantai oli Schmidtille, 23, menestys. Vaikka Münchenin olympiastadion ei ollut läheskään täynnä, äänekäs saksalaisyleisö mylvi naisen osallistuessa 400 metrin alkueriin. Schmidt taisteli maalisuoran riipivällä vedolla itsensä alkueränsä kolmanneksi ja tiistain välieriin.

Juoksu oli hänen ensimmäinen henkilökohtainen suorituksensa aikuisten arvokisoissa ja siten iso askel. Varsinkin, kun ottaa huomion viiden vuoden takaiset tapahtumat, joiden jälkeen hänet olisi ollut helppo tuomita pelkäksi someilmiöksi.

– Urheilijan tärkein tehtävä on osoittaa kuuluvansa tasolle, jolla hän kilpailee. Teen rajusti töitä ollakseni EM-kisoissa ja edustaakseni maatani. Haluan olla ylpeä siitä, mitä teen. Olen onnellinen, että onnistuin siinä maanantaina, Schmidt kertoo.

Schmidt viiletti Münchenissä.

Kotiyleisön tuki kosketti urheilijaa.

– Oli uskomatonta juosta. Kuulimme yleisön mylvinnän jopa harjoituskentälle asti.

Ajan 52,52 juossut Schmidt saapui median eteen hyvävoimaisena, mikä oli onni hänen kannaltaan, sillä hän oli illan todennäköisesti haastatelluin urheilija.

Suomalaisista ratakierroksen juoksijoista ei voinut sanoa samaa. Mette Baas oksensi haastattelupisteellä. Milja Thureson oli vähällä tehdä saman. Suomalaiset karsiutuivat.