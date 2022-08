EM-tuomio: Yksi suomalainen oli jäänviileä – toiset mitalitoivot sekaisin

Ilta-Sanomat perkaa Münchenin yleisurheilukisojen toisen päivän tapahtumat.

Yleisurheilun EM-kisoissa Münchenissä kisattiin tiistaina toinen päivä.

Kisapäivän tapahtumat käy nyt läpi Ilta-Sanomien lahjomaton raati. Sanansäilää teroittelevat asiantuntija Lauri Hollo ja Saksassa yleisurheilun jännittävää maailmaa seuraavat Olli Kivioja ja Joonas Kuisma.

Lue lisää: Yleisurheilun EM-mitalijahti käynnissä – katso tästä aikataulu ja suomalaisurheilijat päivä päivältä

Lauri Hollo

Tähti

Yleisö. Kansa oli tungeksinut stadionille sankoin joukoin. Kymmenottelu on Saksassa kansallislaji, ja mestariksi nousi oma poika Niklas Kaul. Suurimmat aplodit menivät kuitenkin uransa päättäneelle Artur Abelelle. Käsittämättömän fantastinen tunnelma läpi koko ottelun. Lakki päästä.

Artur Abele sai sankarin kohtelun 10-ottelun jälkeen.

Puheenaihe

Kun Tanskan Axel Vang Christensen kaatui 3 000 metrin esteiden alkuerissä, Andorran Nahuel Carabana jäi auttamaan häntä keskeyttäen oman juoksunsa. Äärimmäisen jaloa urheiluhenkeä, vaikka Carabana ei olisi missään tapauksessa ollut kilpailun kärkijuoksijoita. Kuinka moni olisi tehnyt saman?

Lue lisää: EM-juoksija nurin kärkipaikalta – kilpakumppanilta hätkähdyttävä temppu

Moka

Tekniikka on hyvä apuväline, mutta siihen on alettu luottaa jo liikaa. Kone on tuominnut lankulle osuneita hyppyjä yliastutuksi ja lähtöjen vilpinpaljastimet ovat aiheuttaneet paljon päänvaivaa. Kotiyleisön suuri sankari Artur Abele diskattiin 10-ottelun pika-aidoissa, koska anturi niin sanoi. Abele pääsi juoksemaan protestin jälkeen yksin. Ihmissilmä ja maalaisjärki, siinä helpot lääkkeet. Kone ei ole aina ihmistä viisaampi.

Tyyli

Portugalin Joao Vito de Oliveiran pesäpallosyöksy toi hänelle 110 metrin aitojen välieräpaikan kahden sekunnin tuhannesosan turvin. Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun de Oliveira tekee marttivainiot. Jos syöksymisestä on hyötyä, miksi kaikki eivät tee niin? Milloin näemme pikajuoksukilpailun, jossa kahdeksan miestä syöksyy rinnakkain kohti maaliviivaa?

Yllätys

Ei nyt olisi ensimmäisenä tullut mieleen, että naisten moukarikarsinta on se laji, missä me suomalaiset joudumme nitropurkille. Silja Kosonen oli A-ryhmän jälkeen murheen murtamana varma karsiutumisestaan. B-ryhmä oli kuitenkin vaisu, ja Krista Tervo meni siitä finaaliin Kosostakin heikommalla tuloksella. Molempien tekniikka oli sekaisin ja finaali on jo keskiviikkona. Mutta se on uusi päivä.

Lue lisää: Riemu repesi stadionin uumenissa – Suomen heittotähdillä riehakas kohtaaminen: ”Mitä sä täällä teet?”

Olli Kivioja

Tähti

10-ottelun saksalaissankarin Arthur Abele, 36, kävi aamupäivällä läpi omituisen saagan. Ensin hallitsevan mestarin jäähyväiskisa näytti päättyvän vilppilähtöön, mutta kisajärjestäjät pyörsivät päätöksensä jälkikäteen. Yksin uusintajuoksun pinkonut Abele sai kahdenkeskistä laatuaikaa häntä ihailevan kotiyleisön kanssa.

Puheenaihe

Harvoin on sama urheilija antanut niin lyhyen ajan sisään kaksi niin erilaista haastattelua. Oman karsintasuorituksensa jälkeen Silja Kosonen oli olympiastadionin uumenissa kuin myrskyn merkki. Kun finaalipaikka yllättäen irtosikin, oli nauru taas herkässä – etenkin kun finaaliseuraksi selvisi myös hyvä ystävä Krista Tervo.

Lue lisää: Suomen 19-vuotias tähtiheittäjä murtui lohduttomiin kyyneliin: ”Paskalta tuntuu”

Moka

Viime kesänä Arto Bryggaren ikivanhan SE:n historiankirjoihin toimittaneen Elmo Lakan kisakausi oli paha pettymys. Viime kauden unelma-aika 13,31 on ollut vuonna 2022 kaukainen haave. Kauden paras tulos 13,55 syntyi sekin toukokuussa. Münchenissä kohtalona oli karsiutuminen alkuerävaiheessa vaisulla ajalla 13,78.

Elmo Lakka jäi alkueriin.

Tyyli

Topi Raitasen alkueräesitys oli kylmänviileä. Suomalaisten kokonaisilme kisojen alkupäivinä on ollut hieman huojuva, mutta 26-vuotias estejuoksija esitti strategisen mestariteoksen. Haastattelupisteellä Raitasesta huokui sellaista itseluottamusta, että perjantai-illan finaalia voi odottaa innolla.

Lue lisää: Mitalitoivo Topi Raitanen huokuu itseluottamusta – vain yksi asia yllätti komeassa EM-näytöksessä

Yllätys

Santeri Kuusiniemi yllättyi itsekin täräytettyään EM-välieriin mainiolla juoksulla. Verrattain heikkotasoisesta erästä hyötynyt 23-vuotias tuuletti unelmasuoritustaan villisti, ja syystä. Tunnelmat olivat kovin erilaiset kuin Kalevan kisoissa, joissa aitaan pahasti törmännyt Kuusiniemi jäi alkueriin.

Joonas Kuisma

Tähti

Suomen kävelijät. Aleksi Ojala oli hellepätsissä 12:s, joka oli hänen uransa paras arvokisasuoritus. Elisa Neuvonen porhalsi 10:ksi reilun minuutin päähän pistesijasta. Heti 35 kilometrin kisasta maaliin tultuaan Neuvonen kipitti haastattelupisteelle sellaisella vauhdilla, etten ollut pysyä perässä. Se kertoo hänen ja minun kunnosta.

Lue lisää: Aleksi Ojala, 29, oksensi ja ontui maaliin – olisi halunnut jatkaa kilometritolkulla

Elisa Neuvonen tuli maaliin hyvävoimaisena.

Puheenaihe

Sää. Kävelijät kehittelevät toinen toistaan kekseliäämpiä jäähdytyskeinoja, joilla viileyttä saadaan porottavassa helteessä leviämään milloin päähän, keskivartaloon tai käsiin. Ilmastonmuutoksen keskellä herää vain kysymys, että missä vaiheessa mikään jäähdytyskeino ei enää riitä.

Moka

Eugenen MM-kisojen kaksinkertainen pronssimitalisti, Ruotsin Perseus Karlström, nykäisi 35 kilometrin kävelyssä irtiottoon pääporukasta tavoitellessaan hopeamitalia. Vaikka taustalla oli menestystä ja hallussa kisojen komein etunimi, päättyi matka ikävästi. Nesteet ulos yläkautta ja taluttaen lääkärin pakeille.

Tyyli

Kävelypaikalla kansaa viihdytti ehta baijerilainen torvisoittokunta. Katsojat, joskin vähälukuiset, tanssivat kuin 1920-luvulla. Musiikki oli mukavaa ajanvietettä, koska kävelykisassa seurataan pääosa ajasta tyhjää asfalttia. Onko liikaa pyydetty, että samanlainen pumppu järjestetään kaikkiin kisoihin?

Yllätys

Kisoihin lähdettiin isoin Silja Kososeen ja Krista Tervoon kohdistunein suomalaisodotuksin. Karsinnasta ei tullut moukarinaisille varsinaista paraatimarssia, vaikka molemmat finaalissa nähdäänkin – nippa nappa ja niukin naukin. Siellä se selkäpiissä jo kutittelee: Jääkö Suomi ilman mitalia EM-kisoista?