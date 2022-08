Tällaiset raudat Krista Tervo, 24, nosti penkistä ”läpällä” – Suomen moukarinaiset paljastavat punttituloksensa

Käsien voima on moukarinheitossa vähemmän tärkeää, kuin maallikko voisi kuvitella.

Krista Tervo on väkevä ihminen.

Moukarinheitto on vaikuttavan näköinen urheilumuoto. Lajin parhaat naiset paiskovat neljän kilon rautamötikkää yli 70:n ja jopa 80 metrin. Niin tekevät myös Suomen ykkösheittäjät Krista Tervo, jonka keväällä tehty Suomen ennätys on 74,40, ja Silja Kosonen, jonka ennätys on 73,43 viime kesältä.

Tervo, 24, ja Kosonen, 19, murskaavat yhden kuvitelman, jonka maallikko saattaa moukarinheittoon liittää.

– Moni ajattelee, että pitäisi olla vahvat kädet. Oikeasti jalat ovat tärkeimmät. Heitto lähtee jaloista. Usein sanotaan, että heittäjät heittävät jaloilla ja juoksijat juoksevat käsillä. Ne ovat yllättävät paikat, Tervo kertoo.

– En tee käsillä muuta kuin pidän moukarista kiinni. Käsiä ei saa jännittää. Jaloissa pitää olla nopeutta ja voimaa. Keskivartalon pitää olla hyvä, koska väline on painava. Laji on selälle tuhollinen ja siksi selkä on monella rikki koko ajan, Kosonen sanoo.

Kaikesta huolimatta moukarinheittäjän pitää olla vahva.

Tässä ovat esimerkiksi Tervon lukemat punttisalilta. Rinnallevedossa hän on nostanut sata kiloa. Takakyykyssä 160 kiloa. Tempauksessa on noussut 75 kiloa.

– Jalat ovat vahvat, Tervo sanoo.

– En ole hirveän vahva yläkropan liikkeissä. Ihan perustasoa, Tervo sanoo.

Vai niin.

– Olen minä joskus nostanut penkkipunnerruksessa 80 kiloa. Se oli nuorempana, kun tein sitä huvikseni. Ihan silleen läpällä, Tervo sanoo.

Saa suorittaa.

Kososen luvut ovat sangen yhteneväiset Tervon kanssa. Rinnallevetoa hän tekee nopeutta kehittäessään 60–70 kilolla. Jos hän hakee voimaa, painot liikkuvat 80–100 kilon välillä. Tempauksen ennätys on yli 70 kiloa.

Kyykkyjä Kosonen ei pidä vahvuutenaan, koska jalkapallon pelaaminen aiemmin on vaikuttanut hänen polviensa kuntoon.

– Puolikyykkyjä olen tehnyt 170 kilollakin parhaimmillaan. Niissä ei mennä yhtä alas kuin syväkyykyssä, Kosonen sanoo.

– Aina kysytään, että mitä penkkaat, mutta kun penkkipunnerrus ei ole moukarinheitossa kovin oleellista. Maksimit ovat kuitenkin olleet yli 80 kilossa.

Penkkivetoa eli penkkipunneruksen vastaliikettä Kosonen pitää yhtenä vahvuutenaan.

– Satasen olen penkkivedossa saanut ylös.

Tervo, Kosonen ja Sara Killinen kilpailevat tiistaina moukarin karsinnassa Münchenin yleisurheilun EM-kisoissa kello 13.15 alkaen.

