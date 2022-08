Wilma Murto pettyi Saksassa – ”Lähdin hotellin aamupalalta”

Wilma Murrolla on kiinnostava keittiörituaali.

Seiväshyppääjä Wilma Murto on hurahtanut kahviin. Hänestä on tullut niin sanottu kahvihifistelijä.

Harrastuksen ja intohimon juuret ovat yleisurheilupiireissä.

– Täällä on paljon kahvihörhöjä. Jos hotellit ovat ulkomaalaisten joukkueiden kanssa lähekkäin, jono on aina saman, tietyn kahvilan edessä, Murto kertoo.

Suomen joukkueessa Murto on poikkeus, mutta harrastajia löytyy esimerkiksi Australiasta ja Britanniasta.

– Briteistä on tullut kovaa painetta, että osta se espressokone, Murto sanoo naurahtaen.

– Kahvi on minulle rituaali ja harrastus.

Espressokoneen hän myös osti. Lisäksi Murto keittää kahviaan manuaalisilla tekniikoilla käsin. Hän jauhaa pavut itse ja uuttaa kahvin japanilaisilla pour over -välineillä, jossa kuuma vesi pitää itse kaataa jauhetun kahvin joukkoon.

– Kahvia voisi keittää nopeammin ja tehokkaammin, muttei yhtä hyvin, hän kertoo nauraen.

Suomalaisille kahvi on rakastettu arkijuoma. Tyypillinen suomalainen lyö valmiiksi jauhetut markettikahvit keittimeen ilman isompia krumeluureja. Puoli kiloa peruskahvia maksaa kuutisen euroa.

Murto juo arjessa suomalaisen suurpaahtimon suosikkikahveja. Hän kutsuu kauramaidon kera nautittua sumppia ”aamuämpäriksi”.

Juhlahetkien pavut ovat merkittävästi perustavaraa kalliimpia.

– Turun kahvipaahtimon vähän paremmat pavut maksavat kahdeksan euroa per 250 grammaa, Murto sanoo.

– Yhdysvaltojen MM-kisoista tulin kolmen kahvipussin kanssa. Ne maksoivat 12–14 euroa per 225 tai 250 grammaa.

"Kovan kaman” grammahinta on siis jopa noin viisinkertainen kotimaiseen peruskahviin verrattuna.

Murto on kisareissuilla usein suosittu huonenaapuri. Ovelle saatetaan koputella, olisiko suomalaisella keittosessio menossa ja saisiko herkkusumppia maistella.

Münchenissä Murrolla ei kuitenkaan ole omia välineitä mukana.

– Luotin saksalaisen kahvin laatuun, Murto kertoo.

Ensi päivien jälkeen se luotto on kadonnut.

– Lähdin hotellin aamupalalta muualle etsimään parempia apajia. Meillä on onneksi oleskelutilassa suomalainen peruskahvinkeitin ja suomalaista kahvia. Se on ollut ässää, Murto kertoi.

– Lähimpään kahvilaan on hotellilta 300 metriä, joten sekin on testattu ja hyväksi todettu. Tilanne on täysin hallinnassa.

Murto selvitti maanantaina seiväskarsinnan Münchenissä ja eteni keskiviikon finaaliin yhdessä Elina Lampelan kanssa.