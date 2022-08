Camilla Richardssonin ei käy kateeksi maratoonarien kohtaloa Münchenissä.

München

Kestävyysjuoksija Camilla Richardsson huokaisi helpotuksesta nähtyään Münchenin EM-kisojen aikataulun.

28-vuotiaan kokeneen arvokisakävijän matkat, 5 000 ja 10 000 metriä, juostaan molemmat myöhään illalla – eli päivän potentiaalisen pätsin sijaan optimaalisissa oloissa.

– Tuntuu tosi hyvältä, että maratonia lukuun ottamatta kestomatkat on illalla. Illallahan on täällä ihan optimaaliset kelit, joissa voi juosta ihan hyviä aikojakin. Se on yleisölle hieno homma, ja myös urheilijoille kivaa, että pystyy juoksemaan arvokisojen arvoisia aikoja, Richardsson toteaa Ilta-Sanomille.

– Helpottaa aika paljon, ettei lämmöstä tarvitse ottaa paniikkia. Tietää, että homma on vain itsestä kiinni.

Maratoonarit sen sijaan – noin 50 urheilijan allekirjoittamasta ja kisajärjestäjien tyrmäämästä vetoomuksesta huolimatta – joutuvat kärvistelemään kisamatkan läpi keskipäivän hellekelissä.

Richardssonia joukkuekavereiden Alisa Vainion, Nina Chydeniuksen, Annemari Kiekaran, Suvi Miettisen ja Arttu Vattulaisen tuleva koettelemus käy sääliksi.

– Totta kai harmittaa vähän heidän puolestaan. Kun tekee hemmetin kovaa töitä tämän eteen, ja sitten jos homma kaatuu siihen, että on liian kuuma, Richardsson pyörittelee.

Kisajärjestäjien päätös on hankala pureksia siksi, että kovinta kuumuutta olisi ollut mahdollista vältellä.

– Dohassa (MM-kisoissa 2019) kelit olivat mitä olivat, siellä oli aina kuuma. Täällä kumminkin olisi sekä aamulla että illalla hyvät kelit. Onko sitten pakko tunkea se keskelle päivää?

– Ymmärrän toki järjestäjiä siinä mielessä, että huomenna täällä on vapaapäivä, ja he haluavat, että ihmiset tulevat katsomaan. Voi olla, että reitin varrella on ihan hyvä fiilis, mutta kyllä itse juoksisin mieluummin aamulla, Richardsson pohtii.

Hellepätsistä puhuttaessa Esbo Idrottsföreningin urheilija tietää keskimääräistä paremmin, mistä puhuu. Eugenen MM-kisoissa heinäkuussa hän joutui keskeyttämään 5 000 metrin alkueränsä puoltatoista kilometriä ennen maalia.

Kisan jälkeen Richardsson kuvaili 32 asteen lämpötilan paahtaneen ”kuin saunassa”. Kuukauden takaiset ikävät hetket ovat yhä hyvin mielessä.

– On se kyllä tosi rankkaa. Kun huomaa, ettei tästä tule mitään ja aurinko paahtaa. Se on ihan kauheaa.

Richardsson kuitenkin uskoo siihen, että suomalaisten pokka pitää maanantaina. Kuuma keli tarjoaa myös taktisesti oikein juokseville mahdollisuuksia yllättävänkin koviin suorituksiin.

– Maratonilla on se etu, että alkuvauhdin voi pitää suhteellisen hitaana. Luulen, että tytöt ja Arttu Vattulainen osaavat hoitaa tilanteen.

3 000 metrin estejuoksusta keskittymisensä sileisiin kestävyysmatkoihin täksi kaudeksi siirtänyt Richardsson aloittaa kisaurakkansa kymppitonnilla maanantai-iltana kello 22.48.