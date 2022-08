Wilma Murron pusukuva herätti ihmetystä – selitti nyt, mistä oli kyse: ”Niinkin mysteerinen herra”

Wilma Murto kertoi totuuden MM-kisoissa otetun kuvan takaa.

Seiväshyppääjä Wilma Murto sai Eugenen MM-kisoissa heinäkuussa onnittelusuudelman sen jälkeen, kun hän oli yltänyt komeasti finaalin kuudenneksi tuloksella 460.

Murto, 24, suuteli hellehattuista, tatuoitua miestä. Suomessa ihmeteltiin tiedotusvälineitä myöten mystistä henkilöä, joka nappasi seivästähden syleilyynsä.

Nyt Münchenin EM-kisojen kynnyksellä Murto kertoo, mistä oli kyse.

– Hänen nimensä on Jaakko. Olemme seurustelleet muutaman vuoden. Niinkin mysteerinen herra! Murto sanoi ironisesti.

– Hän on liikuntaihmisiä: liikuntatieteiden maisteri ja liikunnanopettaja. Hänellä on joukkuelajitaustaa, ja hän on crossfitissä mukana.

Murron puoliso oli juuri mukana sähköpyörätuolisalibandyn MM-kisoissa.

– Sunnuntaina oli pronssiottelu, josta tuli tiukka tappio Sveitsille jatkoajalla, Murto kertoo.

Jaakko saapuu tukemaan Murtoa myös EM-kisoihin, joten kenties ”mystisiä” suudelmakuvia saadaan nähdä lisää onnellisella hetkellä.

Murto aloittaa kisaurakkansa maanantaina karsinnoilla kello 11.25 alkaen.