Oliver Helander vetäytyy EM-kisoista

Euroopan tilaston kakkosmies jää pois Münchenista.

Keihäänheittäjä Oliver Helander, 25, ei osallistu maanantaina alkaviin yleisurheilun EM-kisoihin kylkivamman takia, SUL tiedottaa.

– Kävin yrittämässä, mutta ei siitä tullut oikein mitään. Paikaltaan heittäessä tuntui jo niin huonolta. En usko, että minulla olisi ollut mitään mahdollisuuksia heittää viikon päästä EM-kisoissa täydellä vauhdilla, Helander sanoo.

Kalevan kisojen finaalissa hän pystyi heittämään vain yhden heiton ennen loukkaantumistaan. Tuolloin syy oli selkäkramppi.

– Selkä on kunnossa, mutta kipu on enemmän kyljessä. Käyn vielä kerran magneettikuvissa. Veikkaan, että selkäkrampin syy saattaa löytyä kyljestä. Haluan selvittää, mikä vamma siellä on vai onko vammaa ollenkaan, Helander sanoo.

Helanderin aikeissa on jatkaa vielä kilpailukautta, mutta sitä ennen hän käy tutkituttamassa, mistä Joensuun Kalevan kisojen avausheitossa tullut selkäkramppi juontui.

Helanderin tilalla Münchenissä heittää Toni Keränen, joka kilpaili hiljattain myös MM-kisoissa.

– Se on aina vaikea päätös jäädä kilpailuista pois, mutta nyt se oli sikäli helppo, että meillä on hyvä varamies, Helander sanoi.

Euroopan tilaston kakkosmiehenä (89,83) Helander olisi lukeutunut potentiaalisten EM-mitalitoivojen joukkoon.

Erinäiset vammat ovat piinanneet Helanderia sitkeästi läpi hänen nuoren uransa. Alkuvuodesta 2020 häneltä leikattiin olkapää, eikä hän saanut sinä vuonna tilastoihin yhtäkään kisaheittoa.

Vuodelta 2021 mitattuja kisaheittoja kertyi vain kymmenen. Tältä vuodelta niitä on 14.