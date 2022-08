Pääseekö Suomen uusi 19-vuotias suurlupaus irti jo EM-kisoissa? Viivi Lehikoiselta selkeä näkemys

Katriina Wright on vahvasti ehdolla naisten 4x400 metrin viestijoukkueeseen Münchenin EM-kisoihin.

Suomen yleisurheilu sai heinäkuussa iloisia uutisia, kun USA:n San Diegossa asuva Katriina Wright ilmoitti edustavansa jatkossa Suomea.

19-vuotias Suomen ja Yhdysvaltain kaksoiskansalainen esiintyi ensimmäistä kertaa Suomen väreissä tällä viikolla Kolumbian Calissa käynnissä olevissa alle 20-vuotiaiden MM-kilpailuissa, jossa hän oli mukana Suomen upeasti juosseessa pitkän viestin joukkueessa.

Wrightista, Ronja Koskelasta, Aada Ahosta ja Veera Mattilasta koostuva joukkue jysäytti ensin nuorten SE-tuloksella finaaliin ja siellä uudella ennätysajalla sensaatiomaisesti neljänneksi. Joukkue paransi matkan alle 20-vuotiaiden Suomen ennätystä yhteensä hurjat 4,40 sekuntia.

On hyvin mahdollista, että Wrightin kisakausi jatkuu seuraavaksi Münchenin EM-kisoissa, jonne Suomi saa lähettää naisissa pitkän matkan viestijoukkueen.

Tämän kauden tilastovertailun perusteella Wright mahtuu joukkueeseen kevyesti. Hän on 400 metrillä Suomen kauden tilastokakkonen Mette Baasin jälkeen toukokuussa juoksemallaan ajalla 52,60, joka on myös alle 19-vuotiaiden Suomen ennätys. Baasin kauden ykköskellotus on 52,51.

Seuraavina tuloslistalla majailevat Viivi Lehikoinen (53,02), Milja Thureson (53,12) ja Aino Pulkkinen (53,81). Baas ja Thureson kilpailevat Münchenissä 400 metrin sileällä ratakierroksella, Lehikoinen päämatkallaan 400 metrin aidoissa.

Sekä Lehikoinen että Baas ottaisivat uuden vahvistuksen mielellään mukaan viestijoukkueeseen.

– Totta kai, miksei. Kyllähän sinne kovimmat tytöt halutaan juoksemaan. Ehdottomasti, jos on vain kunnossa, niin mukaan vaan, Baas sanoi.

Calissa Wright juoksi 400 metrin yksilökilpailun välierässä ajan 53,95 ja oli kokonaistuloksissa 16:s.

– Tietenkin hänen jenkkikaudestaan on jo aikaa, mutta kuitenkin aika hyvin hän juoksi vielä MM-kisoissakin. Kyllä hän tilastojen mukaan varmasti on joukkueessa, ja mitä olen kuullut niin osallistuu, jos vaan joukkue sinne lähetetään. Valmentaja ne kuitenkin päättää, Lehikoinen sanoi.

– Meillä on ollut tasainen joukkue siinä jo muutenkin. Hän on sitä kärkipäätä, juossut 52-alkuisen ajan. Kyllähän hän vahvistaisi joukkuetta.

Valmennuspäällikkö Tuomo Salonen viestitti lta-Sanomille, että viestijoukkueeseen otetaan todennäköisesti mukaan myös Calissa kilpaillut juoksija.

Müncheniin matkaavat viestijoukkueet ja niiden varaurheilijat nimetään maanantaina.