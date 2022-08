Joudutaanko Kalevan kisat keskeyttämään? Joensuuta uhkaa hurja ukkosmyräkkä – ”Jokainen ymmärtää”

Suomen läpi liikkuva myrskyrintama uhkaa Joensuun Kalevan kisoja.

JOENSUU

Joensuun leppeän lämpimässä ja aurinkoisessa keskipäivässä sitä oli vaikea uskoa, mutta Kalevan kisojen lauantaita uhkaa toden teolla Suomen läpi liikkuva laaja ukkosrintama.

Tapahtuman johtaja Tuomo Lehtinen vahvistaa, että muun muassa Mikkelissä rajua jälkeä tehneet myräkät ovat todellinen uhka myös Joensuussa.

– Tässä nyt pelastuslaitoksen ja ilmatieteen laitoksen kanssa päivitetään tilannetta koko ajan. Uhka on päällä. Pohjois-Karjala kuuluu sellaiseen alueeseen, jossa voi tämän päivän aikana muodostua ukkosalueita. Tällä hetkellä alueella ei ole yhtään tehtävää tähän liittyen, Lehtinen kommentoi Ilta-Sanomille lauantaina kello 13.30.

– Tällä hetkellä Varkaudessa ja Mikkelissä ovat ukkoset pyörimässä. Uhka on olemassa ja varauduttu on. Katsotaan, mitä tässä tapahtuu.

Jos ukkosmyrsky osuu Joensuun keskuskentän kohdalle, ensimmäisenä järjestäjien huomio keskittyy siihen, että stadionille kokoontunut väenpaljous saadaan nopeasti suojaan.

– Yleisölle on suunnitelma, että miten poistetaan yleisö täältä, jos tulisi semmoinen myräkkä, että se on tarpeellista. Silloin yleisö tuodaan Joensuu-areenaan. Suurin osa tietysti lähtee kotiinsa jos siltä näyttää, mutta tämä areena toimii myös semmoisena poistumistienä. Jos sähköt sattuisivat menemään kentältä, niin tässä areenalla on eilen testattu hätäkuulutussysteemi, että saadaan infot liikkumaan, Lehtinen selvittää.

Oma vaaran paikkansa liittyy kisatoriin, jossa on tuulen riepoteltavaksi tarjolla paljon pientä tavaraa.

– Kisatorille on tehty oma evakuointisuunnitelma. Siellä on paljon pieniä telttoja, jotka vedetään sitten saman tien alas ja viedään jäähalliin turvaan.

Kilpailujen sävelet ovat selvät. Kovassa tuulessa, sateessa tai etenkin ukkosessa kisat on pakko keskeyttää.

– Kilpailupuoli vastaa siitä, mitä kilpailujen suhteen tehdään, mutta jokainen tietenkin ymmärtää, että jos ukkonen tulee lähialueelle, kilpailut tietysti keskeytyy siksi aikaa.

Kisoille lajien mahdollinen peruuntuminen asettaa kinkkisen ongelman, kun sunnuntain aikataulu on jo valmiiksi todella tiivis.

– Huomenna on kaksi tuntia illalla aikaa, ja päivälläkin jotain välejä, mihin kilpailuja voi pudottaa, Lehtinen sanoo.