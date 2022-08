Senni Salmisen kaksoisveli räväytti hurjalla loikalla SM-kultaa – lähetti napakat terveiset siskolleen: ”Se olis parempi tulla”

Kalle Salminen hyppäsi huipputuloksella pituushypyn Suomen mestariksi. Lauantaina on kaksoissisar Senni Salmisen vuoro taistella SM-voitosta.

Pituushypyn SM-finaalin toisella kierroksella jysähti. Joensuun Katajan Kalle Salminen käytti 2,9 metriä sekunnissa puhaltaneen myötätuulen täydelliseksi hyväkseen, ja loikkasi Suomen mestaruuteen selkeästi riittäneen huipputuloksen 7,96.

Eroa hopeaa ottaneeseen Roni Ollikaiseen kertyi hulppeat 42 senttiä.

Tuulenpuhuri tarkoitti, että 26-vuotiaan Salmisen ennätys 7,78 ei mennyt uusiksi, mutta se ei vaikean kesän jälkeen uran suurimman voittonsa saavuttanutta Salmista harmittanut.

– Tämä tuntuu todelta hyvältä. On sitä odotettu, ja nyt käytin tilaisuuden hyväksi. Viime päivinä on tuntunut, että kunto alkaa löytyä. Tämä on tosi mahtava tunne.

Mestaruutta ovat edeltäneet vaikeat ajat. Toissa kesä jäi Salmiselta kokonaan väliin polvileikkauksen takia ja viime kesääkin typisti takareisivamma.

Myös alkukausi 2022 oli nihkeätä tarpomista vaisujen tulosten viidakossa, mutta Joensuun lämpimässä perjantai-illassa kaikki osui kohdalleen.

– Fyysistä vammaa ei ole (tällä kaudella) ollut, mutta irtiotto ei ole vain ollut sellainen, mitä normaalisti. Edellisen kahden viikon aikana on saanut treeneissä hyvän luoton, ja hyppy alkoi taas tuntua hyvältä.

Kalle Salmisen huippuonnistumisen myötä Salmisten perheellä on oiva mahdollisuus päästä juhlimaan kahden SM-kullan viikonloppua. Kalle Salmisen kaksoissisar Senni Salminen taistelee lauantaina kolmiloikan SM-kullasta Kristiina Mäkelän kanssa ja on myös yksi Suomen suurista toivoista Münchenin EM-kisoissa.

Loppuviikonlopuksi kannustusjoukkoihin siirtyvä Kalle Salminen sysää virne kasvoillaan paineita kaksoissisarensa niskaan.

– Niin, se (kulta) olis parempi tulla, Kalle Salminen naurahtaa terveiset siskolleen.

Molempia sisaruksia valmentaa entinen seiväshyppääjähuippu Matti Mononen.