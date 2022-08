Seitsenottelun suurlahjakkuus vakuuttaa suorituskyvyllään kovissa paikoissa.

Saga Vanninen on jo rutinoitunut arvokisavoittaja.

Seitsenottelija Saga Vanninen voitti myöhään keskiviikkoiltana Suomen aikaa nuorten maailmanmestaruuden. Calissa Kolumbiassa käyty kilpailu toi Vanniselle toisen maailmanmestaruutensa peräjälkeen.

Vanninen voitti myös viime vuonna nuorten Euroopan mestaruuden.

Ilta-Sanomien yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo asettaa Vannisen harvinaislaatuiseen kategoriaan.

– On tuo kova suoritus, ei siitä mihinkään pääse. Kaksinkertaisia nuorten maailmanmestareita ei hirveän montaa Suomessa ole. Historiankirjoihin jää kaksi MM-kultaa ja EM-kulta reiluun vuoteen, Hollo kehuu.

Vanninen voitti MM-kultaa vuosi sitten 251 pisteen erolla ja EM-kultaa 393 pisteen kaulalla. Nyt voittomarginaali oli 210 pistettä. Ei puhuta siis ihan senttipelistä.

– Vanninen on käynyt paljon nuorten arvokisoja, hän voitti jo 16-vuotiaana Euroopan olympiapäivät. Hän on myös kisannut aikuisten moniottelujen Eurooppa-cupissa. Hänellä on niin kova rutiini koviin kisoihin, että suoritusvarmuus löytyy tiukoissa paikoissa.

Vanninen iloitsi MM-kultaansa Calissa.

Hollo nostaa erikseen esiin, että nyt Calissa Vannisen avauspäivä ei sujunut aivan nuottien mukaan, sillä korkeudessa ja kuulassa tulokset jäivät odotetusta. Tässä kohtaa 19-vuotias lahjakkuus osoitti kuitenkin sitkeytensä.

– Aidoissa ja 200 metrillä tuli omat ennätykset, mutta päivä ei silti mennyt putkeen. Toisen päivän piti olla tasavahva muiden mitalista kilvoittelevien kanssa, mutta silloin kisattiin ne herkät lajit. Pituudessa ja keihäässä on vain kolme yritystä – iso mahdollisuus, että homma menee kiville. Ja juuri niissä Vannisen rutiini ja rauhallisuus toivat hyvät tulokset, parhaat suoritukset viimeisillä yrityksillä.

Asiantuntijan mielestä Vannisen viesti oli selvä: Olen ollut näissä paikoissa ennenkin, ei tässä hätää ole.

Vannisen voittosarja oli: 100 metrin aitajuoksu 13,52, korkeushyppy 172, kuulantyöntö 14,18, 200 metriä 24,49, pituushyppy 624, keihäänheitto 46,21 ja 800 metriä 2.28,91.

Se tuotti hänelle pisteet 6 084. Toiseksi sijoittui Saksan Serine Riedel, joka jäi 210 pisteen päähän. Kolmas oli niin ikään saksalainen Sandrina Sprengel.

Vannisen ennätyssarja, 6 271, on yhä viime vuoden EM-kisoista Tallinnasta.

Hollo muistuttaa, että Euroopan tämän kauden kolmanneksi kovin seitsenottelun sarja on 6 672. Toisin sanoen Vannisen pitäisi sitä varten parantaa vielä 57 pistettä per laji verrattuna ennätyssarjaansa. Se tarkoittaa selviä parannuksia joka lajissa, mutta Vannisen parhaat vuodet ovat vasta tulossa.

– Kun ajatellaan, että kyseessä on 19-vuotias urheilija, niin ei se mahdottomalta tunnu. Verrattuna ennätyssarjaan Vanninen on jo parantanut lajikohtaisia parhaita tuloksiaan tämän kauden aikana mm. aitajuoksussa ja 200 metrillä. Hänen viime vuonna tekemänsä ennätys on kaikkien aikojen toiseksi kovin 18-vuotiaan tekemä sarja, edellä esimerkiksi Carolina Klüftiä. Mutta pitää samalla muistaa, että se ei ole vielä parantunut tällä kaudella.

Klüft otti pian valtavan kehitysloikan ja juhli olympiakultaa jo 21-vuotiaana. Seitsenottelu on ollut perinteisesti hieman kokeneempien hallussa. Vannisella on reilusti aikaa parantaa tuloksiaan ja kehittää suoritusvarmuuttaan kisatilanteissa entisestään.

Vanninen onnistui Calissa herkkyyslajeissa mainiosti.

Tulevissa aikuisten EM-kisoissa ei kuitenkaan vielä kannata odottaa Vanniselta mitalitaistelua, sillä Euroopan kärki painelee vielä kaukana. Parhaat ovat jopa 600–700 pisteen päässä. Tulevaisuudessa tuollainenkaan taso ei ole mahdoton, Hollo sanoo. Mutta aikaa se vie.

– Geneettisen lahjakkuuden perustaso ohjaa mielikuvaa sinnepäin, että kyllä Vanninen jonain päivänä terveenä pysyessään on aikuistenkin maailmanlistalla korkealla. Tällä hetkellä ottelun maailman kärki ja Euroopan kärki ovat käytännössä sama asia, taso on kova. Omalla ennätyssarjallaan Vanninen voisi taistella paikasta 10 joukossa Münchenissä.

– Voidaan sanoa, että Saga on meidän harvoja tulevaisuuden arvokisamitalistitoivoja.