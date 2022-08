Podcast: Maria Huntingtonilta tiukkaa puhetta ulkonäköasioista – ”Ei se silloin ole kiva pukea sellaisia biksuja päälle”

Maria Huntington kertoo podcastissa saavansa itsevarmuutta laittautumisesta ennen kilpailuja.

Seitsenottelija Maria Huntington puhuu Tarinoiden takana -podcastissa naisurheilijoiden ulkonäköpaineista.

Podcastin juontaja Kata Kämäräinen johdattaa Huntingtonin aiheeseen kysymällä, kiinnitetäänkö hänen ulkonäköönsä kilpailuissa paljon huomiota.

– Kyllähän sitä katsotaan, 25-vuotias urheilija vastaa.

Vaikka ulkonäöllä ei ole osaa eikä arpaa urheilijan suoritukseen, Huntington kokee sen vaikuttavan moniin asioihin urheilukentän ulkopuolella. Esimerkkeinä hän mainitsee sponsorit ja sosiaalisen median.

Huntingtonille kilpailupäivät ovat tähtihetkiä, jolloin hän haluaa näyttää hyvältä etenkin itsensä vuoksi.

– Paljon on yleisurheilussa puhuttu siitä, meikkaako tai laittaako joku itseänsä liikaa. Kuka haluaisi mennä ihan räkäisenä ison yleisön, tv-kameroiden ja lehdistön eteen? Tampereen Pyrinnön urheilija kyselee podcastissa.

– Onhan se kiva laittaa vähän ripsaria, meikkivoidetta ja hiuksia kivasti. Siitä tulee myös sellainen itsevarma olo, hän jatkaa.

Maria Huntington nauttii laittautumisesta ennen kisoja.

Podcastissa sivutaan myös yleisurheilijoiden kisa-asuja, jotka herättävät keskustelua tuon tuosta. Huntington kertoo kokeneensa ulkonäköpaineita etenkin juuri pienten, bikinimallisten asujen vuoksi.

– Kuka tahansa voi miettiä, että menee käytännössä bikineissä kisaamaan ison yleisön ja kameroiden eteen. Kukapa ei nyt välillä miettisi sitä, miltä kisa-asussa näyttää. Se on sellainen varjopuoli meidän lajissa, että kyllä sitä paljon ongelmia on myös sillä puolella.

Aina ei tarvita edes ulkopuolista palautetta, vaan urheilija saattaa kokea olonsa epämukavaksi myös aivan muista syistä.

– Jos sulla on turvonnut olo ja pistät kisa-asun aamulla päälle, niin mietit vaan, että ”ei kauheeta” ja ”on ihan hirveän näköistä”. Ei se silloin ole kiva pukea sellaisia vähän niin kuin biksuja päälle, Huntington toteaa napakkaan sävyyn.

Seitsenottelija kuitenkin toteaa, että viime vuosina tilanne on parantunut, sillä monet urheiluvaatevalmistajat ovat ottaneet valikoimiinsa myös peittävämpiä kokoasuja.

– Ne on mun mielestä ihania. Silloin sun ei tarvitse yhtään miettiä. Ne on musta vielä tosi hyvännäköisiäkin, tosi makeita. Se on vähän poistanut sitä painetta, ettei mene yli sen miettiminen, että pitäisi saada rasvat tiputettua näin ja näin alas.

Maria Huntington ilmoitti viime viikolla jättävänsä kauden kesken koronan jälkitaudin vuoksi.

Vaikeuksia aiheuttanut koronatartunta ei suinkaan ole ainut Huntingtonin kauden varrelle sattunut vastoinkäyminen. Hän loukkasi olkapäänsä toukokuun puolivälissä järjestetyn moniottelun alkuverryttelyssä, minkä vuoksi hän joutui lykkäämään kisakauden avausta pitkälle kesäkuuhun.

Kauden avauksen jälkeen olkapää jatkoi vihoittelemistaan, eikä Huntington päässyt missään kohtaa mittaamaan ulos parasta kuntoaan.