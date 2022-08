Keihässoppa porisee kuumana – tämä ratkaisee Suomen miesten viimeisen EM-valinnan

Yleisurheilun EM-valinnat nousevat jälleen keskiöön, kun viikonloppuna taistellaan SM-mitaleista Joensuussa käytävissä Kalevan Kisoissa.

Miesten keihäässä ja naisten moukarissa ratkaistaan kolmannet kisapaikat SM-kisojen perusteella.

– Näyttää tulleen liitolta sähköposti, jossa kerrotaan, mikä on homman nimi, kisapaikasta kamppaileva Toni Kuusela summasi.

Homman nimi on se, että keihäässä EM-kisoihin lähtevät varmasti Oliver Helander ja Lassi Etelätalo. He ovat ylittäneet EM-rajan 84,00.

Kolmas paikka ratkaistaan heinäkuussa Eugenen MM-kisoissa esiintyneen Toni Keräsen sekä haastajien Kuuselan ja Topias Laineen välillä.

– Painotus on kuulemma Joensuun kisoissa. Kuka kolmikosta heittää siellä pisimmälle, on vahvoilla joukkuetta nimettäessä, Kuusela kertoo.

– Hyvä ja oikeudenmukainen päätös. Nyt otetaan miehistä mittaa ja katsotaan keihäspaikalla, että kuka on kuka. Paras mies lähtee kisoihin.

Urheiluliiton huippu-urheilun valmennuspäällikkö Tuomo Salonen ei suostunut avaamaan valintakuviota.

– Meiltä lähtee asiasta tiedote tiistaina, siinä kerromme tarkasti, miten valinnat tehdään.

Kysymykseen onko urheilijoita jo informoitu asiasta, Salonen vastaus oli seuraava:

– Urheilijat ovat saaneet asiasta tiedon tänään maanantaina.

Kuusela siis vahvisti saaneensa Sulin kirjeen. Siinä puhutaan myös 82 metrin ylityksestä, mutta pääpaino on menestymisessä Joensuussa.

– Kolmen kauppa, ja pitäähän sen keihään lentää 82 metriä, jos haluaa EM-kisoissa menestyä, hän sanoi.

– Minä suuntaan auton keulan torstaina kohti Joensuuta, että saan keskittyä rauhassa kisoihin.

Kuusela ja Laine ovat keskittyneet MM-kisojen ajan harjoitteluun. Keränen kävi heittämässä Eugenessa, mutta jäi karsintaan.

Keränen on kolmikon tilastoykkönen. Hän on heittänyt tällä kaudella 82,89. MM-kisojen karsinnassa hän heitti 78,52, – sillä irtosi 18. sija. Keränen on heittänyt tällä kaudella kolmessa kisassa yli 80 metriä.

Toni Keränen edusti Suomea Eugenen MM-kisoissa.

Kuuselan kauden paras tulos on 80,93. Hän on ylittänyt tällä kaudella kahdessa kilpailussa 80 metrin rajan.

– Kyllä minulla on rahkeissa parantaa ennätystäni, Kuusela vakuuttaa.

Kuortaneella asuva Kuusela heitti viime kaudella ennätyksensä 85,03. Kuusela ylitti ensimmäisen kerran 80 metrin viivan kolme vuotta sitten. Keränen liittyi 80 metrin kerhoon tänä kesänä.

Kolmikon kolmas lenkki Laine on taistellut loukkaantumisten kanssa. Hän heitti heinäkuun lopussa Ruotsissa kauden parhaansa 76,39. Se oli vasta Laineen neljäs kilpailu tällä kaudella.

Loukkaantumiset ovat sotkeneet Topias Laineen kautta.

Viime vuonna Laine kohautti yleisurheiluväkeä vetäisemällä neljässä kisassa 80 metriä. Hänen ennätyksensä on viime vuonna heitetty 81,67.

Keränen on Euroopan yleisurheiluliiton julkistamalla ”Road to Munich” -ranking-listalla sijalla 14, Kuusela on sijalla 18 ja Laine sijalla 22.

Kuusela ja Keränen kuuluvat Petteri Piirosen valmennustalliin, Laineen taustalta löytyvät mm. Yki Laine ja Harri Laiho.

Naisten moukarissa on Joensuussa sama tilanne kuin miesten keihäässä. EM-kisojen valintakriteerit täyttäviä urheilijoita on enemmän kuin kisapaikkoja. EM-areenalle lähtevä kolmas urheilija valitaan SM-kisojen jälkeen.

Krista Tervo ja Silja Kosonen ovat varmistaneet kisapaikkansa ylitettyään kisarajan. Itse asiassa kumpikin heistä taistelee kisoissa ainakin finaalipaikasta, kenties jopa mitalista.

Sara Killinen on rankingissa sijalla 21 ja Suvi Koskinen sijalla 24. Heistä vain toinen saa heittää Münchenissä. Killinen on heittänyt tällä kaudella 71,02, Koskinen 70,39.

Killisen ennätys syntyi kesäkuun alussa Yhdysvaltojen yliopistomestaruuskisoissa, Koskisen muutamaa päivää aikaisemmin Virroilla. Viime kisoissa kumpikin on heittänyt 67-metrisiä kaaria.

Yleisurheilun SM-kisat alkavat Joensuussa torstaina. Miesten keihään ja naisten moukarin finaalit heitetään sunnuntaina.