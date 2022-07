Yleisurheilun EM-kisoihin valitut suomalaiset törmäsivät erikoiseen ongelmaan

Senja Mäkitörmä ja Eveliina Rouvali eivät löydä kotimaasta kilpailuja.

Naisten kotimainen kuulantyöntö on mennyt valtavilla harppauksilla eteenpäin, jopa niin, että Munchenin EM-kisoihin on lähdössä ranking-pisteiden turvin kaksi naista.

Kotimaan kilpailukalenterissa lajin tason nousua ei ole huomioitu. Esimerkiksi kotimaisessa GP-sarjassa naisten kuula on mukana vain yhdessä kisassa. Näin ollen Euroopan tasolle nousseet naiset eivät voi edes kilpailla GP-sarjan kokonaisvoitosta.

– Olisihan se mukava, jos niitä kisoja olisi enemmän, myöntää Senja Mäkitörmä.

– Onneksi olen päässyt kisaamaan ulkomaille.

Mäkitörmä on lähdössä yhdessä Eveliina Rouvalin kanssa EM-kisoihin. Mäkitörmä on työntänyt tällä kaudella 17.53 ja Rouvali 17.51. EM-tilastossa kaksikko on sijoilla 19 ja 20. Kumpikin matkaa Müncheniin ja tavoitteena on finaalipaikka.

– Nyt finaaliin tarvitaan varmaankin lähemmäs 18 metrin työntö, joten helppoa se ei ole mutta kylläkin mahdollista. Ihan otettavissa oleva, Mäkitörmä laskeskelee.

Euroopasta löytyy tältä vuodelta 15 naista, jotka ovat ylittäneet 18 metrin rajan. Mäkitörmä on työntänyt kauden kolmessa parhaassa kisassaan 17.53-17.50-17.46. Yleensä kauteen mahtuu ainakin yksi selkeä ”piikki”. Jos se tulee EM-kisoissa, niin silloin finaalipaikka on varma.

MM-Eugenessa finaalipaikka irtosi tuloksella 18.57 ja Berliinin EM-kisoissa finaaliin vaadittiin tulos 17.17.

Naisten kuulantyönnön asema ei ole vielä kilpailukalenterissa kummoinen, mutta muuten Mäkitörmä on tyytyväinen naisten saamaan julkisuuteen yleisurheilussa.

– Ehkä se on niin, että pojat suuntautuvat nuorella iällä pitkälti joukkuelajeihin, tytöt taas yksilölajeista etenkin yleisurheiluun.

– Saattaa olla, että sekin päivä koittaa, kun kuulantyöntö on laji, joka vetää myös kentän laidalle katsomoihin väkeä.

Siihen ei välttämättä kulu kauan, vaikka kuulantyöntäjät saavatkin vielä ”taistella” tukirahoista. Mäkitörmäkin käy harjoittelun ohella töissä.

– Käyn 2-3 kertaa viikossa töissä, toimin assistenttina Partners at Noste -projektinjohtoyrityksessä. Siellä suhtaudutaan erittäin hyvin toivomuksiini, nytkin olen lomalla valmistautumassa EM-kisoihin, kertoo Helsingissä asuva, mutta Varpaisjärven Virettä edustava Mäkitörmä.

Senja Mäkitörmä käy töissä urheilemisen ohessa.

Münchenin EM-kisat ovat hänen kohdallaan toiset arvokisat. Mäkitörmä oli mukana jo 2018 Berliinin EM-kisoissa, jolloin hän sijoittui 20:nneksi kuulan karsinnassa.

Mitä sitten vaaditaan siihen, että 18 metrin työntäjästä tulee 20 metrin työntäjä ja maailman huippu?

– Ominaisuuksistahan se on kiinni. Voimaa ja räjähtävää voimaa tarvitaan lisää, samoin tekniikkaa pitää hioa, Mäkitörmä pohtii.

Eveliina Rouvali on samoilla linjoilla.

– Voima-arvot kovemmiksi ja tekniikan hiomista aina vain paremmaksi. Siitä se on pitkälti kiinni.

Rouvali vaihtoi syksyllä valmentajaa, kun Teemu Leppämäki siirtyi vastaamaan hänen valmennuksestaan.

– Tekniikkaa on saatu parannettua, yhteistyö on toiminut Teemun kanssa loistavasti, Rouvali kiittelee.

Eveliina Rouvali tavoittelee finaalipaikkaa Münchenissä.

Kuopiolainen on parantanut tähän mennessä ennätystään viime kesästä peräti 99 senttiä. Münchenissä on luvassa lisää.

– Tarkoitus oli työntää alkukaudesta niin hyvin, että pääsisin ranking-pisteiden avulla EM-kisoihin ja siinä onnistuttiin. Nyt olisi tarkoitus nostaa esiin toinen huippukunto.

Rouvalikin tähtää EM-kisoissa finaalipaikkaan.

– Lajin taso on noussut maailmalla reilusti. Berliinin EM-kisoissa finaaliin pääsi tuloksella 17.17, nyt tarvitsee varmasti työntää lähemmäs 18 metriä.

– Uskon olevani valmis siihen.

Rouvalin kauden kolme parasta kisaa tarjoavat tulokset 17.51-17.50-17.49. Tasaista suorittamista, josta puuttuu vielä se selkeä piikki.

– Joensuun Kalevan kisoissa olisi tarkoitus viimeistellä EM-kuntoa ottamalla SM-kulta. Siellä meillä tulee taas kunnon kisa Senjan kanssa.

– Se, että olemme niin tasaväkisiä, vie lajia myös eteenpäin. Meidän taustallamme Kaisa Kymäläinen ja Emilia Kangas ovat nousemalla kovalla vauhdilla haastamaan meitä. Tämä nostattaa lajin tasoa ja toivottavasti myös huomionarvoa.

Rouvalin kohdalla harjoitustilanne on sikäli hyvä, että hän on voinut keskittyä koko ajan urheilemiseen ja tuloksen tekoon.

– Olosuhteet ovat kunnossa, eikä minun ole onneksi tarvinnut käydä treenien ohella töissä.

Myös hän toivoisi kotimaan kilpailukalenteriin lisää kuulakisoja. Esimerkiksi kauden päättävässä kotimaan GP-sarjan Lappeenrannan osakilpailusta kuula pudotettiin pois kilpailuohjelmasta.