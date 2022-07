Annimari Korte koki järkyttäviä hetkiä – koiran silmä putosi

Annimari Kortteen Raad-koiran silmä pullahti ulos.

Pika-aitojen SE-nainen Annimari Korte koki alkuviikosta karmeita kauhunhetkiä. Hänen koiransa Raadin silmä pullahti ulos kuopastaan.

Korte kertoi kaameasta tapauksesta Instagram-tarinassaan.

– Eilen oli yksi kamalimmista päivistä, jonka olen kokenut. Mun pieni raukka. Raadin silmä tippui, hän aloitti tarinansa.

Korte kertoi tarinassaan, että koiran silmä aiottiin ensin laittaa takaisin paikoilleen, mutta kun silmälääkäriä oli konsultoitu, tultiin siihen tulokseen, että silmä on parempi poistaa. Silmän näköhermo oli jo mennyt poikki, joten se ei olisi enää ollut pelastettavissa.

Kortteen mukaan silmän poisto sujui kuitenkin ilman komplikaatioita.

– Raad on jo virkeämpi ja pääsi pienelle kävelylle, kun vuorokausi on toivuttu. Olisinpa tiennyt etukäteen, että näin voi käydä pienille koirille, joilla on ulkonevat silmät. Mikä tahansa osuma niskan silmänpainehermoon voi kuulemma aiheuttaa tällaisen, jopa kaulapanta. Nyt valjaat varmuuden vuoksi käyttöön, Korte kirjoitti.

Aituri mainitsi tekstissään, että Raad on pelastettu sekarotuinen koira, mutta että näitä voi sattua useille roduille, joiden silmiä on jalostettu vastaavalla tavalla.

Eläinlääkäriasemien ja -sairaaloiden verkosto Evidensia kertoo verkkosivuillaan, että ”ulkonevan silmämunan omaavilla koira- ja kissaroduilla silmän pullahtaminen ulos silmäkuopasta voi tapahtua suhteellisen helposti”.

Korte julkaisi viime Instagramissa huonoja uutisia myös omasta terveydentilastaan. Hän kertoi sairastaneensa kesän aikana kahdesti koronan, ja että jälkimmäisen raskaat jälkioireet pakottavat luopumaan EM-kisahaaveistaan ja päättämään kautensa ennenaikaisesti.

Samalla viikolla hänellä oli kuitenkin kerrottavanaan hyviäkin uutisia, sillä huusholliin tuli uusi uusi tulokas: siperianhusky nimeltä Cairo

– Mun uusi perheenjäsen Cairo tuli kotiin tänään, samana päivänä, kun piti olla juoksemassa MM-kisoissa. Näin oli tarkoitettu! Hän kirjoitti tuolloin Instagramissa.

Cairon ja Raadin lisäksi Kortteella on kaksi muutakin koiraa: Maya ja Tokyo.