Samuli Samuelssonin mitta täyttyi – tilitti raivokkaasti sääntöpykälästä

Samuli Samuelsson uskoo, että Suomen viestijoukkue on ennätysiskussa.

Sadan metrin Suomen ennätysmiehen Samuli Samuelssonin Jyväskylän GP-kisa jätti pikamenijälle paljonkin hampaankoloon.

Ensin viesti meni pipariksi, kun Samuelssonin ja Oskari Lehtosen vaihto toisen ja kolmannen osuuden välissä epäonnistui. Näin leikki jäi kesken joukkueelta, jossa juoksivat Eino Vuori, Samuelsson, Lehtonen ja Samuel Purola.

Suomen viestimiehet ovat sellaisessa iskussa, että neljän vuoden takainen SE 38,92 on ollut haarukassa jo pidemmän aikaa.

– 38,50 nurkilla meidän rajat liikkuu tällä hetkellä. Se on realismia, kun kaikki natsaa. Mutta ei tänään. Mun juoksu hajosi lopussa ja siinä se, Samuelsson totesi.

Satasen yksilökisakin jätti harmiteltavaa. Samuelsson sai ensimmäisessä lähdössä erinomaisen startin, mutta rivistö ammuttiin takaisin Viron Karl Erik Nazarovin varaslähdön takia.

– 0,98 millisekuntia oli Nazarovin reaktioaika. Tuo sääntö on, sanonko mä mistä, Samuelsson puhisi.

– Sain oikein todella hyvän lähdön siihen starttiin. Se oli ihan unelma. Nazarovkin jäi siinä. Toiseen lähtöön juoksu meni vähän sekaisin.

Samuelsson ei halunnut jossitella, mihin unelmastartti olisi ilman virolaisjuoksijan varaslähtöä riittänyt.

– En tiedä. Parempi, reilut kaksi viikkoa sitten 10,16 Suomen ennätykseksi kellottanut Samuelsson sanoi.

– Satanen on niin lähtöriippuvainen laji. Mutta en jaksa jossitella enempää. Jos tuollaisella juoksulla aika on 10,35, niin se on ihan hyvä.

Kisan voitti Sveitsin Pascal Mancini ajalla 10,28.