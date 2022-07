Uransa päättänyt Allyson Felix iski viimeisen kerran puukkoa jättiyrityksen selkään, kirjoittaa uutispäällikkö Juha Hiitelä.

Vuosi sitten Tokion olympialaisten kansainväliset yleisurheilulähetykset olivat Yleisradion henkilökunnan tuottamaa taattua laatua.

Naisten 400 metrin finaalin esittelyn yhteydessä suomalaisohjaaja otti lähetykseen lähikuviin jalan, jossa oli hempeän vaalea juoksutossu.

Siinä ei ollut Adidaksen kolmea raitaa, Asicsin ympyrää, Puman eläinfiguuria eikä varsinkaan Niken swooshiksi nimeämää logoa.

Kyse oli juoksijan oman varustemerkin kengästä. Ja niillä popoilla hän kiihdytti olympiapronssille ja otti myöhemmin vielä kultamitalin pitkästä viestistä.

Allyson Felix poistui Tokiosta kaikkien aikojen menestyneimpänä yhdysvaltalaisena yleisurheilijana olympiatasolla. Kasassa on yhteensä 11 olympiamitalia.

Felix, 36, paketoi uransa sunnuntaina päättyneissä MM-kisoissa Eugenessa, kotiyleisön edessä.

Legenda mahtui Yhdysvaltain kivikovaan joukkueeseen vain kisojen erikoisimmassa lajissa, 4x400 metrin sekaviestissä, josta hän nappasi pronssin, mikä ynnäsi hänen kokonaissaldokseen 20 MM-mitalia.

Sankaritarina umpeutui, kun hänet pyydettiin pikahälytyksellä juoksemaan naisten pitkän viestin alkuerissä. Los Angelesissa ravintolassa perheensä kanssa ollut Felix vastasi puhelimeen, pisti ruuan sivuun, lensi Eugeneen ja juoksi vielä yhden ratakierroksen urallaan. Koska isänmaa kutsui.

Kaikki kunnia maailmanennätyksiä rikkoneille Sydney McLaughlinille, Tobi Amusanille ja Armand Duplantikselle, mutta Allyson Felix oli MM-kisojen tärkein urheilija.

Sen vuoksi mitä hän on tehnyt ja sen vuoksi missä kisat olivat.

Felix ilmoitti vuonna 2018 olevansa raskaana ja synnytti samana vuonna Camryn-tyttären, joka syntyi ennenaikaisesti äidin raskausmyrkytyksen jälkeen.

Toukokuussa 2019 hän kirjoitti New York Timesiin mielipidekirjoituksen, jossa hyökkäsi sponsoriaan Nikeä vastaan. Nike oli kieltäytynyt maksamasta hänelle sponsorirahoja siltä ajalta, kun Felix ei kilpaillut raskauden ja äitiysloman vuoksi.

Hän ei suinkaan ollut ainoa naisurheilija, jota Nike oli kohdellut vastaavalla tavalla, mutta kuten Felix kirjoitti, hän on ollut yksi amerikkalaisyhtiön näkyvimmistä mainoskasvoista, joten jos raskautta ei sallita hänelle, niin kenelle sitten.

Felix oli yrittänyt neuvotella sopimukseensa pykälää, jossa Nike maksaisi hänelle korvauksia myös raskauden ja äitiyden aiheuttaman kilpailutauon aikana – jonka aikana yhtiö voi joka tapauksessa käyttää Felixiä mainonnassaan – mutta Nike oli kieltäytynyt.

Felixin ulostulo oli viimeinen pisara. Se aiheutti valtavan keskustelun Yhdysvaltain urheilupiireissä ja koko yhteiskunnassa, koska Yhdysvalloissa äitiysloma on käytännössä tuntematon käsite.

Lopulta Nike ja muutama muu suuryhtiö joutui taipumaan ja monta kuukautta Felixin ulostulon jälkeen yhtiö ilmoitti, että se aikoo jatkossa maksaa sponsorirahoja myös naisurheilijoiden raskauden ja äitiysloman aikana.

Kalifornialainen tummaihoinen pastorin ja opettajan tytär oli pistänyt polvilleen Niken kaltaisen suuryrityksen.

Hän hylkäsi Niken ja perusti oman kenkämerkin, jonka kenkiä hän käytti myös näissä MM-kisoissa.

Kuluttajille suunnatussa kampanjassa Felixin kenkäfirma, Saysh, lupaa lähettää uudet kengät ilmaiseksi jokaiselle naiselle, joka on ostanut heidän kenkänsä, mutta jonka jalankoko on raskauden vuoksi kasvanut.

Allyson Felix juoksi viestin välierässä. Jalassa vaaleat, hänen oman kenkämerkin tossut.

Felix teki suuren palveluksen naisurheilijoille, nykyisille ja tuleville sukupolville. Nike ei ole mikä tahansa sponsori, vaan urheilumaailman jättiläinen, joka jättimäisen sponsoribudjettinsa vuoksi on erittäin vaikutusvaltainen tekijä urheilumaailmassa. Tulevina vuosina sadat ja jopa tuhannet naisurheilijat saavat kiittää Felixiä.

Monessa muussa maassa naisilla on lain tuomana paremmat oikeudet, mutta silti kyse on merkittävästä muutoksesta.

USA:n naiset juoksivat pitkässä viestissä ylivoimaiseen voittoon, joten Felix sai vielä yhden kultamitalin, vaikkei finaalissa juossutkaan. Yhteensä hän on tyttärensä syntymän jälkeen saavuttanut kuusi arvokisamitalia.

Se on jo yksistään merkittävä saavutus.

Ironista kaikessa oli, että MM-kisat käytiin Eugenessa, Oregonin osavaltiossa. Eugene on Yhdysvaltain yleisurheilun mekka ja Oregonin osavaltion yliopiston kotikaupunki.

Osavaltion yliopiston kasvatteihin kuuluu muuan Phil Knight, joka on perustanut Niken. Ja yhtiön pääkonttori on lähellä Eugenea. Eugene ja sen urheilustadion on käytännössä Niken takapihalla.

Koko tapaukselle sopiva kruunu oli, että Felix päätti uransa juuri Eugenessa, Niken valvovan silmän alla.

Jalassaan hänellä oli oman firmansa tossut. Se oli Felixin viimeinen tikarinisku Niken kylkeen.

