Ukrainalaisen yleisurheilupomon yllättävä erikoistaito vei hänet rintamalle – lataa nyt suorat sanat Putinista

Jevhen Pronin suuntaa Eugenen MM-kisoista ensimmäisellä lennolla takaisin rintamalle.

Yli viisi kuukautta jatkunut Venäjän hyökkäys Ukrainaan raastaa Jevhen Proninin mieltä. Ukrainan yleisurheilupomo latasi norjalaisen Dagbladetin haastattelussa mielipiteensä Vladimir Putinista.

Pronin saapui Eugeneen suoraan rintamalta.

– Viisi kuukautta sitten olisin pyytänyt Putinia lopettamaan sodan. Nyt kun hän on tappanut 300 ukrainalaista lasta, minulla ei ole lisättävää. Hänen täytyy kaatua sotajoukkojensa mukana. He aloittivat sodan, mutta me voimme lopettaa sen voittoon, Pronin sanoi.

Pronin kertoo Dagbladetille olleensa rintamalla neljän kuukauden ajan. Sinä aikana hän on pitänyt vain pari lyhyttä taukoa.

– En ole ammattisotilas, mutta ilmoittauduin mukaan. En halua asua maassa, joka on Venäjän vallan alla. En voi juosta aseen kanssa tai ampua, mutta kuulin tämän olevan dronesota. Niistä minulla on paljon kokemusta. Ryhmässäni on neljä lakimiestä ja kaksi IT-asiantuntijaa. Osaamisestamme on paljon hyötyä, Pronin avasi.

Ukrainalaisjoukot tiedustelevat dronejen avulla muun muassa Venäjän tykkiasemia ja sotilasjoukkoja. Pronin lensi dronea Butshan taisteluissa.

– Käytämme pieniä droneja tiedustelutehtäviin. Yöllä lennämme isompia droneja, jotka pystyvät kantamaan pommeja. Niillä iskemme venäläissotilaiden tukikohtiin, Pronin avaa.

Ukrainalaisille korkeushyppääjille Jaroslava Mahutshihille ja Julija Levtshenkolle esitettiin MM-kisoissa kysymys siitä, mitä he sanoisivat Putinille juuri nyt. Molemmat vastasivat, ettei sanottavaa ole.

Mahutshih saavutti Eugenessa MM-hopeaa.

Jaroslava Mahutshih taivutti korkeushypyn MM-hopeaa.

Sen sijaan Levtshenko kertoi, kuinka karmea tilanne maan urheilijoilla on.

Venäjän pommitukset ovat siviilikohteiden joukossa tuhonneet lukuisia urheilukenttiä ja -stadioneja.

– Tunnen monia urheilijoita jotka haluaisivat harjoitella, mutta eivät voi. Se ei ole mitenkään turvallista, koska stadioneita pommitetaan. Todella moni on kadottanut motivaationsa, harmitteli Levtshenko.

Venäjä hyökkäsi Ukrainaan tämän vuoden helmikuussa. Ukrainan yleisurheilupomo Pronin kertoo palaavansa rintamalle heti kisojen jälkeen.