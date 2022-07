Ukrainalaisurheilijoille esitettiin tiukka kysymys Vladimir Putinista – vastaukset kertovat kaiken olennaisen

Ukrainalaisurheilijat olisivat niukkasanaisia Vladimir Putinin nähdessään.

Ukrainalaisille korkeushyppääjille Jaroslava Mahutshihille, Iryna Herashtshenkolle ja Julija Levtshenkolle esitettiin lehdistötilaisuudessa kisojen aikana kiusallinen kysymys.

Norjalaisen Dagbladetin toimittaja Thomas Haarstad kysyi kolmikolta, mitä he sanoisivat Venäjän presidentti Vladimir Putinille juuri nyt.

Kolmikko ei osannut heti antaa vastausta, vaan tarvitsivat hetken miettimisaikaa.

Kolmikosta Levtshenko ilmoitti, että hän olisi hiirenhiljaa.

– En sanoisi hänelle yhtään mitään. Minulla ei ole mitään sanottavaa hänelle, Levtshenko sanoi norjalaislehdelle.

Mahutshih komppasi maannaistaan ja totesi, että enää sanoilla ei ole väliä.

– Meidän on tehtävä jotakin. Sanoista ei ole enää mitään hyötyä.

Mahutshkih voitti kisoissa MM-hopeaa ja Herashtshenko oli neljäs. Levtshenkon kohtalona oli jäädä karsintaan.

Ukrainalaiset yleisurheilijat saivat ennen MM-kisoja ja kisojen aikana paljon huomiota Ukrainassa vellovan sodan takia.

Ukrainan valtion tulevaisuus on hämärän peitossa, kuten on myös maan tulevaisuus urheilukentillä. Maan lukuisat urheilukentät ja -stadionit on pommitettu maan tasalle.