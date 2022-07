Suomalainen tilastoguru löytää syyn naisten pika-aitojen hurjille tuloksille – ”Ajanotto se ei voi olla”

Naisten 100 metrin aitojen hurjat välieräajat ovat herättäneet ihmetystä lajipiireissä.

Naisten 100 metrin aitojen hurjat ajat herättivät tuoreeltaan hämmästystä yleisurheilumaailmassa.

Nigerialainen Tobi Amusan kellotti välierässä ME-ajan 12,12 ja myös moni muu juoksija paineli oman ennätyksensä tai kauden parhaansa sallituissa tuuliolosuhteissa.

Ensimmäisessä erässä Cindy Sember aitoi Amusanin imussa Britannian ennätyksen 12,50 ja Mako Fukube paransi Japanin ennätystä lukemiin 12,82.

Toisessa välierässä nähtiin neljä henkilökohtaista ennätystä Yhdysvaltain Alia Armstrongin (12,43) johdolla. Lisäksi bahamalainen Devynne Charlton juoksi maansa ennätyksen 12,46.

Vauhti ei laantunut kolmannessakaan erässä, jossa Britany Anderson rikkoi Jamaikan ennätyksen ajalla 12,31.

Nigerialaisen Amusan esitys välierässä sai kokeneet laji-ihmiset haukkomaan henkeään.

– Voiko tämä olla totta? lausahti Yle Urheilun asiantuntija Tuomas Raja tuoreeltaan.

Myös jotkut juoksijat olivat epäuskoisia.

– Juoksin hitaasti, britti Sember sanoi välieräjuoksunsa jälkeen ihmetellen kovaa aikaansa.

Välierävaiheen jälkeen pikajuoksulegenda Michael Johnson puki monet epäilyt sanoiksi Twitterissä.

– En usko 100 metrin aitojen tulosten olevan oikeita. Maailmanennätys rikkoontui 8 sadasosalla ja 12 henkilökohtaista ennätystä sekä 5 kansallista ennätystä.

Lisäksi Johnson sanoi usein juoksijoiden näyttäneen yllättyneiltä välieräjuoksunsa jälkeen.

Lue lisää: Shokkiväite! Michael Johnson kyseenalaisti sensaatiomaisen ME:n: ”En usko, että ajat ovat oikein”

Kisoissa tv-yhtiön asiantuntijakommentaattorina toimiva Johnson sai rutkasti kritiikkiä avautumisestaan.

Samaan aikaan kahdeksan nopeinta aituria valmistautui finaalijuoksuun, jossa tulostaso oli vielä hurjempi. Tällä kertaa ennätyksiä ei kuitenkaan noteerattu, koska aiturien selän takan puhalsi 2,5 m/s myötätuuli, joka oli yli sallitun rajan 2,0 m/s.

Maailmanmestaruuden valtasi Amusan, jonka aika 12,06 on kaikkien aikojen nopein ”tuulitulos”.

Amusan on suomalaisille tuttu hahmo, sillä 25-vuotias aituri kilpaili kesäkuussa Paavo Nurmen kisoissa. Turussa hän juoksi alkuerässä 12,76 ja loppukilpailussa 12,57.

MM-kisojen loppukilpailun jälkeen Johnson tviittasi uudelleen ja sanoi saaneensa epäily-tviittinsä jälkeen runsaasti kriittistä palautetta. Erityisesti Johnsonia ärsytti, että häntä oli syytetty rasistiksi.

Ilta-Sanomat kysyi suomalaiselta yleisurheiluasiantuntijalta Mirko Jalavalta näkemystä Johnsonin avautumiseen ja Eugenen kisojen tulostasoon.

– Minusta välierien kolme juoksua olivat ihan linjassaan urheilijoiden aikaisempiin tuloksiin verrattuna, Tilastopaja-yritystä pyörittävä Jalava sanoo.

Hän ottaa vertailukohtaa vuoden takaisista olympiakisoista.

– Moni aituri oli samalla tasolla kuin Tokiossa, mutta yksi oli sitten erittäin paljon nopeampi kuin aikaisemmin, Jalava analysoi ja viittaa Amusan hurjaan parannukseen.

Suomalaisen tilastogurun mielestä pelkästään tulosluettelon perusteella ei kannata tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä.

– Minusta oli Johnsonilta vähän hölmöä heittää lonkalta epäily ajanoton toimivuudesta.

Jalava ei usko, että ajanottolaitteissa olisi ollut vikaa.

– Ajanotossa on joskus ollut häikkää, mutta ne on pystytty havaitsemaan videoanalyysin perusteella. Jos ajanotossa olisi virheitä, se näkyisi lokitiedostoissa ja tarkistuksen pystyisi tekemään tarkkojen videofreimien avulla. Erityisesti kokenut pikajuoksuvalmentaja PJ Vazel on tehnyt näitä analyysejä ja paljastanut virheitä.

Hän muistaa melko tuoreen tapauksen, jossa Botswanassa kellotettu 100 metrin tulos 10,11 muuttui videotarkistuksen jälkeen 10,35:ksi.

Keväällä 2015 Nooralotta Neziri juoksi Floridassa myötätuulessa 12,69 reilusti alle ennätyksensä. Myöhemmin havaittiin, että ajanotossa täytyi olla virhe, sillä videoanalyysin perusteella suomalaisen aika oli noin 0,5 sekuntia hitaampi.

MM-kisojen kovan tulostason Jalava arvelee johtuvan muista syistä.

– Tulostaso oli kova monissa muissakin lajeissa, kuten miesten ja naisten 200 metrillä.

Hän uskoo, että ajat ovat parantuneet uusien piikkarimallien ansiosta. Kestävyysmatkoilla vieterikengät mullistivat ennätystilastot jo aikaisemmin, mutta pika- ja aitamatkoilla piikkarien kehitys on tullut hieman myöhemmin.

– Näyttää, että viime ja tämän kauden aikana on tapahtunut valtava kehitys, jonka yksityiskohdista minulla ei ole kyllä mitään tietoa, Jalava sanoo.

USA:n Sydney McLaughlin juoksi 400 metrin aidoissa hämmästyttävän ME:n 50,68.

Hän antaa esimerkin uuden teknologian merkityksestä.

– Tuskin Sydney McLaughlin olisi juossut 400 m aidoissa 50,68 vanhan mallin piikkareilla.

Jalava on keskustellut asiasta muiden tilastoihmisten kanssa ja arvelee uusien piikkarimallien auttavan erityisesti kaarrejuoksussa.

Toinen seikka, jonka Jalava nostaa esiin, on Eugenen rata.

– Onko MM-kisojen rata erityisen sopiva juuri aitamatkoille, Jalava pohtii.

Ainakin yksi asia lienee varma.

– Viimeisenä kilpailupäivänä olosuhteet olivat erinomaiset pika-aidoille, Jalava sanoo.

Hän seurasi tällä kertaa kilpailut kotimaasta, mutta elokuu sujuu arvokilpailujen tapahtumapaikalla. Ensin Jalavan asiantuntemus on käytössä Kansainyhteisön kisoissa Birminghamissa ja sen jälkeen EM-kilpailuissa Münchenissä.