Isä huomasi 9-vuotiaassa lapsessaan erityispiirteitä – näin hoikasta ja kapeasta Armand Duplantiksesta kasvoi maailmantähti

Seivässensaation isä Greg Duplantis muistelee Urheilulehdelle Suomen- matkojaan ja kertoo valmennusfilosofiastaan.

Armand Duplantis on noussut seiväskuopasta omiin korkeuksiinsa.

Artikkeli on julkaistu Urheilulehdessä 28/2022.

USA:n Louisianasta, Lafayetten kaupungista puhelimeen tavoitettu herrasmies muistelee huvittuneena kesäistä Suomen-matkaansa 1980- ja 1990-lukujen taitteessa.

– Ajoimme lentokentältä tuntikausia, ja muistan pelkkää metsää. Metsää, metsää, metsää. Mutta meille luvattiin, että siellä jossakin pidettäisiin kisat, joihin tulisi tuhansia ihmisiä. En vain tajunnut, mistä ne kaikki tulisivat.

Mutta kyllä ne tulivat, kun kyse oli Saarijärven legendaarisista juhannuskisoista.

Seiväshyppääjä Greg Duplantis, nyt 60, kävi useana kesänä kilpailemassa Suomessa noin 30 vuotta sitten.

– Saarijärvi, Somero, Lapinlahti, Turku, ainakin noissa paikoissa kilpailin, paikallisvastustajistaan parhaiten Kimmo Pallosen, Asko Peltoniemen ja SE-mies Jani Lehtosen muistava Duplantis kertoo.

Lehtosen Suomen ennätys 582 on kaksi senttiä parempi kuin Duplantisin ennätys; kumpikin tulos syntyi kesällä 1993.

Vammojen rikkoman uransa vuonna 1996 paketoinut Greg Duplantis keskittyi sittemmin työuraansa ja perheeseensä. Hän oli aktiiviuransa aikana valmistunut Louisiana State Universitystä lakimieheksi ja sittemmin opiskellut asianajajatutkinnon.

Työura jatkuu yhä, ja pääasiakkaita ovat pitkään olleet amerikkalaiset öljy- ja kaasuyhtiöt.

– Tunnen suomalaisen yleisurheilukulttuurin todella hyvin ja arvostan sitä paljon. Oli upeaa kilpailla maassa, jossa yleisurheilu kiinnosti niin paljon, kertoo juristi, jolle myös länsinaapuri Ruotsi on tietenkin Helena-puolison, entisen 7-ottelijan, kautta läpituttu.

Aktiivina Duplantis hyppäsi säännöllisesti myös Tukholman kuuluisassa DN-gaalassa, nykyisessä Timanttiliigan osakilpailussa.

580 on todella kovan luokan seiväshyppyennätys ja 116. sija kaikkien aikojen tilastossa mitä arvostettavin noteeraus. Greg Duplantis on kuitenkin noussut koko yleisurheilumaailman tuntemaksi hahmoksi aivan muulla tavalla.

Armand Duplantis, 22, on maailman tulikuumin yleisurheilun supertähti, jota isä on ohjannut kohti korkeuksia pikkupojasta saakka.

Maailman kautta aikain korkeimman hypyn sekä ulkona (616) että hallissa (620) tänä vuonna tehnyt Duplantis tavoitteli MM-Eugenessa 22-vuotiaana jo kolmatta ulkoratojen arvokisavoittoaan ennakkosuosikkina. Lajitoteemi Sergei Bubka otti kolmannen voittonsa ”vasta” 23-vuotiaana.

Armand Duplantis voitti Eugenessa MM-kultaa ja hyppäsi uuden ME:n 621.

Ei ole ihan tavallista, että lasten lähiliikuntapaikaksi viritetään kotipihalle seiväshyppypaikka, eikä salibandymaalia tai koritelinettä. Urheilevaisen perheen pojalle telineet, patja ja seiväs olivat kuin äidin vellikellon ääni.

Greg Duplantis tietää, että maailma on täynnä tarinoita varsinkin valmentajaisistä, jotka ovat saavuttaneet jälkikasvunsa rinnalla menestystä hyvin kyseenalaisilla metodeilla.

Seiväshyppy on kuitenkin yleisurheilunkin sisällä eräänlainen taidemuodon ja huippu-urheilun sekoitus, jota kellekään ei voi opettaa huutamalla tai painostamalla.

Poikansa tavoin hillityllä äänellä puhuva, erittäin kohtelias isä muistelee ”Armandoksi” kutsumansa jälkikasvun lapsuusvuosia.

Isoveljistä 536 hypännyt Andreas hyppäsi parhaimmillaan nuorten arvokisoissa. Antoine on baseball-ammattilainen, jonka New York Mets varasi MLB-liigaan 2019.

– Me emme koskaan, emme yhtä ainutta kertaa, ole käskeneet hänen urheilla, emme edes kehottaneet. Sen sijaan olemme joutuneet monta kertaa jarruttamaan häntä. Se liittyi usein turvallisuuteen. Seiväshyppyyn kuuluu elementtejä, jotka voivat olla hyvin vaarallisia, jos prosessia yritetään kiirehtiä liikaa.

Louisianan ranskankieliseen cajun-vähemmistöön syntynyt isä on vain 168-senttinen mies, joka naureskellen kertoo ”punttikuurin jälkeen” painaneensa jopa 68 kiloa. Tämänkokoiselta kaverilta 580 on seiväspaikalla maaginen veto.

– Kun Armando oli 9–10-vuotias, tiesin jo, että hän on todellinen erikoistapaus. Siinä vaiheessa kyse oli isossa perspektiivissä enää asioista, joihin en voinut vaikuttaa. Jäisikö hän pieneksi kuten minä, vai saisiko hän enemmän mittaa?

Poika venähti kasvuikänsä loppuun mennessä 181-senttiseksi kaveriksi, jonka kisapaino on vajaa 80 todella tiukkaa kiloa.

Lukemattomien toistojen vakioima hyppytekniikka ja kuopalletulon nopeus ja aggressiivisuus, kyky tuottaa seipääseen energiaa ennen ilmaannousua, ovat silmäähivelevää katseltavaa.

– Huippuseiväshyppääjäksi voi tulla usealla tavalla. Ranskalainen koulukunta hyppää ikään kuin tunteella ja vaistolla. Neuvostoliitossa ja Venäjällä on panostettu paljon telinevoimisteluun, voimaan ja mekaaniseen toisteisuuteen. Armando on ikään kuin sekoitus tästä kaikesta.

Hoikka ja kapea Duplantis ei muistuta voimanpesää, vaikka häneen on pakattu suhteellista voimaa valtava määrä.

– Punttien kanssa Armando tekee vain maltillista perusvoimaa ja suurimman osan lihaskuntoharjoittelusta omaa painoa vastaan. Hänen ei tarvitse näyttää hyvältä, vaan hypätä korkealta, sanoo isä ja kertoo itse hypänneensä aikanaan sitä heikommin, mitä vahvempi oli salilla.

Ruotsalaisen Daniel Wessfeldtin manageroima urheilija kävi vuonna 2018 tiukkoja keskusteluja vanhempiensa kanssa. Hän oli Berliinin EM-finaalissa parantanut ennätystään huikeat 12 senttiä ja vienyt kultamitalin sensaatiomaisella tuloksella 605, ikää rehvakkaasti 18 vuotta.

Taskussa oli EM-kullan lisäksi myös himoittu ja taloudellisesti arvokas täysstipendi Louisiana State Universityyn. Kolikon toisella puolella yliopistourheilijan NCAA-status esti tuolloisten sääntöjen mukaan urheilijalta kaiken kaupallisen yhteistyön.

– Olemme Helenan kanssa sen sukupolven kasvatteja, että halusimme Armandon pelaavan varman päälle ja menevän yliopistoon, edes vuodeksi. Ammattilaiseksi hyppääminen tuntui kovalta riskiltä.

Yhden lukuvuoden jälkeen varustevalmistaja Puma iski kuitenkin tiskiin niin ison sopimuspaperin, että Duplantis sammutti yliopiston lukusalin lampun.

Noista päivistä Duplantisin kaupallinen arvo on kasvanut valtavasti, ja tukijajoukkoon kuuluu nyt muun muassa suomalainenkin rahoituslaitos CapitalBox.

Duplantis on asettunut asumaan Tukholmaan, mikä on hänelle taloudellisesti edullista.

– Se ei ollut tietoista. Mutta kylmää faktaa on, että Euroopassa Armando on megatähti. Yleisurheilu ei ole Yhdysvalloissa kovin merkittävä urheilumuoto, joten hänellä on ehdottomasti paremmat taloudelliset mahdollisuudet hyödyntää nimeään Euroopassa, Greg Duplantis muistuttaa.

Armand Duplantis tunnetaan maailmalla.

Itseopiskellut valmentaja tiedetään mieheksi, joka ei niele järjestelmän viisauksia pureskelematta.

Kun pojan takareisi helmikuussa 2021 repesi lyhyeltä matkalta, kaksikon konsultoima ruotsalainen urheilulääkäri arveli, että hyppäämistä kannattaa jatkaa vasta noin puolen vuoden päästä eli juuri ennen Tokion olympiakisoja.

Duo poistui vastaanotolta huutonaurua pidätellen.

Isän kuntoutuksessa poika hyppäsi kymmenen päivän kuluttua, ja 7. maaliskuuta Puolan Torunissa kannattimilleen jäi 605 sentin korkeuteen viritetty rima.

Isä ja poika juhlimassa maailmanmestaruutta Eugenessa.

Fyysisesti ja teknisesti kehittyvä urheilija vaihtaa seipäitään aina niin kutsutuilta flex-arvoiltaan jäykempiin ja jäykempiin, mikä on tuloskehityksen ehto.

– Emme ole saavuttaneet maksimia tässäkään. Jäykempiä seipäitä tuodaan koko ajan mukaan, Greg Duplantis sanoo.

Bubka rikkoi aikanaan haamurajat 600 ja 610. Duplantis hyppäsi jo 620 sekä 621, ja 630 on jo kiikarissa.

Hänen ei tarvitse näyttää hyvältä, vaan hypätä korkealta.