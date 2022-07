Nigerian Tobi Amusan on jo varmistanut MM-kisoista 100 000 dollarin bonuksen. Lisää on tarjolla.

Kun Nigerian pika-aituri Tobi Amusan, 25, sunnuntaina iltapäivällä juoksi Eugenen MM-välierissä ME-ajan 12,12, se merkitsi hänelle välittömästi 100 000:n Yhdysvaltain dollarin eli eli runsaan 98 000 euron bonusta Kansainväliseltä yleisurheiluliitolta World Athleticsilta.

Jos Amusan ennakkosuosikkina voittaa myös maailmanmestaruuden sunnuntain finaalissa, se merkitsee 70 000 dollarin kultamitalibonusta.

Mutta entä jos Amusan loppukilpailussa juoksee uudestaan maailmanennätyksen? Ilta-Sanomat tiedusteli World Athleticsin hallituksen jäseneltä Antti Pihlakoskelta, voisiko Amusan siinä tapauksessa saada peräti kaksi 100 000 dollarin ME-bonusta?

Pihlakoski selitti tätä asiaa koskevaa kisasääntöä:

– Hän ei voi saada kahta ME-bonusta. ME-bonuksia on jaossa yksi per laji, Pihlakoski totesi MM-kisojen toisen ME-tuloksen jälkeen.

Tämä tarkoittaa sitä, että bonus maksetaan vain kerran ja vain urheilijalle, jonka kisoissa tekemä ME on voimassa, kun laji on kilpailtu valmiiksi.

Ensimmäisen maailmanennätyksen Eugenessa teki USA:n Sydney McLaughlin aidatulla ratakierroksella ja ansaitsi 170 000 dollaria.

Viimeisessä eli kolmannessa välierässä juossut Reetta Hurske ehti ennen omaa suoritustaan huomata, että Amusan juoksi ME:n jo ensimmäisessä semifinaalissa.

Yhdysvaltain Kendra Harrisonin 12,20 kesti lähes päivälleen kuusi vuotta. Hurske ei uskonut, että ME-aika olisi tyhjentänyt Amusanin fyysisesti tai mentaalisesti.

– Ainahan tuollaisella vaikutus on, mutta näytti kuitenkin tulevan tuossakin rullaillen maaliin.

Loppukilpailu juostaan maanantaiaamuna kello 5 Suomen aikaa. Taso oli Eugenessa niin historiallisen kova, että finaaliin pääsi vain yksi eurooppalainen eli Britannian Cindy Sember. Hänen aikansa oli kivikova 12,50. Vaatimustaso ei lajissa koskaan aiemmin ole ollut näin korkea.