MM-tuomio: Norjan 21-vuotiaalta sensaatiolta taas röyhkeä temppu – kamera ikuisti Armand Duplantisin tyttöystävän herkän ilmeen ME:n jälkeen

Kisojen viimeinen MM-tuomio sisältää ankaraa ruodintaa.

Yleisurheilun MM-kisat Eugenessa huipentuivat tyylillä.

Tuomiossa päätöspäivän ja koko kisojen antia puivat Pekka Holopainen, Lauri Hollo ja Tatu Myllykoski.

Pekka Holopainen

Tähti

Tiukka kisa, mutta johan tässä on Armand Duplantisia kylliksi kehuttu. Naisten 100 metrin aitojen ME-aikaa on sähköajanoton 50 vuoden historiassa pidellyt vain kuusi naista, ja rekordi on parantunut 0,47 sekuntia. Nigerian Tobi Amusan höyläsi ME-ajasta 0,08 sekuntia jo välierissä, minkä olisi luullut tyhjentävän pajatson. Mitä vielä! Finaalissa pari tuntia myöhemmin hiukan liian navakkaan myötäiseen 12,06 eli sallituissakin oloissa ME olisi varmasti parantunut.

Tobi Amusan näytti kaapin paikan.

Puheenaihe

Kun MM-kisojen mitalitaulukko naulattiin umpeen sunnuntai-iltana Hayward Fieldillä, totuus oli tyly: EM-kisoissa esiintyvistä maista kymppisakissa vain Puola, kahdeksantena. Tämä on yleisurheilun tärkeimmän maanosan kaikkien aikojen pohjanoteeraus. Mitalien määrässä tilanne näytti hieman toisenlaiselta. Kisoissa jaetuista 147 mitalista 28,6 prosenttia eli 42 kappaletta meni maille, jotka ovat mukana Münchenin EM-kisoissa kolmen viikon kuluttua.

Moka

Jos 12.46 juosseet kenialaiset ja nippu muitakin alle 13 minuutin miehiä luulevat, että Jakob Ingebrigtsen on 5 000 metrillä voitettavissa, kun puoliväli sivuutetaan 13.22-vauhtia, niin ei siinä paljon polla säteile. Kenialaisia ei kerta kaikkiaan näyttänyt mestaruus tai edes norjalaisen tosimielinen haastaminen kultamitalista kiinnostavan. Norskin viimeinen tonni oli asiallinen 2.23. Kiinnostavaa Guatemalan Luis Grijalvan hieno nelossija.

Tyyli

Kun Jakob Ingebrigtsen tuli Tokion olympiakisoissa viime kesänä maaliin 1 500 metrin olympiavoittajana, hän huikkasi ringside-paikoilla istuneille tutuilleen: ”Se oli niin helppoa!” Tämän taiteenlajin Sandnesin nuorukainen kehittää tappiin. Vitosen alkueräelehdinnän päälle finaalissa aikaa jopa pariin juottoasemakäyntiin. Yleensä nimittäin 13 minuutin kilpailussa ei paljon tankkailla.

Jakob Ingebrigtsenillä oli aikaa ottaa huikkaa.

Yllätys

Seiväshyppyfinaalissa komeasti 580 ylittäneellä Norjan Pål Haugen Lillefossella, 21, on yllättävää Suomi-taustaa. Tällä kaudella ennätystään 25 senttiä ylöspäin lukemiin 586 hilannut poika muistetaan monelta kesältä ja ainoastaan hyvällä Someron Seiväskarnevaaleilta ja seiväskoulusta, jossa häntä opetti pitkän linjan laji-ihminen Paavo Moilanen. Lllefosse on kilpaillut Suomessa puolellakymmenellä paikkakunnalla.

Lauri Hollo

Tähti

Ruotsin Armand Duplantis on maailman ylivoimaisin urheilija. Jälleen suorastaan mielipuolisia hyppyjä. Kilpailujen aikataulu oli justeerattu taatusti tarkoituksella niin, että kaikki huipentuisi Duplantisin ME-hyppyyn. Hän ylitti 600, mihin kukaan muu ei pystynyt, sitten kisaennätys 606 ja lopulta rima killumaan ME-korkeuteen 621. Toisella hypyllä uskomattoman upea ylitys ja kisojen kruunaus. Mykistävää. Korkeammaltakin olisi mennyt.

Puheenaihe

Naisten pika-aidat oli pari vuotta sitten Suomen uusi kansallislaji. Ei ole enää. Reetta Hurske oli ainoa suomalainen kisoissa, ja hän oli välieränsä viimeinen ajalla 13,15. Kahdeksanteen aitaan tuli välierässä kolhu, mutta vaikkei olisi tullutkaan, tuskin aika olisi ollut alle 13 sekunnin. Tavoitteena oli oma ennätys 12,78, mutta se jäi nyt todella kauas. EM-kisoissa uusi yritys.

Moka

Afrikkalaisjuoksijoilla olisi ollut tiimipelillä mahdollisuus pudottaa Norjan kirihirmu Jakob Ingebrigtsen hurjalla vauhdilla 5 000 metrin mestaruustaistelusta; mukana oli kolme kenialaista, kolme etiopialaista ja kaksi ugandalaista. Vauhdinpito ei kuitenkaan ketään kiinnostanut. Ingebrigtsen kiitti ja vei kirillään täysin suvereenin maailmanmestaruuden. Taktista typeryyttä muilta.

Tyyli

Nigerian Tobi Amusan kiskaisi pika-aitojen välierässä käsittämättömän ME-tuloksen 12,12. Hän paransi jo alkuerässä ennätystään aikaan 12,40, mutta välieräjuoksu oli täysin uskomaton. Heti juoksun jälkeen tuli mieleen, näinköhän Amusan petasi superjuoksullaan maailmanmestaruuden jollekin toiselle? Niin puun takaa ME tuli. Finaalissa hän piti kuitenkin hienosti pintansa ja paineli huikeat 12,06, mutta tuulta oli +2,5 m/s. Käsittämätöntä.

Yllätys

Brasilian Leticia Oro Melo pääsi pituushypyn finaaliin viimeisellä hypyllään koko joukon viimeisenä ennätyksellään 664. Ennen MM-kisoja hän oli hypännyt vain yhden kilpailun, Riossa 659. Maailmantilastossa se riitti ennen MM-kilpailuja sijaan 53. Finaalissa hän rykäisi avaushypyllään uskomattomat 689 ja otti pronssia. Yksi kisojen suurimpia yllätyksiä.

Leticia Oro Melo pani ennätyksensä kerralla uusiksi.

Tatu Myllykoski

Tähti

Amusan, tietenkin! Nigerialaisen välieräveto oli niin pökerryttävä, ettei edes kaiken kokenut Michael Johnson uskonut näkemäänsä. ”En usko, että 100 metrin aitojen ajat ovat oikein”, jenkkilegenda twiittasi heti ME-tuloksen jälkeen. Olivathan ne. Toinenkin asiantuntija, Ylen Tuomas Raja epäili tuoreeltaan tuulen tuivertaneen liian navakasti. Nöyräksi vetää, Helsingissä saakka.

Puheenaihe

Yleisurheilu sai parasta mahdollista pr:ää päätöspäivän ME-ilotteluiden ansiosta. Kisat näkyivät ja kuuluivat Suomessa sekä muissa Pohjoismaissa, mutta globaalissa mittakaavassa niiden näkyvyys oli tavattoman pientä. Esimerkiksi MM-kisojen virallisella Twitter-tilillä on vain 19,8 tuhatta seuraajaa. HJK:llakin on enemmän: 23 tuhatta.

Moka

Kymmenottelija Jiri Sykoralle kävi se, jota jokainen seiväshyppääjä pelkää. Hänen työvälineensä napsahti keskeltä poikki kesken suorituksen. Tilanne näytti kauhistuttavalta, mutta tshekki selvitti tilanteen tyylikkäästi ja välttyi vakavilta vammoilta. Sykora sijoittui Kevin Mayerin voittamassa ottelussa 13:nneksi. Ja selvennettäköön: moka oli seipään, ei miehen.

Jiri Sykoran seiväs katkesi.

Tyyli

Elämä hymyilee Armand Duplantisille. Sympaattinen maailmanmies Duplantis ei jättänyt ketään kylmäksi huipentamalla MM-kisat maailmanennätykseen. Hän juhli ME-talkoitaan ilmavilla sirkustempuilla yleisön edessä. Sattumaa tai ei, eturivissä istui ruotsalaistähden sydämen valittu Desiré Inglander, jonka ilmeestä näki, että kohta suudellaan. Ja sitten suudeltiin.

Desiré Inglander (toinen vasemmalta alarivissä) ilahtui poikaystävänsä näytöksestä.

Jälleennäkeminen oli herkkä.

Yllätys

Yleisurheilun ystävien suista saattaa kajahtaa yllättänyt ”ohhoh”, kun he vilkaisevat tulevaa kisakalenteria. Arvokisojen päätöspäivänä on yleensä haikea olo, nyt ei. EM-karkelot käynnistyvät jo kolme viikon kuluttua. Ensi kesänä mitelläänkin jo MM-kisoissa Budapestissä. Ja mitä ihmettä! Kesällä 2024 on vuorossa sekä olympialaiset että EM-kisat.