MM-tuomio: Tv-lähetykseen kantautunut huuto tiivisti Oliver Helanderin keihäsfinaalin – Ruotsin tähti murjaisi kyseenalaisen vitsin

Ilta-Sanomien tuomiossa pureudutaan Eugenen toiseksi viimeiseen kisapäivään.

Eugenen MM-kisat lähestyvät loppuaan, mutta puheenaiheita riittää.

Tuomioon osallistuvat Eugenessa operoiva Pekka Holopainen, IS:n yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo sekä Tatu Myllykoski kotitoimituksesta.

Pekka Holopainen

Tähti

Suomalaisheittäjiä juniorina ihailleen Anderson Petersin MM-kultaa Dohassa 2019 pidettiin hiukan sattumana. Viron ennakkosuosikki Magnus Kirt teloi itsensä pahanpäiväisesti loppukilpailussa, minkä jälkeen Saksan hurja Johannes Vetter joutui heti leikkauspöydälle. Nyt oli toinen ääni kellossa. Peters heitti ensin ensimmäisenä MM-loppukilpailussa kahdesti yli 90 metriä. Eikä sitten kahta ilman kolmatta.

Anderson Peters ei ole pelkkä sattumahessu.

Puheenaihe

Tuleva EM-kisaisäntä Saksa, Ranska ja Italia ovat eurooppalaisen yleisurheilun perinteisiä konehuoneita. Kun 10-päiväisten kisojen yhdeksäs päivä käynnistyi, kolmikon kokonaissaldo oli yksi Italian pronssi. Saksa otti sunnuntaina ensimmäisen mitalinsa, naisten pikaviestin pronssin. Eurooppalainen yleisurheilu ei tässä katsannossa vaikuta kovin hyvinvoivalta. Ranskassakin riittää miettimistä, miten omissa olympiakisoissa 2024 homma näyttäisi toisenlaiselta.

Moka

Belgialainen Anne Zagre sai uuden tilaisuuden yrittää yksin pika-aitojen välieriin, kun Dohan maailmanmestarin Nia Alin kaatuminen pilasi hänen juoksunsa. Mutta lauantai ei ollut 32-vuotiaan Anne Zagren päivä. Nainen menetti viimeisen aidan jälkeen tasapainonsa ja kieri maaliin ajassa 14,09. Sillä oltaisiin Suomen kausitilastossa sijalla 23 sadasosan 7-ottelija Miia Sillmania hitaampana.

Anne Zagrelle kävi kalpaten.

Tyyli

Sydney McLaughlinin mestaruus 400 metrin aidoissa ME-ajalla oli 63. kerta, kun valmentaja Bob Kerseen urheilija voittaa olympia- tai MM-kultaa. Ei ihan heikosti. Tiukaksi tiedetyn amerikkalaiskoutsin porukkaan ovat pitkän uran aikana kuuluneet mm. Jackie Joyner-Kersee, Allyson Felix, Gail Devers, Valerie Brisco-Hooks ja Kerron Clement. Lienee tarkistamatta kaikkien aikojen menestyskoutsi.

Yllätys

Kuuballe kaksi MM-hopeaa ja Portugalille viime vuonna olympiakultaa kolmiloikannut Pedro Pablo Pichardo on toki 18,08 metrin mies, mutta kauden paras oli ”vain” 17,49. Turussakin kilpaillut Pichardo laittoi kuitenkin loppukilpailussa pelit soimaan. Sallittuun tuuleen 17,95 ja 17,92 olivat hirmulaakeja. Pidemmälle on 2020-luvulla hypännyt vain Pichardo itse, Tokion olympiafinaalissa.

Lauri Hollo

Tähti

Anderson Peters oli keihäsfinaalissa silminnähden rentoutunut ja nautti siitä, mitä saa tehdä. Heti ensimmäisellä irtosi yli 90 metriä. Hän oli tänään täysin ylivoimainen heittäjä. Kolme yli 90-metristä ja kultaa tuloksella 90,54. Huikea kaveri. Tällaista urheileminen on parhaimmillaan.

Puheenaihe

Suomalaiset keihäsfinaalissa on aina puheenaihe. Lassi Etelätalo teki jälleen kerran sen, mitä hän aina tekee. Tilastosijalta 19 finaaliin, siellä kolmelle viimeiselle kierrokselle ja upealle sijalle kuusi kauden parhaallaan 82,70. Oliver Helander runttasi kolmannella heitolla itsensä väkisin kolmelle viimeiselle kierrokselle, mutta tulos 82,24 oli paha pettymys. Heitot olivat teknisesti kehnoja.

Lassi Etelätalo ei tosipaikassa jäädy.

Moka

Jenkkihyppääjä on voittanut kolmiloikan MM-kullan joka kerta vuodesta 2015 asti. Viimeksi ilman mitalia on jääty Berliinissä vuonna 2009. Nyt oltiin kaukana voittotaistelusta. Donald Scott oli kuudes tuloksella 17,14. Will Clay taapersi tuloksen 16,54. Valtava pettymys kotikisoissa.

Tyyli

Portugalin Pedro Pichardo hallitsi kolmiloikan finaalia tyylillä. Heti ensimmäisellä lohkesi huikea 17,95. Sen jälkeen taistelu mestaruudesta oli ohi. Pichardo sai kilpailussa neljä mitattua hyppyä, joista heikoinkin oli 17,51. Burkina Fason Hugues Fabrice Zango hyppäsi myös hienosti 17,55, muttei pystynyt millään tavalla uhkaamaan ex-kuubalaisen mestaruutta.

Yllätys

Takavuosien sketsiohjelma Kummelin Musavisassa väärä vastaus oli aina Kanada. Tänään se oli oikea vastaus. Miesten pikaviestissä Kanada vaihtoi upeasti ja Andre De Grasse pääsi ankkurina tuulettelemaan kultaa. Jenkkien ensimmäinen vaihto meni päälle ja viimeinen oli täyttä hapuilua. Henkilökohtaisessa kilpailussa USA otti kolmoisvoiton ja paras kanadalainen oli kahdeksas. Viestijuoksu on ihan oma taiteenlajinsa.

Andre De Grasse hiljensi kotiyleisön.

Tatu Myllykoski

Tähti

Lassi Etelätalo on tehnyt taidetta pistesijoista ja takuuvarmoista, noin 82 metrin keihäskaarista. Joensuun Katajan hujoppi on roiskaissut neljällä viime kaudella kauden parhaansa 82,20:n ja 84,50:n väliin. Neljänsistä arvokisoista tuli nyt neljäs finaalipaikka. Hän luonnehti Ylellä saavutustaan ”ihan hyväksi”.

Puheenaihe

Oliver Helanderin finaaliheitot olivat melkoista vääntämistä. Sarja kiteytyi hienosti neljännellä kierroksella: Helander heittäytyi suurieleisesti keihään perään lipsahtaen viivan yli. Kun hän nousi maasta, tv-lähetyksessä kantautui äärimmäisen rehellinen, jossain määrin sytyttäväkin ”vi***”-huuto. Sen jälkeen kolossi tuijotti pitkään ja merkitsevästi keihästä, joka oli mäjähtänyt kenttään ihan liian aikaisin.

Oliver Helander sadatteli, kun heitto ei kulkenut.

Moka

Ei nyt varsinainen moka, mutta ikävä käänne silti. Hallitsevan olympiavoittajan Damian Warnerin takareisi pamahti päivän viimeisessä lajissa 400 metrillä. 32-vuotias kanadalainen otti takaiskun raskaasti. Samassa erässä tapahtui iloisiakin asioita. Puerto Ricon Ayden Owens-Delerme hurjasteli sensaatiomaisesti 45,09:ään, joka on kautta aikain toiseksi nopein kymmenottelussa juostu aika.

Khaddi Sagnia onnistui laina-asusta huolimatta.

Tyyli

Ruotsin pituustähti Khaddi Sagnia selvitti pituuden karsinnan ja sitä edeltäneen pukusekaannuksen. Edustusasunsa lentomatkan aikana hävittänyt Sagnia sai lainata 5 000 metrin juoksijan Sarah Lahden vermeitä. ”Ne sopivat hyvin. Hän ei onneksi ole heittäjä...” Sagnia letkautti Aftonbladetille. Hän oli karsinnan viides tuloksella 6,78.

Yllätys

Naisten 100 metrin aitajuoksun alkuerät olivat yllätyksiä täynnä. Kärkijuoksija toisensa perään kolaroi, kaatui tai muuten vain jäätyi. Kovimman kohtalon koki kauden tilastokakkonen Alaysha Johshon, joka kadotti rytminsä oudosti jo ennen ensimmäistä aitaa ja törmäsi siihen. ”Minulla ei ole mitään hajua, mitä siinä tapahtui” hän sopersi NBC:lle kisan jälkeen. Reetta Hurske hyötyi muiden epäonnesta ja pääsi välieriin vaisulla ajalla 13,09.