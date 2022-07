Tiesitkö? Armand Duplantisilla ja Sydney McLaughlinilla on yllättävä yhteys

Seiväshypyn ME-mies Duplantis imi energiaa 400 metrin aitojen tyrmäävästä ennätysjuoksusta.

Oli melkeinpä tähtiin kirjoitettu, että yhdysvaltalainen Sydney McLaughlin parantaa naisten 400 metrin aitajuoksun maailmanennätystään Hayward Field -stadionilla. Ennusteet eivät kuitenkaan osanneet odottaa, että 22-vuotias lahjakkuus lohkaisee entisestä ME-ajastaan peräti 73 sekunnin sadasosaa Eugenen MM-kisoissa.

McLaughlinin loistojuoksu häikäisi jopa ruotsalaisen seiväsmiehen Armand Duplantiksen.

– Upeaa, sairasta, Duplantis sanoi uutistoimisto TT:lle, kun hän seurasi aitajuoksufinaalia stadionin uumenissa seiväshypyn karsintakilpailun jälkeen.

Duplantis on MM-kisoissa toinen urheilija, joka saattaa laittaa maailmanennätyksensä uusiksi. Karsinnassa Duplantis varmisti finaalipaikkansa ylittämällä 575. Karsintarajan 580 ylitystä ei tarvittu.

Yhdysvalloissa kasvanut Duplantis tunnistaa McLaughlinin kouluajoiltaan, sillä he ovat ikätovereita ja kisasivat jo yläasteikäisinä samoissa kisoissa.

– Silloin oli suunnilleen sama tilanne kuin nyt. Hän voitti kaikki. On innostavaa, että joku voi olla noin hallitseva radalla, Duplantis sanoi.

McLaughlin juoksi aidatun ratakierroksen maailmanmestariksi ajalla 50,68. Hänen aiempi ME:nsä oli kesäkuussa Yhdysvaltain mestaruuskisoissa juostu 51,41.

McLaughlin on nuoresta iästään huolimatta saavuttanut paljon, eikä hän jättänyt MM-finaalissa muille mahdollisuuksia. Eugenen radalla hän on juossut jo kolme ME-aikaa, ja niistä tuorein on kaikkien aikojen ensimmäinen 51 sekunnin alitus naisten 400 metrin aitajuoksussa.

– Viimeiset sata metriä sattuivat, mutta olen kiitollinen mestaruudesta. Kaikki osui kohdalleen, ja saimme Yhdysvaltain joukkueessa taas yhden mitalin, McLaughlin kommentoi uutistoimisto AFP:lle.

– Halusin yrittää ME-juoksua. On aivan uskomatonta, että perheeni oli katsomossa. En ole aiemmin saanut heitä kaikkia samaan paikkaan, joten tämä oli minulle iso juttu, maalissa pitkään istuviltaan ennätystä ihmetellyt McLaughlin sanoi.

Sydney McLaughlin murskasi oman maailmanennätyksensä.

Viime kesänä hän kuorrutti Tokion olympiavoittonsa ME-ajalla 51,46. Japanissa saavutusta piti juhlia tyhjän katsomon edessä, Eugenessa lehtereillä oli äänekäs kotiyleisö.

Hopealle juoksi Viivi Lehikoisen harjoituskaveri, Hollannin Femke Bol. Hän sivusi kauden parastaan ajalla 52,27, mutta oli mestariin verrattuna eri kastia.

– Mietin loppusuoralla, juoksinko ollenkaan hyvin, kun Sydney oli niin kaukana edessä. Uskomaton juoksu, ja 51 sekunnin alitus merkitsee paljon lajille. Oli mahtavaa olla tässä mukana, hollantilainen sanoi.

Häntä valmentaa sveitsiläinen Laurent Meuwly, joka on kiillottanut myös Lehikoisesta ennätysjuoksijan. Lehikoinen hankki Eugenen MM-välierässä Suomen ennätyksen nimiinsä ajalla 54,80. Tuija Helanderin SE Rooman 1987 MM-kisoista ehti lähes 35 vuoden ikään.

Talvella hallissa ME:n 620 taivuttanut Duplantis uskoo, että hän tarvitsee Eugenen seiväsfinaalissa työvälineitä, joita ei ole käyttänyt koskaan aiemmin. Arvio enteilee ennätyskorkeuksia.

– Tunsin karsinnassa, että hyppypaikka voi vaatia finaalissa uuden, entistä jäykemmän seipään. Uskon, että sellainen päivä on tulossa, Duplantis ennakoi varhain maanantaina hypättävää finaalia.

Ulkoradoilla hän taivutti kesäkuun lopussa kauden kärkituloksen 616. Epävirallisesti se on myös ulkoratojen maailmanennätys, vaikka lajissa ei enää erotellakaan sisällä ja ulkona hypättyjä ennätyksiä.