MM-tuomio: Miten tämä on edes mahdollista? Sydney McLaughlinin, 22, ME-juoksusta löytyy täysin typerryttävä fakta

Ilta-Sanomien tuomiossa niputetaan Eugenen yleisurheilun MM-kisojen kuumimmat puheenaiheet.

Kolmanneksi viimeinen MM-päivä Eugenessa tarjosi maailmanennätystuloksen ja muita jännittäviä kilpailuja.

IS:n tuomiossa kisapäivän antia perkaavat Pekka Holopainen, Lauri Hollo ja Tatu Myllykoski.

Pekka Holopainen

Tähti

22-vuotiaat Sydney McLaughlin ja Armand Duplantis ovat yleisurheilun tulikuumimmat starat. McLaughlin lähti 400 metrin aitafinaaliin 1,87 sekuntia paremmalla tilastoajalla kuin kukaan toinen, ja voittomarginaali 1,59 sekuntia Viivi Lehikoisen treenikaveriin Femke Boliin salpaa hengen. MM-historian ylivoimaisin voitto lajissa. McLaughlin on leiponut nyt ME-tulosta runsaassa vuodessa 51,90:stä 50,68:aan eli 1,22 sekuntia. Sileän nelosella aika olisi tuonut perjantaina 7. sijan.

Puheenaihe

Oliver Helander on viikonloppuna mies miljoonan suomalaisen huulilla. Miten moni mahtaa tietää, kuinka kovasta urheiluperheestä on kyse? Pikkuveli Benjamin käsipalloilee Saksan Bundesliigan Rhein-Neckar Löwenissä eli maailman kovimmassa sarjassa. Isä Jan Helander on suomalainen käsipallolegenda, jonka pelipaita numero 575 roikkuu syväjäässä Karjaan käsisareenan katosta.

Lue lisää: Oliver Helander kesti paineet – Tero Pitkämäeltä tuli tiukka käsky dopingista kärähtäneestä vastustajasta

Moka

Vaikka suomalaisen miesseiväshypyn näkymät ovat tällä hetkellä paremmat kuin vuosiin, niin onhan se erikoista, ettei suomalaismies ole ikinä selvinnyt hyppäämällä MM-kisojen loppukilpailuun, kun 39 vuodessa on pidetty jo 18 kisat. Avauskisoissa Helsingissä finaaliin pääsi peräti kolme ukkoa, kun sääolot peruuttivat karsinnan Olympiastadionilla kokonaan.

Tyyli

Naisten pituushypyn ruotsalainen mitalisuosikki Khaddi Sagnia on epätoivoisessa tilanteessa. Hänen kilpailuasunsa katosi ennen viikonloppuna hypättävää kilpailua. Ruotsalaisen lohdutukseksi voidaan todeta, että Eugenesta löytyy varmasti riittävästi keltaista teknistä kangasta, josta uusi sotisopa saadaan Sagnialle äkkiä ommeltua.

Lue lisää: Khaddi Sagnialla, 28, on kiusallinen ongelma MM-kisoissa – ”Tämä on katastrofi”

Yllätys

Norjalainen moukarinheittäjä Eivind Henriksen on tullut huipulle jäädäkseen. Kylmähermoinen mies otti mitalin niin Tokion olympiakisoista kuin nyt Eugenesta. Hermoja toden totta loppukilpailussa mitattiin, sillä Henriksen kärsii ajoittaisesta flimmeristä eli sydämen eteisvärinästä. Oireita oli kilpailun aikana, ja sen jälkeen mies vietiin sairaalaan tarkistettavaksi.

Elvind Henriksen heitti pronssia Eugenessa.

Lauri Hollo

Tähti

USA:n Sydney McLaughlin paineli 400 metrin aidoissa järisyttävän kovan maailmaennätyksen 50,68. Hän veti aiemmin tällä kaudella jo huikean kovan ME:n 51,41, nyt aika parani käsittämättömät 0,73 sekuntia. Uskomaton urheilija ja uskomaton juoksu. Eroa kaikkiin muihin tuli liki kaksi sekuntia. Sanattomaksi vetää.

Puheenaihe

Tältä päivältä ei paljon isoja puheenaiheita löytynyt. Kilpailuaikataulu oli löysä, eikä kovin paljon huipputuloksia nähty. Aikataulussa olisi tiivistämisen paikka, nyt odotellaan koko ilta muutamaa finaalia. Mutta televisio puhuu ja kisapäiviä on saatava paljon. Penkkiurheilijalle tämä ei välttämättä herkkua ole.

Moka

Ei nyt varsinaisesta mokasta voida puhua, mutta 400 metrin ME-mies Wayde van Niekerk jäi ratakierroksella viidenneksi ajalla 44,97. Hän juoksi kuusi vuotta sitten Rion olympialaisissa huikean ME;n 43,03. Sitten tuli harrastepelailussa ikävä loukkaantuminen. Kaukana ovat suuruuden päivät, mutta vieläköhän kolmekymppinen eteläafrikkalainen pysyisi nousemaan uudelleen huipulle? Nyt siltä ei näytä.

Wayde van Niekerk jäi ilman mitalia 400 metrillä.

Tyyli

Yleisö elää tyylikkäästi mukana Eugenessa. Välillä meteli on niin kova, ettei selostus tahdo kuulua kakofonian läpi. Etenkin silloin, kun amerikkalaisurheilijat ovat areenalla, mökä on huumaava. Kompaktin pieni stadion auttaa tunnelman nostattamisessa. Sikäli kisojen tuominen Eugeneen on ollut nappijuttu. McLaughlinin ME räjäytti stadionin päivän viimeisessä kilpailussa totaalihurmokseen. Korvia särki.

Yllätys

Australian 30-vuotias Kelsey-Lee Barber vei naisten keihään mestaruuden. Hänen kauden parhaansa ennen tätä oli 61,40. Nyt lähti peräti 66,91. Naisen ennätys on kuuden vuoden takaa 67,70, sitten tuli pari vaisumpaa vuotta. Nyt nasahti taas kohdilleen. Barber on varsinainen arvokisojen heittäjä. Maailmanmestaruus tuli myös Dohasta 2019, viime vuonna Tokion olympialaisissa hän heitti pronssille.

Kelsey-Lee Barber kesti paineet.

Tatu Myllykoski

Tähti

Simo Leinosen otteet Ylen selostamossa ovat kirvoittaneet kovaa kritiikkiä. Hänelle ja asiantuntija Tuomas Rajalle on kuitenkin nostettava hattua. Kaksikko nakattiin syvimpään mahdolliseen päätyyn, kun Kimmo Porttila joutui sivuun koronan takia. Viikon mittaisen yleisurheilurupeaman tulkitseminen kahdestaan on kiihkeää puuhaa.

Lue lisää: Ylen MM-selostaja matkustaa Suomeen kesken kisojen

Puheenaihe

Sydney McLaughlinin, 22, veretseisauttavasta ajasta on sanottu tällä palstalla jo kaikki, mutta jatketaan silti. Veto oli kuin toiselta planeetalta. On tyrmäävää, että jenkkitähti löi samanikäisen Viivi Lehikoisen juokseman SE-tuloksen liki neljällä sekunnilla. Siis sekunnilla per sata metriä. Kohtalaisen kova urheilija.

Moka

Norjan seiväsmies Sondre Guttmorsen sai ylimääräisen yrityksen 575:stä, koska ensiyrittämällä vauhdinottoradalla oli muita ihmisiä. Guttmorsen pudotti riman uusintahypyssäänkin – hänen mukaansa siksi, koska palautumisaika jäi liian lyhyeksi. Lopulta 23-vuotias norjalainen ylitti 575:n ja eteni maanantaiaamun finaaliin.

Tyyli

Kisojen maskotti Legend the Bigfoot on noussut ainakin jonkinlaiseksi ilmiöksi Eugenessa. Keltainen ja karvainen hahmo operoi radalla innokkaasti ja on joidenkin mielestä hassu. Ennen lauantaita hän oli kuitenkin kiperässä paikassa. Isopää näytti McLaughlinille kylttiä, jossa kertoi lempiruuakseen maalimanennätykset. Helpottavaa tietää, että olio sai vihdoin makeaa mahaansa.

Lue lisää: Mihin suosikkimaskotin jättimäinen pää katosi? Poliisi tutkii mystistä varkautta – jäljet johtavat median edustajaan

Sydney McLaughlin pelasti Legend the Bigfootin.

Yllätys

Naisten keihäsfinaalin viimeisellä kierroksella haukottiin henkeä. Mitalit näyttivät jo ratkenneet. Viidentenä ennen viimeistä kierrosta ollut Japanin Haruka Kitaguchi löysi heittonsa viime hetkellä ja paukautti kakkoseksi. Hopeailo kesti vain minuutteja, sillä USA:n Kara Winger pani vielä 78 senttiä paremmaksi. Yllättävä käänne.