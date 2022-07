MM-tuomio: Keihäskarsinnassa nähtiin Seppo Rädyn pahin painajainen – norjalaistähden ylimielinen ele herätti huomion

MM-tuomiossa ruoditaan perjantain kisapäivän puhuttavimpia tilanteita.

Eugenen MM-yössä riitti monenlaisia käänteitä.

Ilta-Sanomien MM-tuomiossa, jossa näitä käänteitä perataan, ovat mukana Pekka Holopainen Eugenesta, yleisurheiluasiantuntija Lauri Hollo sekä Tatu Myllykoski.

Pekka Holopainen

Tähti

Noah Lyles juoksi 200 metrin ylivoimaiseksi mestariksi kaikkien aikojen kovimmalla amerikkalaisen ja ylipäätään Amerikassa juostulla ajalla 19,31. Michael Johnson juoksi Atlantan olympiakisoissa 1996 sadasosan hitaammin. Lyles on nyt kaikkien aikojen kolmosmies matkalla. Katsomossa muuten istuivat Mexico Cityn 200 metrin mustan nyrkin sankarit vuodelta 1968: Tommie Smith ja John Carlos.

Noah Lyles otti omansa 200 metrin finaalissa.

Puheenaihe

Ylen selostamossa Simo Leinonen ja asiantuntija Tuomas Raja eivät ole kääntäneet kylkeä. Yleisurheilun arvokisailta on hurja tv-setti kahdella ihmisellä. Sivuun joutuneen Kimmo Porttilan koronakaranteeni päättyy perjantain aikana, ja jos näyte on negatiivinen, kaveri hypännee päätösviikonlopuksi lauteille kaikkensa antaneiden kollegoiden vierelle.

Moka

Kun Tokion keihäänheittopaikan alusta osoittautui liukkaaksi ja vaaralliseksi, olisi luullut, että pohjoisamerikkalaisen yleisurheilun mekassa Eugenessa asia olisi hoidettu kuntoon. Saksan lajivalmentaja Boris Obergföll yritti kaikkensa, mutta stadionille ei uutta, urheilijoille turvallista pinnoitetta saatu. Ajoittain kamalan näköistä touhua. Kertoo lajin arvostuksestakin.

Lue lisää: Suomalaisille tuttu Saksan valmentaja pelkää keihäskatastrofia – ”Vakavia vammoja, kukaan ei kuunnellut”

Tyyli

Yleisurheilun MM-kisat kestävät tyypillisesti kymmenen päivää. Torstain ohjelma Eugenessa pisti miettimään, voisiko ohjelmaa edelleen tiivistää viikon mittaisten EM-kisojen suuntaan. Kun ensin tahkotaan 2,5 tuntia erilaisia alkukilpailuja ja sitten juostaan yhteensä 40 sekuntia kilpaa mitaleista, niin tuskin se nykyseuraajalle kaksista urheiluviihdettä on.

Yllätys

Urheiluliitto sai vuoden 2012 EM-kotikisoista niin monta miljoonaa turskaa, että sen jälkeen sana ”arvokisahaku” on ollut liiton byroossa pannassa. Tuuli on kääntynyt, kun liiton taloussieraimet ovat taas vahvasti vedenpinnalla ja Euroopan yleisurheiluliitto suorastaan kehottaa hakemaan kisoja. Aikaisintaan kisat olisivat Helsingissä 2028 tai 2030. MM-kisoihin eivät paukut riitä.

Lauri Hollo

Tähti

Isäntämaan Noah Lyles oli illan sankari päivän viimeisessä kilpailussa. Aika 19,31 on mielipuolista kyytiä. Edellä 200 metrin kaikkien aikojen tilastoissa ovat vain Usain Bolt 19,19 ja Yohan Blake 19,26, molemmista ajoista on aikaa toistakymmentä vuotta. Huikean väljää ja rentoa menoa alusta loppuun. Teinisensaatio Erriyon Knighton jäi oppipojan rooliin.

Puheenaihe

Oliver Helander oli käynyt kolmesti arvokisoissa, muttei ollut vielä koskaan selvittänyt karsintaa. Tämä tilasto aiheutti suomalaisille päänvaivaa. Nyt Helander selvitti karsinnan. Ensimmäinen heitto 82,41 riitti kirkkaasti finaaliin, eikä Helanderin tarvinnut lopulta heittää kuin kerran. Finaalin taso tulee olemaan kivikova, mutta Helanderin kropassa muhii 90-metrinen, kunhan hän vain saa sen sieltä ulos.

Lue lisää: Oliver Helander kesti paineet – Tero Pitkämäeltä tuli tiukka käsky dopingista kärähtäneestä vastustajasta

Oliver Helander nakkasi keihään riittävän pitkälle.

Moka

On oikeastaan perinne, että keihään finaalista jää ulos mitalisuosikkeja. Kolmen heiton karsinta on kaikille kova paikka. Nyt ruumiit olivat tällä kaudella 89,07 nakannut olympiavoittaja Keshorn Walcott sekä 87,32 kiskaissut Saksan Andreas Hofmann. Saksalainen ei saanut lainkaan tulosta ja Walcott jäi alle 79 metriin. He katselevat finaalin kisakylän televisiosta, elleivät paikallisen pubin screeniltä.

Tyyli

En tiedä, mitä ja miksi 1 500 metrin finaalissa karvaan tappion kokenut Norjan Jakob Ingebrigtsen juhli 5 000 metrin alkuerässään. Hän tuuletteli ja lietsoi yleisöä juhlintaan jo 100 metriä ennen maalia. Tuskin 1 500 metrin olympiavoittaja finaalipaikkaansa tuuletti, se kun oli selvääkin selvempi. On mielenkiintoista nähdä, onko Jakobilla aihetta juhlia samalla tavalla finaalissa. Kilpailusta tulee kovatasoinen, eikä edes mitali ole norjalaiselle kirkossa kuulutettu.

Jakob Ingebrigtsen tuuletteli jo matkalla.

Yllätys

Kliseistä ehkä, mutta 34-vuotiaan Lassi Etelätalon finaalipaikka keihäässä oli yllätys. Voisi kai sanoa, että jälleen kerran. Neljäs arvokisakarsinta ja neljäs finaalipaikka on huikea saldo. Kisatilastossa suomalainen oli 19:s, mutta 80,03 riitti kuin riittikin finaaliin. Konkari on kovien paikkojen mies, jälleen kerrassaan upea suoritus. Keihäspaikan toinen yllätys oli se, että paljon parjattu vauhdinottoalusta ei tuottanutkaan vaikeuksia heittäjille. Hyvä niin. Nyt finaalista tulee kaikilta osin tasapuolinen.

Tatu Myllykoski

Tähti

Jamaikan Shericka Jackson viiletti 200 metrin MM-kultaan päättömällä ajalla 21,45. Kovempaa on juossut vain Florence Griffith-Joyner, jonka maailmanennätys täyttää pian 24 vuotta. Voiton todella soi Jacksonille, 28, sillä hän on joutunut pettymään arvokisafinaaleissa kerta toisensa jälkeen. Hänen palkintokaapistaan löytyi ennen perjantaita kaksi henkilökohtaista olympiapronssia, MM-hopea ja kaksi MM-pronssia. Viestimestaruuksia toki on kolme.

Shericka Jackson kylvetti muita 200 metrin finaalissa.

Puheenaihe

Yleisurheileva maailma on ihmetellyt viime viikot, miksei kymmenottelun maailmantilaston kärkimies Garrett Scantling saanut edustuspaikkaa Eugenessa. Perjantaina selvisi syy – eikä se yllättänyt ketään. Yhdysvaltalainen Scantling on pakoillut kesän mittaan dopingtestejä. Hänelle lätkäistiin väliaikainen kilpailukielto.

Moka

Mitä kummaa yritti Portugalin keihästoivo Leandro Ramos? 77,34 metriä viskaissut ja karsintaan jäänyt Ramos veti viimeisen heittonsa jälkeen sellaiset piruetit, että keihäskaatuilusta taidetta tehneet Pitkämäki ja Ruuskanenkin vaikuttavat nyt suolapatsailta. Tohmajärven jätti Seppo Räty lienee tyrmistynyt.

Lenadro Ramos linkosi keihään ilmaan varsin perinteisellä tavalla.

Sitten alkoi tapahtua.

Loppu onkin historiaa.

Tyyli

Kun Noah Lylesin aikaa tarkennettiin 19,32:sta 19,31:een, pikakiituri innostui toden teolla. Hän repi heti edustusasunsa paidan esitellen sangen vaikuttavaa ylävartaloaan. Aika ei silti tuntunut menneen jakeluun, vaikka tuuletukset olivat näyttävät. ”Löinkö Michael Johnsonin ennätyksen? Todellako?”, hän ihmetteli Expressenin haastattelussa jonkin ajan kuluttua.

Yllätys

Vaikka Eveliina Määttänen ei päässyt jatkoon 800 metrillä, häntä voi hyvällä syyllä pitää suomalaisen yleisurheilukesän suurimpana sensaationa. Ihan jokaisesta vammakierteessä kipuilevasta 400 aiturista ei tule alle vuodessa MM-tason kasin juoksijaa. Jäätäväksi tiedetty kiri hyytyi Eugenessa turhan tiukan avauskierroksen vuoksi.