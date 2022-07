Mihin suosikkimaskotin jättimäinen pää katosi? Poliisi tutkii mystistä varkautta – jäljet johtavat median edustajaan

Missä on Legend the Bigfootin pää?

Legend the Bigfoot on MM-kisojen maskotti.

Yleisurheilun MM-kisoissa Yhdysvaltain Eugenessa on käynnissä erikoinen poliisioperaatio. Poliisi on ottanut asiakseen selvittää, kuka varasti kisamaskotti Legend the Bigfootin pään.

Keltainen jättiläinen Legend the Bigfoot on noussut MM-kisoissa suursuosioon. Veikeä kisamaskotti on pannut itsensä kirjaimellisesti likoon kastautumalla estejuoksun vesiesteessä ja kahmaisemalla kilpailijoita syleilyynsä.

Tällä viikolla kisapaikka Hayward Fieldille kutsuttiin poliisi, kun kisamaskotin pää oli varastettu.

Tiistaina Legend the Bigfoot turvautui varapäähän, kertoo muun muassa The Telegraph.

Seiväshyppääjämestari Katie Nageotte pääsi kisamaskotin syliin.

Valvontakamerakuvien paljastamat jäljet johtavat kisoihin akkreditoidun valokuvaajan jäljille. Onko joku yrittänyt muiluttaa itselleen erityisen matkamuiston?

– Voimme vahvistaa, että yksi akkreditoitu valokuvaaja on poistettu Hayward Fieldiltä varkauteen liittyvän tutkinnan takia, MM-kisaorganisaation edustaja kertoi Telegraphille.

– Tämä on nyt poliisiasia, emmekä me kommentoi asiaa enempää.

Eugenen MM-kisamaskotti perustuu myyttisen isojalan legendaan. Isojalan kerrotaan vaeltaneen Oregonin alueella.