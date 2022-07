MM-kisojen aikaan pesäpalloa paiskonut Toni Kuusela uhoaa nyt: ”Putsaan pöydän sitten Münchenissä”

Toni Kuusela on toipunut pahimmasta tuskastaan, kun ei päässyt MM-kisoihin.

Vimpeli

Toni Kuuselan palkintokaapissa on kolme SM-pronssimitalia keihäänheitosta ja yksi SM-hopea pesäpallosta.

– Taisin pelata 2012 muutaman ottelun Vimpelin Vedon superin joukkueessa, joka voitti lopulta hopeaa, Kuusela muistelee.

– Minut houkuteltiin kovan käteni vuoksi pesiksestä yleisurheiluun. Mietin pitkään lajin vaihtoa, mutta totesin, että haluan Sotkamon sijaan matkustaa urheilun parissa Monacoon. Se sitten toteutuikin, Kuusela naurahtaa.

Kuusela, 28, pelasi syntymäkunnassaan pesäpallon tähdistöottelussa Vimpeli–Muu Suomi 15. heinäkuuta.

Hän jopa kotiutti kopparien eteen suunnatulla laakalyönnillä painin MM- ja EM-kultamitalistin Petra Ollin.

– Ottelu teki hyvää hermoille. Sapetti nimittäin jonkin verran, kun en päässyt MM-kisoihin mukaan. Mutta kyllä se nyt helpottaa. Antaa kaverien rehkiä siellä, minä sitten putsaan pöydän EM-kisoissa Münchenissä.

Kuusela on heittänyt tällä kaudella 80,93. Hän on sillä tuloksella Suomen tilastossa neljäs. Oliver Helander on omilla metriluvuillaan heitettyään 89,83. Toni Keränen on tilastokakkonen tuloksella 82,89 ja Lassi Etelätalo kolmas tuloksella 82,63.

MM-kisojen keihään karsinta heitettiin varhain perjantaiaamuna Eugenessa.

EM-kisojen tulosraja on 84,00. Helanderin ohella sen on heittänyt Etelätalo viime vuonna (84,50), joten kolmannesta paikasta taistelevat Keränen ja Kuusela.

Toni Kuusela nähtiin pitkästä aikaa mailan varressa Vimpelissä 15. heinäkuuta.

– Se on vaan pienistä asioista kiinni, jotta keihäs lentää sen 85 metriä. Tiedän pystyväni siihen, Kuusela sanoo.

Maailman taso ei ole yllättänyt Kuuselaa.

– Nyt on monta kaveria, jotka ovat kunnossa. Vaikka Vetter ei pysty heittämään, sieltä löytyy viisi eri kaveria, jotka voivat puhkoa 90 metriä.

Kuusela lukee itsensäkin siihen joukkoon, joka vielä kiskaisee 90-metrisen. Jos ei tänä vuonna, niin viimeistään Pariisin olympiavuonna 2024.

– Kyllä minulla ominaisuudet riittävät 90 metrin kaareen. Pitäisi vain saada pidettyä heitto rentona ja sitä kautta tekniikka kasassa, hän pohtii.

Samaan aikaan kun maailman huiput ratkoivat mitalien kohtalot Eugenessa, harjoitteli Kuusela Kuortaneella.

– Nyt on menossa vähän kovempi harjoitusjakso. SM-kisoihin olisi sitten tarkoitus keventää, saa nähdä kuinka suunnitelma pitää.

Kalevan kisat käydään tänä vuonna Joensuussa ja niillä on keihäsvalintojen suhteen suuri painoarvo. EM-kisoissakin on käytössä ns. rankingpisteet, joita saa mestaruuskisoista enemmän kuin muista kisoista.

Lisäksi on selvää, että juuri Kuusela ja Keränen taistelevat siellä kolmannesta paikasta.

Koska SM-kisoista on vain kaksi viikkoa EM-kisoihin, on Joensuussa selkeästi paremmin heittävä urheilija valinnoissa vahvoilla.

EM-kisat pidetään 15.–21.8.2022.

– Se on selvää, että SM-kisoissa keihään pitää lentää. Ja se myös lentää.

Kuusela puhkaisi Vimpelin Saarikentällä jo 90 metriä, sillä mies kiskaisi kopparin tontilta takaviivan kohdilta pallon laakana kotipesään, 96 metriä ja risat.

Pelin jälkeen Vimpelin entinen koppari Vesa Liikala tulikin houkuttelemaan Kuuselaa takaisin kansallispelin pariin.

– Katsotaan nyt, sitten kun lopetan keihäänheiton voin palata pesiksen pariin.

– Mutta sitä ei tapahdu vielä vuosiin. Minulla on vielä monet arvokisat käytävinä, ei MM-joukkueesta putoaminen minua lannista.

Helander, Etelätalo ja Keränen jäivät mitaleitta Eugenen MM-kisoissa. Etelätalo heitti finaalissa kuudennelle sijalle. Helanderin heitot kantoivat hänet kahdeksanneksi. Keränen jäi karsintaan.